"Визначний прогрес": Україна виконала 90% зобов'язань на шляху до ЄС – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва у суботу, 4 листопада, заявила, що Україна досягла “визначного прогресу” на шляху вступу до ЄС.

Крім того, посадовиця зауважила, що Україна виконала понад 90% зобов'язань та пообіцяла усю потрібну політичну і технічну підтримку з боку ЄС.

Заява прозвучала напередодні звіту, який Європейський Союз має представити наступного тижня про прогрес України в її заявці на членство.

Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Урсула фон дер Ляєн сказала, виступаючи у Верховній Раді України: "Я впевнена, що ви зможете досягти ваших амбіцій".

Президент України Володимир Зеленський назвав шлях України до зближення з ЄС «колосальним». А також наголосив: “Продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил”.

За словами Зеленського, внутрішня політика України – це і є політика євроінтеграції. Він також написав у соцмережах Х та Фейсбук про наближення моменту, коли український прапор буде в Брюсселі "нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС".

Агенція Reuters цитує слова президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн про те, що, незважаючи на російську агресію, Україна “досягла багатьох віх”. Посадовиця особливо виокремила українські судові реформи.

На саміті в грудні 27 членів ЄС мають вирішити, чи дозволити Києву розпочати переговори про вступ, крок, який потребує одностайної підтримки всіх членів блоку.