“Ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли прийняти рішення", застерігає керівник НАТО про допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс вважає одним з головних завдань подальшу допомогу Україні в обороні від російської агресії і окремо звернувся до Конгресу США з закликом схвалити рішення про подальшу американську участь в міжнародній підтримці України.

В день зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 15 лютого Єнс Столтенберґ говорив також про важливість твердості союзницьких зобов'язань членів організації, про збільшення видатків на оборону і виробництво боєприпасів, але вважав за потрібне окремо зупинитися на затягуваннях зі схваленням подальшої американської військової допомоги Україні.

“Ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли прийняти рішення. Але я очікую, що США зможуть прийняти рішення, що Конгрес і Палата представників погодять продовження підтримки України. Бо якщо ми дозволимо президенту Путіну перемогти, то це буде погано не лише для України, це трагедія для України, але це також було б небезпечно для нас. Це зробить світ ще більш небезпечним і більш вразливим”, - заявив Єнс Столтенберґ.

Керівник НАТО також наголосив на тому, що він назвав небувалим зростанням витрат на оборону в європейських країнах альянсу і в Канаді - на 11%, починаючи з 2014 року.

Питання рівня військових видатків знову опинилося в центрі уваги після того, як колишній президент США Дональд Трамп нещодавно знову звинуватив деяких союзників у, як він сказав, заборгованості деяких країн і поставив під сумнів готовність дотримуватися союзницьких зобов'язань.

Такі заяви Трампа, який зараз є провідним претендентом Республіканської партії в американській президентській виборчій кампанії, також змусили лідерів НАТО наголошувати на важливості згуртованості західних країн на тлі стурбованості долею трансатлантичних зв'язків.

“П'ята стаття - зобов'язання захищати всіх союзників і те, що напад на одного союзника буде нападом на всіх нас, все це є основою НАТО, є серцем НАТО. І це, звичайно, стосується всіх союзників. Бо ми знаємо, що будь-яке припущення, що ми не будемо захищати всіх союзників підриватиме безпеку всіх нас і створюватиме ризик для наших солдатів, наших службовців, які перебувають на передових лініях, захищаючи цілий альянс. Отже, принцип - один за всіх і всі за одного стосується всіх союзників і є серцем НАТО”, - заявив Єнс Столтенберґ 15 лютого.

Обговорення міжнародної безпеки на конференції в Мюнхені

Питання міцності трансатлантичних зв'язків і ролі США та інших держав у той час, як Росія розв'язала проти України найбільшу війну у Європі з часів Другої Світової, будуть серед провідних тем безпекової конференції у Мюнхені 16-18 лютого.

На Мюнхенській конференції очікують віцепрезидентку США Камалу Гарріс, державного секретаря Ентоні Блінкена та інших американських посадовців і політиків, які долучаться до інших лідерів.

Білий дім заявив напередодні, що Камала Гарріс використає участь в конференції, щоб наголосити на тому, що адміністрація Байдена твердо стоїть з НАТО.

Радник Байдена з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що “альянс міцніший і більш необхідний за всі 75 років існування”, зауваживши на нещодавнє долучення Фінляндії і на приготування до затвердження членства Швеції.

Американська агенція Associated Press також цитує чільного американського дипломата Джеймса Обраєна про те, що досі адміністрації представників і демократичної і республіканської партій США “розглядали НАТО як основу нашої безпеки”.

Але попри заяви представників адміністрації Байдена європейські союзники, дають зрозуміти, що вони дуже стурбовані тим, що зараз лунає від деяких американських політиків.