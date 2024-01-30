Продовження допомоги Україні й перспективи вступу в НАТО - про що говорили Блінкен і Столтенберг у Вашингтоні

Без схвалення Конгресом фінансування для допомоги України її захист від російської агресії опиниться під загрозою, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Простіше кажучи, без цього все, чого досягли українці й чого ми допомогли їм досягти, буде під загрозою", — сказав Блінкен під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

без цього все, чого досягли українці й чого ми допомогли їм досягти, буде під загрозою

Очільник НАТО висловив упевненість, що США й надалі підтримуватимуть Україну, нагадавши всім, що в інтересах США та Заходу – не дозволити Росії перемогти в Україні.

"Я переконаний, що усі союзники по НАТО продовжать надсилати допомогу Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиція у нашу власну безпеку", — заявив Столтенберг.

Візит Столтенберга до Вашингтона

Візит Столтенберга до американської столиці має на меті зокрема допомогти переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні та обговорити кроки для зміцнення НАТО перед самітом альянсу у Вашингтоні в липні цього року.

Окрім Блінкена, він уже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном. У вівторок у нього заплановані зустрічі із законодавцями, де крім іншого обговорюватимуть майбутнє законопроєкту, що зокрема передбачає й фінансування допомоги України, що залишається заблокованим у Конгресі.

Підтримка України слугує інтересам США

Генсек альянсу зауважив, що "звичайно, ми всі хотіли б бачити більший прогрес у наступі (ЗСУ — ред.), але не варто недооцінювати досягнення українців". "Єдиний спосіб покласти край цій війні — це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього — надати Україні зброю зі Сполучених Штатів, з інших союзників і партнерів", — сказав він.

Зброя Україні – це шлях до миру

Столтенберг додав: "Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою. Тому, якщо ми хочемо тривалий, справедливий мир, ми повинні забезпечити Україну більшою кількістю зброї та боєприпасів. Зброя Україні – це шлях до миру".

Столтенберг звернув увагу на те, що за "мізерну частку щорічних витрат на оборону Сполучені Штати допомогли Україні знищити значну частину бойового потенціалу Росії, навіть не відправляючи туди єдиного американського солдата".

"Перемога Росії заохотила б Іран, Північну Корею та Китай. Це має значення для безпеки Європи та безпеки Америки. Тож підтримка України слугує інтересам США", — додав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг також анонсував, що на саміті НАТО у липні в Вашингтоні союзники мають обговорити подальші кроки для зміцнення альянсу, інвестиції в оборону і співпрацю з союзниками.

ми складаємо 50% економічної та військової могутності світу

"Через НАТО США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава. Разом ми складаємо 50% економічної та військової могутності світу. Китай і Росія не мають нічого схожого на НАТО, тому вони завжди намагаються підірвати нашу єдність", — заявив Столтенберг.

Майбутнє України в НАТО

Держсекретар Блінкен на пресконференції заявив, що Україна теж стане членом НАТО та привітав приєднання до альянсу Швеції і Фінляндії.

"Я думаю, що процес, який ми спостерігали за рекордно короткий час, спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією, демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО. Це також підкреслює, що агресія Путіна проти України стала жалюгідною стратегічною невдачею Росії", — заявив Блінкен. Він додав, що Кремль сподівався послабити й зменшити НАТО, натомість альянс лише збільшився і зміцнився, як ніколи.

двері НАТО залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО

Водночас Блінкен нагадав, що усі досягнення Північноатлантичного альянсу можуть опинитись під загрозою, якщо Конгрес не ухвалить подальшу підтримку для України.

"Без додаткового фінансування ми надішлемо потужний неправильний сигнал всім нашим супротивникам про те, що ми не серйозно ставимося до захисту свободи й демократії. І це просто зміцнить переконання Владіміра Путіна в тому, що він може протягнути довше за Україну і довше за нас. Але такого не станеться, ми маємо переконатись у цьому", — заявив головний американський дипломат.