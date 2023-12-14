Україна може вийти переможницею з цієї війни, каже помічник держсекретаря США О'Браєн

Головний дипломат у справах Європи та Євразії в Державному департаменті США Джеймс О'Браєн висловив оптимізм щодо шансів України розпочати перемовини про вступ до Європейського Союзу, незважаючи на опозицію Угорщини.

Високопоставлений посадовець позитивно оцінив візит президента України Володимира Зеленського до США цього тижня і висловив оптимізм, що Україна зможе стати переможницею у війні з Росією, якщо міжнародна підтримка триватиме.

У середу Джеймс О’Браєн, помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії, поспілкувався з головою бюро Державного департаменту Голосу Америки Найк Чінг.

Візит Зеленського став нагодою наголосити на здобутках, яких Україна вже досягла, каже О'Браєн.

"Гадаю було дуже корисно для президента України Володимира Зеленського сюди приїхати, - каже О'Браєн. - Ми бачимо, що Україна повернула більш ніж половину території, яку Росія забрала з лютого 2022 року. Вона продовжує просуватись на полі бою. Вона відкрила власні торговельні шляхи в Чорному морі і це ключ до її економічного відновлення".

Посадовець висловив переконання, що з допомогою Європи та США, Україна може розвинути ці успіхи і вийти з війни переможницею.

"З допомогою, яку планують надати наші європейські партнери, а потім надамо ми, ми гадаємо, що Україна зможе розбудувати цей успіх і вийти переможницею ц цій війні. В результаті Україна буде добре підготовленою, щоб стати заможною і її населення з нетерпінням очікує на членство в Європейському Союзі та трансатлантичних організаціях, таких як НАТО. Все це добре для безпеки та добробуту Сполучених Штатів"

О'Браєн також припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче "дочекатись" на результати виборів до Європарламенту в 2024 році та вибори президента США в листопаді наступного року, перш ніж піти на будь-які мирні ініціативи щодо України.

Посадовець додав, що Путін "блефує", коли намагається переконати інші країни, що час на боці Росії і що зрештою Росія переможе. Довгострокові тенденції не на боці Росії, вказав О'Браєн.

Він припустив, що Путін сподівається обстрілами цивільної інфраструктури завдати болю українцям та покладає свої надії на якісь кардинальні зміни в міжнародній підтримці України.

Цього тижня глави держав ЄС мають вирішити, чи починати офіційні переговори про членство з Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий союзник Росії в ЄС, погрожує накласти вето на цей крок.

"Очевидно, що 27 членів рішуче підтримують розширення союзу, включаючи Україну, коли вона буде готова, а також за продовження фінансової підтримки. Він [Орбан] єдиний, і ми побачимо, як підуть дискусії між лідерами, коли вони будуть визначені", — сказав О’Браєн Голосу Америки.

О’Браєн також привітав обмін полоненими між Азербайджаном і Вірменією на їхньому кордоні в середу як значний крок до "побудови нормальних двосторонніх відносин" між двома країнами після десятиліть конфлікту.

Але він применшив ймовірність проведення наступного раунду азербайджансько-вірменських мирних переговорів у Вашингтоні до кінця цього року.

"Цього року нам не вистачає часу. Ми зробимо все можливе", — сказав О’Браєн Голосу Америки.