В очікуванні саміту ЄС: для України “ставки дуже високі”

Ставки дуже високі як для України, так і для ЄС, – так прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікуваний саміт ЄС, де, серед іншого, обговорюватимуть, чи варто починати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу.

Для українського народу відсутність рішення на саміті було б “дуже демотивуючим”, каже Кулеба. А для цілого континенту це “було б сигналом, що Європейський Союз неспроможний схвалювати рішення історичного значення і виконувати свої обіцянки”, - цитує посадовця агенція Reuters.

На саміті 14-15 грудня у Брюсселі країни-члени ЄС вирішуватимуть подальшу долю євроінтеграційного процесу для України.

“Я вважаю, якщо це станеться [відсутність рішення про перемовини між ЄС та Україною стосовно вступу], то це буде руйнівним для обох. Але ви не можете зупинити рух колеса історії”, – сказав Кулеба.

Всередині Євросоюзу є сильне відчуття терміновості щодо необхідності возз’єднання нашої сім’ї.

У коментарі Голосу Америки речниця Єврокомісії з питань розширення і міжнародного партнерства Ана Пізонеро зауважила: “Всередині Євросоюзу є сильне відчуття терміновості щодо необхідності возз’єднання нашої сім’ї”.

Пізонеро нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у цьогорічній промові “Про становище Союзу” чітко заявила: коли мова йде про вступ України до ЄС, то йдеться саме “довершення Європейського Союзу” – “у відповідь на поклик історії”.

Катрін Колонна, міністерка закордонних справ Франції своєю чергою зауважує: “Що стосується України, ми знаємо ситуацію, і знаємо, що треба продемонструвати нашу підтримку Україні на довгострокову перспективу, тобто надіслати цей стратегічний сигнал, але також робити це, плануючи й організовуючись для цієї мети”.

У коментарі для Associated Press Колонна назвала необхідні для цього умови: “Насамперед адаптувати Європейський мирний фонд, щоб він міг і надалі допомагати Україні, і по-новому більше орієнтувався для сприяння виробництву і закупівлям європейського обладнання. Друге - це посилення санкцій”.

За словами французької міністерки, 12-й набір санкцій щодо Росії повинен бути схвалений до кінця року, “щоб ускладнити Росії її воєнні зусилля”.

Щодо позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який опонує вступу України до ЄС, речниця Єврокомісії сказала:

“Як ви знаєте, Україна все ще має здійснити певні кроки. Це включає, зокрема, ухвалення законодавства, яке повністю відповідає рекомендаціям Венеційської комісії щодо нацменшин. Наскільки ми розуміємо, Україна вже вирішує це питання”.

Очікуємо, що Україна рухатиметься вперед, продовжуючи реформи, включаючи, звичайно, боротьбу з корупцією.

А про інші необхідні кроки, які ЄС очікує від України, Ана Пізонеро каже: “Ми визнали, що Україна виконала більше, ніж 90% кроків, визначених Єврокомісією обов’язковими на шляху до членства. Очікуємо, що Україна рухатиметься вперед, продовжуючи реформи, включаючи, звичайно, боротьбу з корупцією, зміцнюючи відповідні інструменти, особливо коли йдеться про розслідування та притягнення до відповідальності”.

Про терміни, на які може розраховувати Україна у разі позитивного рішення саміту ЄС, речниця Єврокомісії каже:

"На це питання дуже важко відповісти з самого початку. Оскільки, як ви знаєте, розширення ЄС повністю ґрунтується на заслугах. Це означає, що воно повністю залежить від прогресу, який наші країни-кандидати здійснюють. І, звичайно, подальші кроки щодо приєднання завжди в руках держав-членів Євросоюзу".

Пізонеро наголосила, що рекомендація Єврокомісії почати переговори про вступ України до Євросоюзу є історичною:

"Я думаю, що це чітко відображає разючий прогрес, якого Україна досягла справді темпами, які вражають, попри величезні труднощі, з якими Україні доводиться зіштовхуватися. Тому що вона змушена мати справу із жорстокою воєнною агресією проти свого народу. Я думаю, що Україна демонструє рівень амбіцій, який є дуже позитивним. І, звичайно, ми сподіваємося, що Рада виконає наші рекомендації".