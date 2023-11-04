Президент Зеленський заперечив, що ЄС і США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ніхто з лідерів ЄС чи США не тисне на нього щодо перемовин з Росією про мир.

Зеленський додав, що “спочатку все це було, з початку війни і до війни”. Але зараз, за словами президента, всі знають його ставлення до цього питання, яке “збігається зі ставленням українського суспільства”.

Так Володимир Зеленський прокоментував повідомлення американського телеканалу NBC про те, що американські та європейські посадовці говорили з українським урядом про те, чим Україна може пожертвувати заради можливих мирних переговорів з Росією для припинення війни.

Ніхто з партнерів, за словами Зеленського, не вимагає від України сідати до розмови з Росією і “щось їй віддавати”.

“Не буде такого”, - підсумував Зеленський розмови про ідею перемовин стосовно територіальних поступок Росії, виступаючи 4-го листопада на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

“...віддати третину України. Це буде тільки початок, він же цим не закінчить, ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємося до тієї чи іншої думки або формату?” – сказав Зеленський.

У п'ятницю американський телеканал NBC, який послався на неназваного чинного високопосадовця США та колишнього американського посадовця повідомив, що американські та європейські посадовці говорили з українським урядом про те, чим Україна може пожертвувати заради можливих мирних переговорів з Росією для припинення війни.

Деякі з переговорів, які посадовці назвали «делікатними», відбулися минулого місяця під час зустрічі представників групи «Рамштайн», яка включає понад 50 країн, які підтримують Україну, відомої як Контактна група з питань оборони України.

“Я не знаю, для чого це робиться, – додав Зеленський про публікацію. – І у мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою запевнила, що "Україна суверенна країна і приймає суверенні рішення". Та наголосила, що підтримує Формулу миру, запропоновану Зеленським.