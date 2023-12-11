Україна каже про «нищівні» наслідки, якщо ЄС не схвалить рішення щодо українського членства

Український міністр оборони Дмитро Кулеба заявив, що і для України, і для Європейського Союзу життєво важливо, щоб європейські керівники на саміті цього тижня змогли схвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України.

Я не можу уявити, не хочу навіть говорити про нищівні наслідки, які будуть, якщо Рада ЄС не зможе ухвалити це рішення...

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, минулого місяця оголосила, що рекомендує цей черговий крок на шляху до українського членства в організації після того, як минулого року Україна отримала статус кандидата.

Але на тлі приготувань до саміту 14-15 грудня виникли побоювання, що рішення, для якого потрібна одноголосність всіх 27-ми членів, може бути відхилене через заперечення Угорщини.

Дмитро Кулеба, якого запросили на зустріч з міністрами закордонних справ ЄС в Брюсселі 11 грудня, підкреслив, що Україна виконує взяті на себе зобов’язання.

Міністр також визнав проблеми у відносинах Києва з Будапештом, вказавши, що того дня мала відбутися перша офіційна зустріч з його угорським колегою Петером Сіярто - вперше від початку відкритого російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також досі не мав жодної офіційної двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським з часу обрання українського президента 2019 року.

«Я не можу уявити, я не хочу навіть говорити про нищівні наслідки, які будуть, якщо Рада ЄС не зможе ухвалити це рішення, не лише для України, але й у широкому сенсі для питання розширення загалом», - сказав Кулеба журналістам.

Він додав, що «для України, для українського народу це було б дуже демотивуюче рішення. Але і для Європейського союзу це було б сигналом щодо цілого континенту для справи розширення, але також і далі, що Європейський Союз неспроможний схвалювати рішення історичного значення і виконувати свої обіцянки».

У Зеленського було кілька нагод звертатися до Орбана під час міжнародних зібрань, зокрема під час інавгурації нового президента Аргентини в Буенос-Айресі 10 грудня.

Володимир Зеленський не розповів, що саме він говорив угорському прем'єр-міністрові, але сказав, що розмовляв «максимально відверто» і «зрозуміло» про «наші європейські справи».

Уряд Віктора Орбана впродовж останніх тижнів вів гучну кампанію із заявами про, як стверджують у Будапешті, «неготовність» ЄС і України до членства, хоча рішення про переговори означало б лише початок напевне кількарічного процесу без жодних твердих термінів можливого вступу.

Віктор Орбан, який навіть після початку відкритого російського вторгнення в Україну зберігає тісну співпрацю з Москвою, висловлюється проти санкцій щодо Росії і зараз також виступає проти європейських програм допомоги українцям.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто 11 грудня не подав ознак готовності до компромісу, хоча визнав, що його країна йде всупереч позиції більшості інших країн ЄС.

«Більшість європейських політиків хочуть схвалювати таке важливе рішення щодо майбутнього Європи, яке зовсім не підготовлене і не має стратегічної згоди... Ми не поступимося під жодним тиском... незалежно від того, звідки він чиниться, ким, або які це шантажування, чи обіцянки», - заявив Сіярто.