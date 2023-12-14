Фінляндія підпише угоду про оборонну співпрацю зі США. Це надасть американським військовим доступ до прикордонних з Росією територій

Фінляндія 18 грудня підпише угоду про оборонне співробітництво зі Сполученими Штатами, повідомив фінський уряд.

Угода Defence Cooperation Agreement (DCA) посилить двосторонні відносини між Гельсінкі та Вашингтоном, а також "посилить безпеку й оборону Фінляндії, уможливить співпрацю в усіх безпекових ситуаціях... і допоможе Фінляндії робити внесок у колективні оборонні зусилля", - зазначено в повідомленні уряду Фінляндії.

DCA зміцнить оборону Фінляндії, "оскільки уможливить присутність і тренування американських сил і попереднє розміщення оборонних засобів на території Фінляндії". Як зауважує Reuters, домовленість фактично надає американським військовим широкий доступ до території країни, зокрема й в районі її кордону з Росією, протяжністю в понад 1300 км.

В угоді перераховано 15 об’єктів і територій у Фінляндії, до яких американські військові матимуть безперешкодний доступ і де вони також можуть зберігати військову техніку та боєприпаси. Виділені зони включатимуть чотири авіабази, військовий порт і залізничний доступ до північної Фінляндії, де військові США матимуть складську зону поруч із залізницею, яка веде до російського кордону.

Угода зі Сполученими Штатами спрямована на надання швидкого військового доступу та допомоги Фінляндії у разі конфлікту, повідомили посадовці. "Той факт, що не потрібно буде узгоджувати все окремо, полегшує організацію операцій у мирний час, але, перш за все, це може бути життєво важливим під час кризи", - сказала журналістам міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Водночас Фінляндія не дозволить зберігати або транспортувати ядерну та біологічну зброю або протипіхотні міни на своїй території відповідно до міжнародних угод про нерозповсюдження, які вона зобов'язалася виконати раніше, заявили у Гельсінкі особи. Також збройні сили США можуть мати там постійну присутність і проводити регулярні навчання у Фінляндії, але планів щодо постійних американських баз немає, уточнили там.

Раніше схожі угоди зі США підписали Норвегія, Болгарія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина та Естонія, а така ж угода із Данією очікує на затвердження.

Як повідомляв Reuters у липні, Фінляндія зараз вдосконалює свою залізничну інфраструктуру на кордоні зі Швецією, щоб союзникам було легше надсилати підкріплення та обладнання з-за Атлантики до міста Кеміярві, розташованого в годині від російського кордону та за сім годин від військової бази РФ поблизу Мурманська, де зберігається ядерна зброя.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Фінляндія стала найновішим членом НАТО, а Швеція очікує на завершення процесу вступу до альянсу.

У статті використано матеріали Reuters