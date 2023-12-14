Лідери ЄС на початку саміту кажуть про підтримку України, але Орбан повторює заперечення

На початку дводенного саміту керівників двадцяти семи країн Європейського Союзу 14 грудня більшість з них висловилися за те, щоб схвалити програму довготермінової допомоги Україні і за відкриття переговорного процесу про вступ України в ЄС.

Лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який задовго до саміту проголосив, що виступає проти тих рішень, прибувши до Брюсселя, зранку у четвер повторив журналістам свої заперечення в обох питаннях.

Ключові рішення ЄС вимагають одноголосності і лідери заявили, що готуються до тривалих переговорів.

Вибір нашого народу - бути в ЄС. Тому якщо не буде позитивного результату - це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що буде переконування колег про потребу твердої європейської підтримки Україні і сприяння українського вступу в організацію.

Віктор Орбан казав журналістам в Брюсселі, що Україна не виконала, як він висловився, «всі сім передумов» Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, хоча сама Єврокомісія офіційно рекомендувала відкрити переговори з Україною, а також з Молдовою про членство.

На відміну від більшості керівників країн ЄС і НАТО під час російської війни в Україні Орбан зберіг тісні відносини з російським президентом Владіміром Путіном і постійно виступав проти міжнародних санкцій щодо Росії і проти військової допомоги українцям, які захищаються від агресії.

Український президент Володимир Зеленський напередодні сказав, що Орбан не має підстав заперечувати проти вступу України в ЄС і заявив, що вето угорського прем’єр-міністра на рішення щодо української євроінтеграції це насправді було б «вето Путіна».

Перебуваючи в Осло 13 грудня Зеленський сказав про очікування від саміту ЄС:

«Це буде дуже непростий саміт, який відбудеться, починаючи з 14 грудня. Ми дуже задоволені, що 99% країн з усього складу підтримують Україну, і вони готові розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС. Є блокування з боку Угорщини. І це факт. З нашого боку ми були дуже конструктивні - зробили все, абсолютно все, виконали всі рекомендації Єврокомісії, всі рекомендації наших партнерів, всі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які пройшли висновки Венеційської комісії. Тобто Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок перемовин. Тому тут питання тільки стійкості країн європейського союзу. Тому що в цьому році у Росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити. Вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити. Але вони почали працювати з країнами. не тільки Європи, а з країнами на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату, тут питання не в плані «Б». У нас є лише один план - це наш вибір, вибір нашого народу бути в ЄС. Тому якщо не буде позитивного результату - це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення».