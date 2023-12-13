Держдеп: «Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну»

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США будуть підтримувати перемогу України.

“Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. І тому ми вважаємо, що так важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів надав Україні системи безпеки, які ми просили, щоб вона могла виграти цю війну”, – заявив речник Держдепу під час брифінгу у Вашингтоні у середу, 13-го грудня.

Напередодні президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання про те, яка стратегія США — захистити Україну чи допомогти їй перемогти — заявив, що США хочуть перемоги України.

“Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як я раніше говорив, перемога означає, що Україна — суверенна, незалежна держава, яка може захистити себе від агресії сьогодні, і здатна стримати подальшу агресію. Це наша мета”, — зазначив президент Сполучених Штатів під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Метью Міллер зауважив, що підтримку Україні надають не лише США, але і союзники.

“Ми, Сполучені Штати та ЄС, рішучі у підтримці України. Вважаємо, що зараз настав час підкреслити: підтримка України є життєво важливою для нашої національної безпеки та безпеки наших європейських партнерів”, – прокоментував він на тлі очікувань від саміту ЄС, що триватиме цього тижня у Брюсселі.

“Ми цінуємо постійні зусилля Європи щодо надання фінансової підтримки Україні та сподіваємося, що ЄС зможе швидко домовитися про фінансування на 2024 рік і надалі”, – сказав Міллер.

Ми, Сполучені Штати та ЄС, рішучі у підтримці України.

Так він відповів на запитання журналістів щодо блокування Угорщиною українського питання в ЄС. Журналісти, зокрема, запитували, чи не виходить “з-під контролю” ситуація довкола євроінтеграційного шляху України.

Раніше питання опозиції Угорщини Голосу Америки прокоментувала речниця Єврокомісії з питань розширення і міжнародного партнерства Ана Пізонеро.

Відповідаючи на запитання про те, що змогло б допомогти прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану змінити його нинішню позицію та припинити опонувати вступу України до ЄС, Пізонеро відповіла:

“Як ви знаєте, Україна все ще має здійснити певні кроки. Це включає, серед іншого ухвалення законодавства, яке повністю відповідає рекомендаціям Венеційської комісії щодо нацменшин. Наскільки ми розуміємо, Україна вже розв'язує це питання. Отже, це те, що ми рекомендуємо. І будемо готові рухатися далі, коли засвідчимо прогрес у цьому питанні до березня 2024-го”, – сказала Пізонеро.