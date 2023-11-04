Британська розвідка: Росія зазнала великих втрат під Авдіївкою, але хоче просуватися далі

Росія втратила кілька тисяч солдатів та близько 200 одиниць бронетехніки за останні три тижні під час штурму Авдіївки у Донецькій області, але це не змінило рішучості Росії далі приносити великі жертви заради досягнення навіть незначних цілей зі захоплення українських територій, вважає британська розвідка.

«Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат. Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала втрат у кількох тисячах особового складу навколо міста», – мовиться у повідомленні розвідки міністерства оборони Великої Британії.



Проте, російське керівництво продовжує демонструвати «готовність прийняти значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань», додають британські аналітики.

Великі втрати Росії вони також пов'язують з більшою ефективністю сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, що скидаються з безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.



У п'ятницю Пентагон оголосив про новий пакет допомоги України, що включає додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin і AT-4, а також додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам.

Як повідомляв Reuters 1 листопада група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента США Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, демонструючи постійну підтримку Києва серед законодавців США, незважаючи на те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.