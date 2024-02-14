США загрожує серйозна небезпека – комітет розвідки Палати представників. У Конгресі екстрений брифінг про російську загрозу - ЗМІ

Голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив 14 лютого, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США.

Тернер закликав адміністрацію президента “розсекретити інформацію, щоб США та їхні союзники могли відкрито обговорити, як реагувати”, – цитує законодавця агенція Associated Press.

У коментарі Голосу Америки конгресмен-демократ Майк Квіґлі повідомив, що відповідну інформацію засекречено. "Тому я б не став зараз багато про це говорити", - сказав Квіґлі журналістці ГА Катерині Лісуновій.

Конгресмен порадив почекати, щоб отримати детальну інформацію.

На момент публікації цієї статті 14 лютого у Конгресі США ще триває брифінг комітету розвідки, зокрема, з питань загрози з боку Росії.

CNN: Загроза пов'язана з Росією

Видання CNN із посиланням на два джерела та офіційного посадовця США інформує, що "загроза пов'язана з Росією".

Одне з джерел, цитуючи дані розвідки, повідомило, що "насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий російський потенціал", про який службам стало відомо нещодавно.

ABC News: справа про ядерну зброю у космосі

Видання ABC News оприлюднило інформацію про те, що "загроза національній безпеці" стосується прагнення Росії мати ядерну зброю в космосі та, можливо, намагання використати її проти супутників.

"Два джерела, знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, сказали, що дані розвідки стосується того, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе її використання проти супутників", - пише видання.

Білий дім: без подробиць

Під час пресконференції цього ж дня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що він ініціював зустріч конгресменів з цього приводу, але відмовився коментувати, про що йдеться.

Подробиці відмовилися надавати очільник комітету з розвідки Конгресу і Білий дім, пише АР.

Джейк Салліван підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі та у більш креативний, стратегічний спосіб" щодо розсекречення даних розвідки в національних інтересах США, "ніж будь-яка адміністрація в історії".

"Ви точно не побачите небажання зробити це, якщо це в інтересах нашої національної безпеки", — запевнив Салліван.

Майк Джонсон: "міцні руки за кермом"

Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що “тривоги немає”. І додав, що не уповноважений розголошувати секретну інформацію.

“Ми просто хочемо запевнити, що за кермом – міцні руки. Ми працюємо над цим, і тривожитися непотрібно”, – сказав він журналістам у Капітолії, пише АР.

Майк Тернер: мова про “дестабілізуючий іноземний військовий потенціал”

Натомість Тернер назвав проблему терміновою і вказав на “дестабілізуючий іноземний військовий потенціал” – так він сформулював у електронному листі конгресменам тему, “про яку слід знати всім політикам Конгресу”.

Він також закликав колег прийти на екстрений брифінг та переглянути розвіддані.

Як повідомляв Голос Америки, 52,3% американців в опитуванні Університету Чапмена сказали, що бояться або дуже бояться, що США будуть залучені до Світової війни.

Загалом у ТОП-10 найбільших хвилювань американців 4 пункти стосуються війни.