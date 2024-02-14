"Наступний після кораблів такого класу - Кримський міст" - На Заході реагують на повідомлення про знищення "Цезаря Кунікова"

Українські Збройні сили повідомили про знищення російського великого десантного корабля в Чорному морі.

"Збройні сили України спільно з ГУР Міноборони України знищили великий десантний корабель окупантів – "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки", – йдеться в повідомленні в соцмережах.

Зараз насправді експорт зерна з України ведеться навіть без домовленості з Росією

Коментуючи повідомлення про удар, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ успішно охороняють торговельний коридор.

"Лише кілька місяців тому мало хто думав, що це можливо, - сказав Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі. - Зараз насправді експорт зерна з України ведеться навіть без домовленості з Росією. Це показує вміння та компетентність українських Збройних сил".

Удар свідчить - Росія не може безпечно використовувати західну частину Чорного моря, вважає британський військовий аналітик Майкл Кларк. В дописі для Sky News Кларк вказує - можливість для України пересуватись в цій частині моря забезпечує захист виходу до Середземного моря для торговельних суден.

Однак, вказує Кларк, цей удар, хоч і надає стратегічну перевагу, але не забезпечує перемогу у війні. "Хоча вони добре себе почувають в Чорному морі, вони не так добре почуваються на суходолі, бо росіяни повільно тиснуть".

Канадський оглядач Майкл Маккей вказує на успіхи України в протистоянні Росії у Чорному морі.

"Професійно та методично Україна перемагає у битві за Чорне море", - твітує оглядач, реагуючи на повідомлення про удари.

Видання The Guardian нагадує - якщо інформація підтвердиться, ця операція стане вже другою успішною операцією проти російського корабля в Чорному морі цього місяця.

Люк Коффі, дослідник Гудзонівського інституту у США, переконаний - удари по російських кораблях класу "Ропуха" є цілеспрямованою тактикою.

Ці кораблі "надають паромні послуги, коли пошкоджено Керченський міст".

Коли буде знищено останній такий корабель, каже Коффі, "Керченський міст стане наступним".

Видання Naval News вказує - удари ЗСУ показують ефективність дронів-камікадзе, які важко виявити і від яких складно захиститись.

Російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем, однак не коментувало удар по кораблю.