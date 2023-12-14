Байден: підтримка США України є непохитною, Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України

Президент США Джо Байден запевнив, що підтримка Сполученими Штатами України залишається непохитною та закликав Конгрес затвердити допомогу для України.

"Я з гордістю приймав президента Зеленського в Білому домі, де підтвердив, що підтримка Сполученими Штатами України є непохитною. Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України. Це про свободу для України і свободу всюди", - написав президент у мережі Х у четвер.

Напередодні президент звинуватив Конгрес у бездіяльності, зокрема щодо допомоги Україні у той час, як "президент Зеленський веде свій народ у боротьбі за свободу проти російської агресії".

"Він приїхав до Америки просити нас про допомогу. Проте республіканці в Конгресі не діятимуть, щоб допомогти", - написав Джо Байден у заяві, надісланій Білим домом ЗМІ у середу.

Вже кілька тижнів Конгрес не затверджує додаткове фінансування для України та Ізраїлю через неспроможність домовитись щодо безпеки південного кордону та імміграційної політики. Четвер - останній день роботи нинішньої сесії Конгресу. У своїй заяві президент Байден висловив рішучість щодо врегулювання проблем з нелегальною імміграцією до США через кордон з Мексикою.

"Ми маємо вирішити ситуацію на нашому південному кордоні, і я сповнений рішучості спробувати розв'язати цю проблему. Нам потрібне фінансування для зміцнення безпеки кордону, але республіканці в Конгресі не діятимуть, щоб допомогти", - йдеться в заяві.

Як раніше повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден бере участь у переговорах з сенаторами щодо змін імміграційної системи, яких вимагають республіканці в обмін на надання грошей Україні та Ізраїлю. Президент заявив, що готовий піти на "значні компроміси щодо кордону".

У вівторок адміністрація Байдена повідомила законодавцям Конгресу, що готова підтримати нову прикордонну політику, яка б дозволила висилку мігрантів без перевірки на отримання притулку, а також значне розширення законодавчої бази для затримання і депортації іммігрантів, повідомив CBS News з посиланням на 4 джерела, знайомих з переговорами.