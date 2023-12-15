5 страхів, з якими американці завершують 2023 рік. Серед них – війна в Україні

Наприкінці 2023 року американські політичні оглядачі та аналітичні центри діляться враженнями, з якими хвилюваннями американці завершують цей рік. Найбільше населення США турбується безпекою країни, політичними суперечками, також у них є страх за економічну кризу та через можливість Третьої світової війни.

Війна в Україні, страх ядерної зброї та Третьої світової

Війна в Україні мала значний вплив на глобальний спокій, мовиться у звіті “Світового показника спокою” за 2023 рік, який щороку складає Інститут економіки й миру разом з міжнародною групою експертів.

Причому, за словами авторів звіту, Україна та Росія демонструють найбільше та п’яте за величиною погіршення спокою. Серед інших країн з найбільшим погіршенням показника спокою є Ізраїль, Гаїті та Малі.

У дослідженні страхів американців, яке щороку проводить Університет Чапмена (CSAF) мовиться, що 52,5% американців у 2023 році “дуже боялись” або “боялись” використання Росією ядерної зброї в Україні. Це третій найбільший страх американців, після корупції та економічної кризи.

А їхній четвертий найбільший страх - 52,3% респондентів сказали, що бояться або дуже бояться, що США будуть залучені до Світової війни. Загалом, у ТОП-10 найбільших хвилювань американців 4 пункти стосуються воєн.

“Спростовані заяви російської влади спровокували теорії змови щодо використання біологічної зброї в Україні, це привернуло багато уваги до цього питання попри те, що такої зброї не існує”, - пишуть автори звіту.

Можливе використання біологічної зброї та кібертероризм - також у десятці найбільших страхів серед населення США, за даними Університету Чапмена.

Страх погіршення економіки та інфляції

Ще одна причина хвилювання американців – страх економічної кризи. Попри те, ще рівень безробіття у США залишається низьким, а економіка продовжує розвиватися, більшість американців кажуть, що їхні доходи не встигають за інфляцією. Це змушує багатьох відчувати незадоволення економікою.

“Беручи до уваги високі процентні ставки цього року, високу інфляцію та несподівану банківську кризу; економічна рецесія була чимось, чого боялися багато американців, що пояснює, чому страх перед економічним/фінансовим крахом став таким високим”, – мовиться у дослідженні страхів Університету Чапмена.

Крім того, як пишуть автори “Світового показника спокою”, на економіку багатьох країн вплинули війни у світі. За даними звіту, країни, які закуповують зброю для союзників у стані війні, постали перед економічним викликом у себе в країні.

“Значна частина витрат стала результатом вторгнення Росії в Україну та пов’язаних з цим військових витрат в країнах, які прямо чи опосередковано залучені до конфлікту”, – мовиться у звіті “Світовий показник спокою”.

Як повідомляв дослідницький та аналітичний підрозділ групи Economist - Economist Intelligence Unit, вторгнення Росії в Україну має важливий вплив на економіку та політику США. Зокрема, війна росіян в Україні стала причиною "зростання світових цін на сировинні товари, посилюючи інфляцію та обтяжуючи економічне зростання США”.

“Війна виснажлива для військ, цивільних і спостерігачів, – пише дипломатка Тара Соненшайн. – Боротьба забирає більше енергії, ресурсів і життів, ніж мир, але це не завадило конфліктам спалахнути по всьому світі”.

Страх терактів через війну в Ізраїлі

14-го грудня Сполученими Штатами прокотилась гучна новина, про яку вперше повідомив канал CNN. У штаті Огайо ведеться кримінальна справа щодо 13-річного хлопчика, який нібито розробляв “детальний план” масової стрілянини у синагозі у вересні цього року. За судовими документами, хлопець мав “детальний план завершення масового розстрілу” в ізраїльському храмі, що викликало велику “тривогу серед громадськості”.

А в Європі цими днями повідомили, що правоохоронці з Німеччини та Нідерландів попередили великий напад, що планувався на різдвяні свята прихильниками ХАМАСу проти ізраїльтян.

Як пише у виданні The Hill колишня заступниця держсекретаря США, а нині – професорка публічної дипломатії в Університеті Тафтса Тара Соненшайн, тривога американців черед антиізраїльські настрої у США “реальна”.

“Не дивно, що адміністрація Байдена, як повідомляється, тисне на Ізраїль, щоб він завершив війну в Газі”, – пише дипломатка.

Тара Соненшайн наводить дані соціологічного опитування Gallup, що було проведене у США через кілька тижнів після того, як ХАМАС напав на Ізраїль. Думки в ньому про військові дії Ізраїлю в Смузі Газа розділилися майже порівну.

“Половина американців схвалюють військові дії Ізраїлю в Смузі Газа, яку контролює ХАМАС, 45% не схвалюють”, – каже Соненшайн.

Дипломатка пише про хвилю протестів у США на захист або ізраїльського, або палестинського населення, що викликає хвилювання в американців за безпеку в країні.

Політичні суперечки – 55% відчувають злість

“Питання допомоги України розділило нас”, – пише колишня заступниця держсекретаря США Тара Соненшайн у виданні The Hill. – “І боротьба за фінансування безпеки американського кордону з Мексикою наклалась на ці суперечки. Американці втомилися хвилюватися за безпеку вдома”.

Вже кілька тижнів сенатори та конгресмени не можуть домовитися щодо законопроєкту про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, який також передбачає фінансування південного кордону США.

Крім того, у січні Конгрес знову наблизиться до так званого шатдауну – можливого закриття уряду черед неможливість домовитись про його фінансування. Як пише видання Newsweek, через глибокий політичний розкол американці мають “надзвичайно низький рівень довіри до свого уряду — і один до одного”.

Видання наводить дослідження Pew Research Center, де мовиться, що “погляди американців на політику та обраних посадовців є невблаганно негативними”.

“65% американців кажуть, що вони завжди або часто відчувають виснаження від думок про політику, а 55% відчувають злість. Лише 10% завжди або часто відчувають надію щодо політики. Тож не дивно, що 63% американців висловлюють незначну довіру або зовсім не довіряють майбутньому політичної системи США”, – аналізує видання.

“Політика в Америці стала виснажливим видом спорту. Ми перебуваємо в центрі республіканської боротьби за кандидата, який би змагався з президентом Байденом на виборах наступного року, а фаворит Дональд Трамп і його юридичні проблеми домінують в новинах. Зараз Конгрес зосереджений на Гантері Байдені та імпічменті президента Байдена, що для більшості американців є більшою сімейною новиною, ніж те, чого вони потребують щодня”, – пише дипломатка Соненшайн.

Страх за власну безпеку і боязнь масових стрілянин

Також американців хвилює проблема масових стрілянин, що спричиняє страх за власну безпеку.

За даними “Архіву із насильства внаслідок використання зброї”, станом на початок грудня у США загинули понад 40 тисяч людей внаслідок насильства із застосуванням зброї. В середньому це майже 118 смертей щодня.

У середу, 13 грудня, Білий дім опублікував список рекомендованих заходів для штатів щодо безпеки зброї, які мають бути впроваджені на державному рівні.

Серед іншого, адміністрація президента США закликає штати інвестувати в зусилля із запобігання насильству з використанням зброї (наприклад, дозволити правоохоронним органам вилучати зброю в осіб, які вважаються загрозою для себе чи інших), а також посилити підтримку тих, хто пережив насильство з використанням зброї.