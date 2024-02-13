Очільник Пентагону візьме участь в ключовому засіданні щодо України, попри госпіталізацію

Лікарі міністра оборони США Ллойда Остіна висловлюють оптимізм, що він зможе повернутись до виконання своїх звичайних обов’язків у вівторок, а наступного дня взяти участь у критично важливій зустрічі щодо України, незважаючи на другу екстрену госпіталізацію після лікування раку простати.

У неділю Остіна доставили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через те, що Пентагон назвав "невідкладною проблемою з сечовим міхуром".

У понеділок лікарі сказали, що він пройшов нехірургічну процедуру під загальним наркозом і вночі перебуватиме під пильним наглядом, але вони очікують на "успішне одужання".

"Тривалого перебування в лікарні не передбачається. Ми очікуємо, що секретар зможе повернутись до виконання звичайних обов’язків завтра, – йдеться в заяві, виданій ввечері в понеділок. - Його прогноз щодо раку залишається відмінним".

70-річний Остін мав вилетіти до Брюсселя у вівторок на особисте засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), а також на зустріч міністрів оборони країн НАТО. Але Пентагон скасував ці плани в понеділок і оголосив, що зустріч щодо України тепер відбудеться у віртуальному режимі.

Як повідомив журналістам прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, міністр оборони "наразі має намір брати участь у віртуальній UDCG".

Окрім Остіна, у віртуальній зустрічі щодо України також візьмуть участь голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, а також помічниця міністра оборони США Селест Волландер.

Волландер поїде до Брюсселя, щоб представляти США на зустрічі міністрів НАТО разом із послом Джуліанною Сміт, постійним представником США при НАТО.

Зустрічі Контактної групи з питань оборони України та міністрів оборони НАТО відбуваються у критичний час. Україна відбивається від хвиль посилених російських безпілотників і ракетних атак, незважаючи на брак критичних боєприпасів, тоді як США не надсилають Україні військової допомоги з кінця грудня, коли закінчилося фінансування.

Законодавці США ще не затвердили додаткову допомогу Києву.

Наприкінці минулого року у міністра оборони США діагностували рак передміхурової залози, і його критикували за те, що він не повідомив про свій діагноз, операцію та подальшу госпіталізацію через ускладнення в результаті процедури.

Цього разу Пентагон заявив, що помічники Остіна повідомили про це Білий дім ще до того, як він відправився в лікарню, а також Конгрес і голову Об’єднаного комітету начальників.

Остін також передав управління департаментом заступнику міністра оборони Кетлін Гікс.

Незважаючи на останню госпіталізацію, Білий дім у понеділок висловив впевненість у здатності Остіна керувати Міністерством оборони.

Президент США Джо Байден "зовсім" не стурбований тим, що госпіталізація Остіна може вплинути на управління, заявив журналістам радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Коли Остін вперше повернувся до роботи в Пентагоні на початку цього місяця, він вибачився за те, що тримав у секреті свій діагноз раку.

"Новина мене вразила. ... Відверто кажучи, моїм першим бажанням було зберегти це в таємниці, — сказав Остін журналістам. - Я прошу вибачення у своїх товаришів по команді та американського народу".

"Я повинен був сказати президенту про свій діагноз на рак. Я також повинен був сказати своїй команді та американській громадськості, і я беру на себе повну відповідальність", - додав він.

Раніше в грудні у нього виявили рак передміхурової залози, і 22 грудня він поїхав до лікарні для проведення хірургічного втручання.

Остіна знову госпіталізували 1 січня і він провів у лікарні ще два тижні після того, як відчув сильний біль і потрапив у відділення інтенсивної терапії.

Байден та інші ключові лідери отримали інформацію про діагноз Остіна лише через тиждень після того, як його знову госпіталізували.

Після цього уряд змінив федеральні інструкції змінили і Пентагон та генеральний інспектор провели внутрішню перевірку процедур сповіщення.

До роботи над статтею долучилась кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бебб.