Генсек НАТО застеріг проти спроб розділити США і Європу та підірвати політику спільного ядерного стримування альянсу

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, висловився за єдність НАТО та спільного ядерного стримування США та Європи в межах альянсу, й застеріг проти спроб розколоти трансатлантичну єдність.

Я вітаю [той факт], що європейські союзники інвестують більше в оборону. Але це не альтернатива НАТО; це фактично спосіб зміцнити НАТО

Коментарі Столтенберга прозвучали перед першою цього року зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Засідання 15 лютого зосередиться на питаннях витрат на оборону, виробництва боєприпасів, підтримки України, а також на підготовці до саміту НАТО у Вашингтоні у липці цього року, йдеться на сторінці альянсу в мережі Х.

Також сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, яка просуває діалог і співпрацю на шляху України до вступу в альянс, та є консультативним механізмом у кризових ситуаціях.

Відповідаючи на питання журналістів у бельгійській столиці, Столтенберг привітав той факт, що країни альянсу, зокрема в ЄС, збільшують свої витрати на оборону, однак відкинув припущення про те, що європейські союзники НАТО можуть прагнути збудувати альтернативну НАТО оборонну структуру, й застеріг проти спроб розділити Європу і США.

“Я вітаю [той факт], що європейські союзники інвестують більше в оборону, - заявив Столтенберг. - Але це не альтернатива НАТО; це фактично спосіб зміцнити НАТО, і ми не повинні йти шляхом, який вказує на те, що ми намагаємося відокремити Європу від Північної Америки. Сила полягає в тому, що Європа та Північна Америка разом у НАТО”.

Столтенберг наголосив, що на країни НАТО, які не входять в ЄС, припадає 80% витрат альянсу на оборону, і вони посилюють НАТО з погляду географії.

“Якщо ми подивимося на південь, то побачимо Туреччину, яка не є членом ЄС, але є важливою для південного флангу. На півночі у вас є такі країни, як Норвегія та Ісландія, можливо, не найбільші [у військовому сенсі] держави, але все ще надзвичайно важливі для трансатлантичного зв’язку, для захисту Північної Америки та Європи”, - сказав Столтенберг журналістам.

“А на Заході є Сполучені Штати, Канада, а також Велика Британія. Отже, сила НАТО полягає в тому, що ми об’єднуємо Європу та Північну Америку”, - додав він.

Це [ядерне стримування], фактично, спільні зусилля Сполучених Штатів та європейських союзників. Ми не повинні робити нічого, щоб підірвати це. Це лише створить більше невизначеності та більше простору для прорахунків і непорозумінь. Ми повинні віддано ставитися до ядерного стримування НАТО і не робити нічого, що [може] підірвати його

Тим часом генсек НАТО раніше також визнав, що критика Дональдом Трампом недостатніх обсягів оборонних витрат союзників є виправданою.

“[Те, що] союзники по НАТО не витрачають достатньо на [оборону] НАТО... [є] обґрунтованою тезою”, – сказав Столтенберг на пресконференції у середу, 14 лютого. “І це та теза і послання, яке передавалися однією за іншою адміністраціями США - що європейські союзники та Канада повинні витрачати більше, тому що ми не бачили справедливого розподілу тягаря в альянсі”.

Спілкуючись з журналістами у четвер, 15 лютого, Столтенберг окремо наголосив на нероздільності ядерного стримування альянсу.

“Щодо ядерної програми, дозвольте мені лише сказати, що НАТО має ядерне стримування, і воно працювало десятиліттями, і це найкращий засіб стримування, який ми маємо”, - заявив він.

“Це, фактично, спільні зусилля Сполучених Штатів та європейських союзників. Ми не повинні робити нічого, щоб підірвати це. Це лише створить більше невизначеності та більше простору для прорахунків і непорозумінь. Ми повинні віддано ставитися до ядерного стримування НАТО і не робити нічого, що [може] підірвати його.”

Ці коментарі прозвучали на тлі заяв голови комітету з розвідки Палати представників США, конгресмена-республіканця Майка Тернера, який у череду, 14 лютого, зазначив, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США.

Як повідомив Голос Америки, могло йтися про загрозу розміщення російської ядерної зброї в космосі для можливого ураження супутників.

Тернер своєю чергою закликав адміністрацію президента Джо Байдена “розсекретити інформацію, щоб США та їхні союзники могли відкрито обговорити, як реагувати”.

Як повідомило агентство АР, згідно з даними американської розвідки, загроза, з приводу якої Тернер висловив занепокоєння, наразі не є активною, бодай і значною. Водночас співробітники розвідки вважають, що вона не повинна викликати будь-яку паніку.