"Шантаж Орбана вдався". Єврокомісію критикують за розмороження 11 млрд доларів для Угорщини

Європейська комісія розморозила частину коштів для Угорщини, заявивши, що Будапешт виконав умови щодо незалежності своєї судової системи.

Європейська комісія пішла на цей крок напередодні саміту ЄС, на якому вирішуватиметься питання надання Україні довгострокової допомоги, яку блокує Будапешт.

У середу, 13 грудня, Єврокомісія заявила, що Угорщина може претендувати на відшкодування за проєктами розміром до 11 мільярдів доларів. Тобто йдеться про третину від загальної суми, яку ЄС заморозив через проблеми в Угорщині, пов’язані із верховенством права.

При цьому виконавча влада ЄС вирішила, що Угорщина не провела реформи в питаннях верховенства права, відтак ще три програми з бюджетом у 6,3 мільярда євро залишаються замороженими.

Як повідомили у Єврокомісії, разом із грішми, виділеними як частина фонду відновлення ЄС, загальне фінансування, заморожене для Угорщини, наразі складає близько 21 мільярда євро, повідомила Комісія.

Групи громадянського суспільства Угорщини, які спостерігають за незалежністю судової влади, заявили, що реформи угорського уряду не відповідають критеріям Єврокомісії.

Лідери основних політичних груп у Європейському парламенті надіслали листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому розкритикували розмороження коштів ЄС для Угорщини.

Попри обіцянку реформ, судова система в Угорщині не є незалежною

Голова групи соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іраче Гарсіа Перес заявила у мережі Х, що “розблокування коштів для Орбана є серйозною помилкою” президентки Єврокомісії.

“Попри обіцянку реформ, судова система в Угорщині не є незалежною”, – сказала Перес.

Критики цього рішення вважають, що розблокування коштів було поспішним, аби переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана не блокувати ключові рішення щодо України, які лідери ЄС планують ухвалити на саміті.

Фінський депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа, речник з питань бюджету правоцентристської Європейської народної партії назвав розмороження коштів для Угорщини “катастрофічним рішенням” Єврокомісії.

“Схоже, що шантаж Орбана вдався, – Цитує слова фінського євродепутата видання The Guardian. – Я відмовляюся вірити, що жахливий момент ухвалення цього рішення – це просто поганий збіг обставин, особливо враховуючи те, що ми знаємо, як Орбан має намір тримати в заручниках інші 26 держав-членів на Європейській раді пізніше цього тижня”.

Урсула фон дер Ляєн платить найбільший хабар в історії ЄС – автократу та другу Путіна Віктору Орбану

Депутат Європарламенту від зелених Німеччини Даніель Фройнд оприлюднив заяву, в якій назвав рішення розморозити кошти для Орбана "найбільшою помилкою фон дер Ляєн":

"Виділяючи (понад) 10 млрд євро Орбану, фон дер Ляєн робить найбільшу помилку за час свого перебування на посаді. Необхідні реформи не були проведені. Однак час розмороження коштів наводить на думку, що йдеться не про судові реформи. Натомість 10 мільярдів євро були призначені для усунення права вето Орбана. Не було потреби відповідати на запит Угорщини до саміту. Урсула фон дер Ляєн платить найбільший хабар в історії ЄС – автократу та другу Путіна Віктору Орбану. Сигнал фатальний: сьогодні Комісія ЄС демонструє, що тактика шантажу Віктора Орбана приносить свої плоди", - сказав німецький євродепутат Даніель Фройнд.

"Апатія" щодо України є "неприйнятною", – заявив у відповідь обраний прем'єр Польщі Дональд Туск, який повернувся до Брюсселю напередодні саміту. Він запевнив, що спробує переконати деякі країни-члени ЄС підтримати Україну.

"Я спробую знайти, можливо, новий ключ, щоб переконати не лише пана Орбана", – сказав Дональд Туск.

14-го грудня у Брюсселі почнеться саміт ЄС. Серед головних питань – схвалення початку переговорів щодо членства України у європейській спільності та питання довгострокової допомоги Україні.

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на саміті, ймовірно, буде розмова з президентом України Володимиром Зеленським, але не уточнив в якому форматі.

Напередодні саміту президент Європейської ради Шарль Мішель провів зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном, щоб переконати його не блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Після цієї зустрічі Віктор Обран написав у Facebook: “Наша позиція чітка: ми не підтримуємо швидкий вступ України до ЄС”.