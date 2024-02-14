Республіканці у Палаті представників назвали умови, за яких розглянуть законопроєкт про 60$ млрд Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів провести голосування щодо за пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд. Приблизно 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України. Для того, щоб стати законом, законопроєкт має схвалити Палата представників і підписати президент США.

Вимоги республіканців у Палаті представників

"Сенат не зможе змусити нас діяти, оскільки в останньому документі, який вони нам надіслали, немає жодного слова та законопроєкту про кордон Америки", - сказав Джонсон.

Він повторив свою позицію, що будь-який пакет міжнародної військової та гуманітарної допомоги також повинен включати заходи щодо забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою і назвав "знаковим" законопроєкт щодо посилення безпеки на кордоні США, який Палата представників ухвалила кілька місяців тому, однак документ не був ухвалений у Сенаті, де демократи мають більшість.

"Ми збираємося й надалі вимагати, щоб перш ніж розв'язувати проблеми в усьому світі, ми подбали про свої власні", - додав спікер.

При цьому у січні Джонсон та республіканці відкинули проєкт закону, який включав як допомогу Україні, так і заходи із безпеки кордону, тож зрештою Сенат ухвалив міжнародну підтримку для партнерів окремим законопроєктом.

Також Джонсон заявив, що хоче провести особисту зустріч із президентом США Джо Байденом, "щоб поговорити про кордон і про національну безпеку": "Цю зустріч не провели. І я збираюся й надалі наполягати на цьому, тому що є дуже серйозні проблеми, які потребують вирішення".

Відповідь демократів та Білого дому

Нині Білий дім поширив заяву речника адміністрації Ендрю Бейтса: "Коли президент Байден працював із республіканцями та демократами в Сенаті, щоб ухвалити найсуворіше та найсправедливіше законодавство про безпеку кордонів за останні десятиліття, спікер Джонсон вбив це — вибравши політику, Дональда Трампа та торговців фентанілом замість Союзу прикордонних патрулів та Національної безпеки Америки".

"Просто зараз республіканці Палати представників знову ставлять політику вище національної безпеки – виступаючи на боці Дональда Трампа, Владіміра Путіна та Тегерана, проти оборонно-промислової бази Америки, проти НАТО, проти України та проти наших інтересів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у заяві адміністрації Байдена. Там також додали заклик до Джонсона, що "прийшов час, щоб спікер дозволив голосування".

Напередодні лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс в інтерв'ю CNN заявив, що із 435 законодавців понад 300 - "більшість демократів та важлива кількість республіканців" - готових проголосувати за ухвалення допомоги Україні та іншим союзникам США.

Петиція в обхід спікера

При цьому Джеффріс розповів, що Демократична партія розглядає варіант ухвалення спеціальної петиції (discharge petition), яка в обхід спікера змусить винести на голосування Палати представників цей законопроєкт. Для того, щоб отримати достатню кількість голосів, демократам необхідно залучити принаймні п'ятьох республіканців.

У відповідь на запитання про те, чи мають демократи достатньо республіканців, які готові піти проти рішення спікера, свого однопартійця, Джеффріс відповів: "Протягом останніх кількох днів тривають розмови між законодавцями Палати представників,.. які говорять про те, що може бути можливим, якщо лідери республіканців у Палаті представників продовжуватимуть виконувати вказівки колишнього президента Дональда Трампа, який, здається, хоче підірвати альянс НАТО та інтереси національної безпеки Америки в Європі та в усьому світі".

Схожі петиції рідко бувають успішними — остання, яка спрацювала, була майже десять років тому, — але погіршення ситуації на полі бою в Україні й зокрема гостра нестача боєприпасів у ЗСУ, змушує союзників Києва на Капітолійському пагорбі посилити зусилля, намагаючись отримати допомогу всіма необхідними засобами, пише The Hill.

Поки що жоден республіканець Палати представників не заявив, що приєднається до петиції про звільнення, зауважує Axios. Джонсон заявив журналістам у вівторок, що "безумовно" виступає проти петиції про звільнення і сподівається, що "вона не буде розглянута".

Discharge petition - складний, довгостроковий підхід, але це один із способів використати політичну силу більш центристських законодавців-республіканців у коаліції з демократами, щоб забезпечити допомогу Україні та союзникам, вважає AP.

Заклики світових лідерів до республіканців у Конгресі

Нині в інтерв'ю Reuters генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре повторив заклик до американських законодавців, озвучений раніше ним та низкою інших західних лідерів, ухвалити додаткове фінансування для наступних пакетів допомоги Україні.

"Я розраховую на те, що Палата представників погодить підтримку України, тому що це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку, - наголосив Столтенберг. - Ми дійсно розподіляємо тягар щодо підтримки України по обидва боки Атлантики. Якщо додати економічну та військову підтримку, європейські союзники та Канада фактично надають більше підтримки, ніж Сполучені Штати. Але, звичайно, підтримка США залишається життєво важливою, і тому життєво важливо, щоб Палата представників США погодила пакет для України".

Також під час зустрічі у Варшаві міністри закордонних справ Естонії та Польщі закликали продовжувати фінансову та військову підтримку України, а також висловили сподівання у подальшій потужній ролі США в підтриманні безпеки у світі. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив: "Ми повинні розуміти, що ми маємо робити свою частину. І цього року Естонія віддає НАТО 3,2% ВВП. А також Польща дає 3% або навіть більше з додатковим фінансуванням. Тому ми інвестуємо, щоб наша оборона була готова, і я впевнений, що США також залишаться нашим сильним союзником у НАТО".

Затягування допомоги США для України під час найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни показує, наскільки республіканці відступили від ролі міжнародного лідерства відповідно до політики Трампа, який найімовірніше стане кандидатом у президенти від Республіканської партії, пише AP.

У статті використано матеріали Reuters, AP