Європейські країни посилюють захист своїх кордонів всередині Шенгену

15 грудня (Reuters) – Європейський Союз зіткнувся зі збільшенням кількості легальних і нелегальних мігрантів, що спонукає деякі країни-члени тимчасово відновити прикордонний контроль у Шенгенському регіоні, який зазвичай є зоною вільного пересування.

Шенгенські правила блоку дозволяють такі дії "у крайньому разі", коли є серйозні загрози внутрішній безпеці чи державній політиці.

Ось країни, які ввели суворіші перевірки:

* Австрія запровадила перевірки на кордоні з Чехією в жовтні. Це триватиме до 16 лютого 2024 року.

У листопаді вона продовжила режим прикордонного контролю зі Словенією та Угорщиною до травня 2024 року, а з грудня – зі Словаччиною до 3 лютого 2024 року, посилаючись на тиск на систему прийому біженців, загрози торгівлі зброєю, злочинні мережі, пов’язані з війною в Україні, і загрозами торгівлі людьми.

* У серпні Данія посилила прикордонний контроль для тих, хто прибуває, в тому числі з країн Шенгенської угоди, в аеропорту Копенгагена посилили безпеку після інцидентів зі спаленням Корану.

Згідно зі звітом Комісії ЄС, він продовжив режим перевірок на дансько-німецькому сухопутному кордоні та в портах з поромним сполученням з Німеччиною до травня 2024 року.

* У листопаді Франція знову запровадила контроль на своїх кордонах із країнами Шенгенської угоди, посилаючись на те, що вона назвала загрозою тероризму. Режим контролю має тривати до 30 квітня 2024 року.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін оголосив про посилення безпеки на бельгійському кордоні після вбивства двох людей нападником у Брюсселі.

* У вересні Німеччина ввела режим контролю на своїх сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією спочатку до 15 грудня, а в п’ятницю продовжила його ще на три місяці.

Берлін заявив про необхідність реагувати на сплеск імміграції та високий рівень контрабанди.

Берлін також продовжив режим контролю на сухопутному кордоні з Австрією до травня 2024 року, посилаючись на навантаження на систему прийому притулку, загрози безпеці, пов’язані з тероризмом на Близькому Сході, і війну в Україні.

* Італія відновила поліцейські перевірки на сухопутному кордоні зі Словенією 21 жовтня, заявивши, що деякі мігранти, які прямують транзитом балканським маршрутом, можуть бути терористами. Режим перевірок діятиме принаймні до 19 грудня. Міністр внутрішніх справ Маттео Піантедозі заявив у жовтні, що режим, ймовірно, діятиме і в наступному році.

* Норвегія, яка входить до Шенгенської угоди, але не є членом ЄС, відновила прикордонний контроль у портах із поромним сполученням із країнами Шенгенської зони з 12 листопада, посилаючись на загрози інфраструктурі та загрози з боку іноземних спецслужб.

Ці заходи мають тривати до 5 травня 2024 року.

* Польща продовжила тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною до 2 січня 2024 року, вказуючи на намагання мігрантів нелегально потрапити звідти.

На початку цього року опозиція звинуватила уряд у видачі «віз за готівку», схемі, де люди, які платили посередникам, отримували візи в прискореному темпі без належної перевірки.

* Словаччина 20 листопада тимчасово ввела режим прикордонного контролю з Угорщиною до 22 січня 2024 року, заявивши, що прагне обмежити кількість нелегальних прибулих.

* Словенія 10 грудня продовжила режим контролю на кордоні з країнами-членами Шенгену до 21 грудня і планує зберегти його ще на шість місяців після цієї дати. Уряд посилався на збройні конфлікти в Україні, на Близькому Сході та в Африці, а також на підвищену загрозу з боку організованої злочинності та тероризму.

* У серпні Швеція посилила режим контролю на кордонах, надавши прикордонній поліції більше повноважень, включаючи особисті обшуки та посилене використання електронного спостереження.

Того ж місяця уряд підвищив рівень терористичної загрози для країни, заявивши, що він запобіг нападам після того, як спалення Корану викликало загрози з боку ісламістських бойовиків.

З листопада Швеція продовжила режим прикордонних перевірок до травня 2024 року.

ПОСИЛЕННЯ КОРДОНІВ З КРАЇНАМИ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ЄС

* 15 грудня Фінляндія має закрити весь свій кордон з Росією для мандрівників на один місяць, після того, як 14 грудня недовго відновили роботу кількох пунктів пропуску, що призвело до того, що понад 200 шукачів притулку в'їхали до скандинавської країни.

Гельсінкі стверджує, що з листопада Москва перевозить понад 900 мігрантів на різних прикордонних пунктах у відповідь на рішення Фінляндії збільшити оборонну співпрацю зі США, звинувачення, яке Кремль заперечує.

Уряд Фінляндії заявив, що притулок все ще можуть шукати люди, які прибувають човном або повітрям.

