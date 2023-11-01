Боррель: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що інші кризи у світі не відвернуть уваги союзників від України.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про наймасштабніші удари Росії по території України з початку року. За повідомленням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, за добу Росія обстріляла 118 поселень в 10 областях, що є найбільшою кількістю з початку року.

Це "новий пік жорстокості", сказав головний дипломат ЄС.

"Російська агресія проти України досягла нового піку жорстокості: за 24 години її об’єктами стали понад 100 міст і сіл. Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", - написав Боррель на платформі Х.

Напередодні на засіданні Північної ради в Осло Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Газі не повинна призвести до послаблення волі та здатності союзників підтримувати Україну. Він зазначив, що немає ознак того, що Росія планує мир, а навпаки планує продовжувати війну.

"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація – це не мир", - заявив Столтенберг.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. "Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" – йдеться у зверненні.

Своєю чергою у вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін переконували законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.