NBC: Американські та європейські посадовці говорили з українським урядом про те, чим Україна може пожертвувати заради переговорів з Росією

Американські та європейські посадовці говорили з українським урядом про те, чим Україна може пожертвувати заради можливих мирних переговорів з Росією для припинення війни, повідомляє американський телеканал NBC, який посилається на неназваного чинного високопосадовця США та колишнього посадовця США.

Попередні розмови включали дуже широкі нариси того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди, сказали посадовці журналістам NBC.

Деякі з переговорів, які чиновники назвали «делікатними», відбулися минулого місяця під час зустрічі представників групи «Рамштайн», представників понад 50-ти країн, які підтримують Україну, включно з членами НАТО, відомої як Контактна група з питань оборони України, сказали чиновники.

Війна в Україні, яка триває вже 21-й місяць, забрала життя та покалічила сотні тисяч людей і зруйнувала велику частину країни. Зараз Росія контролює близько 17,5% міжнародно визнаної території України.

Розмови з Україною відбуваються на тлі занепокоєння американських і європейських офіційних осіб щодо того, що війна зайшла в глухий кут, а також щодо здатності Заходу продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці у розмові з американською телевізійною мережею.

Київ наполягає на тому, що будь-яка пауза у війні дозволить Росії накопичити ресурси і відновити наступ з метою захопити всю територію України.

У Кремлі також не демонструють ознак бажання розпочати мирні переговори з Україною і кажуть, що досягнуть усіх своїх цілей в Україні.

Західні уряди офіційно заявляють, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.