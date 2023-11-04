Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва в суботу напередодні звіту, який Європейський Союз має представити наступного тижня про прогрес України в її заявці на членство.

«Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни», — написала фон дер Ляєн на платформі соціальних мереж X (колишня Twitter), опублікувавши фото з президентом України Володимиром Зеленським, який зустрів її на залізничному вокзалі.

«Я тут для того, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС. Фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної процвітаючої демократії. І те, як ми продовжуватимемо змушувати Росію платити за її агресивну війну», – написала президентка фон дер Ляєн.

Очікується, що оцінка ЄС, яка має відбутися в середу, деталізує, наскільки Україна просунулася у виконанні різних економічних, правових та інших критеріїв, щоб розчистити шлях для початку переговорів про вступ у грудні.

Україна, яка подала заявку на вступ до Європейського Союзу через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, вважає приєднання до торгового блоку одним з пріоритетів зовнішньої політики.

На саміті в грудні 27 членів ЄС мають вирішити, чи дозволити Києву розпочати переговори про вступ, крок, який потребує одностайної підтримки всіх членів блоку.

Заявка України отримала поштовх у четвер, коли міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вона впевнена, що блок просуне заявку України наступного місяця.

Переговори про членство зазвичай тривають роками та передбачають широкі правові, політичні та економічні реформи. Ситуація України ускладнюється війною, що вирує на її півдні та сході, і кінця якої не видно.

Візит фон дер Ляєн відбувається в той момент, коли українські війська борються з втомою та занепокоєнням щодо майбутньої військової допомоги США, на яку Київ покладається для подальшого визволення територій.

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що очікується виступ фон дер Ляєн в українському парламенті.