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У США арештували трьох осіб за відправку в Росію електроніки для війни проти України
У вівторок у Нью-Йорку заарештували трьох осіб за звинуваченнями в незаконній відправці до Росії електроніки на понад 7 мільйонів доларів з метою її використання у війні проти України, повідомляє CNBC.
Федеральна прокуратура в Брукліні звинуватила Миколу Гольцева, Салімджона Насріддінова і Крістіну Пузирьову в ухиленні від санкцій, щоб відправити до Росії обладнання, яке використовується для виготовлення високоточних ракетних систем. Частина цього обладнання «була використана на полі бою в Україні», заявив у пресрелізі прокурор Бреон Піс.
52-річний Насріддінов, який має подвійне громадянство Росії та Таджикистану, був заарештований у Брукліні, де він проживає. 37-річний Гольцев і 32-річна Пузирьова, громадяни Росії та Канади, які проживають у Монреалі, були заарештовані в Мангеттені.
Прокурори попросили суддю тримати підсудних під вартою до суду, стверджуючи, що кожен з них становить «серйозний ризик втечі».
Обвинувачені, за словами прокуратури, протягом року відправили до Росії сотні партій заборонених товарів на суму майже 7,2 мільйона доларів. Прокуратура стверджує, що підозрювані використовували дві корпоративні організації для отримання та закупівлі електроніки подвійного призначення у виробників і дистриб’юторів США, а потім таємно експортували її до Росії. Згідно з документами, деякі електронні компоненти та інтегральні схеми були визначені як такі, що «викликають найбільше занепокоєння через їхню критичну роль у виробництві передових російських систем високоточної зброї».
Прокуратура заявила, що Гольцев для закупівлі товарів використовував псевдоніми, доправляв електроніку в різні місця в Брукліні, потім відправляв посередницьким корпораціям в різних країнах, включаючи Туреччину, Гонконг, Індію, Китай і Об'єднані Арабські Емірати, а відтак перенаправляв в Росію.
Деякі з тих самих типів компонентів були знайдені в російській зброї та радіотехнічному обладнанні, які були знайдені на полі бою в Україні. Йдеться про комплекс радіорозвідки «Торн-МДМ», комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», бортовий протиракетний комплекс «Вітебськ» Л370, вертольоти Ка-52, легка багатоцільова керована ракета «Ізділіє 305Е», Безпілотні літальні апарати Орлан-10 і бойові танки Т-72Б3.
Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого року уряд США посилив експортний контроль до Росії, обмеживши її доступ до технологій та інших ключових товарів. На початку жовтня США наклали санкції на 42 китайські компанії через військову підтримку Росії.Міністерство торгівлі США повідомило, що внесло китайські компанії до державного санкційного списку через підтримку військової та оборонно-промислової бази Москви, включаючи постачання російському сектору інтегральних схем американського походження.
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- Голос Америки
Північна Корея відправила в Росію понад мільйон снарядів для війни проти України – розвідка Південної Кореї
Росія отримала від Північної Кореї понад 1 мільйон артилерійських снарядів з початку серпня, а також, ймовірно, допомагає Пхеньяну з технологіями для наступної спроби запуску супутника, повідомляє Radio Free Asia з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.
Законодавець Південної Кореї Ю Сан-бом розповів журналістам про оцінку національної розвідувальної служби (NIS) після її брифінгу в парламенті.
Припущення щодо розширення співпраці між Пхеньяном і Москвою виникли після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та президента РФ Володимира Путіна в Росії у вересні на Далекому Сході Росії, під час якої вони пообіцяли створити «єдиний антиімперіалістичний фронт».
«Національна служба розвідки вважає, що Північна Корея здійснила транспортування артилерійських снарядів та іншого озброєння для підтримки участі Росії в конфлікті в Україні приблизно 10 разів від початку серпня, використовуючи російські кораблі та транспортні літаки», — сказав Ю Сан-бом журналістам.
Ці артилерійські снаряди транспортувалися морем, вирушаючи з порту Наджин і досягаючи російських портів Дунай і Східний. Звідти їх доправили потягом до України, поблизу Торецького складу боєприпасів. Південнокорейські розвідники також припускають, що Північна Корея також могла використовувати повітряний транспорт для перевезення зброї.
За оцінками розвідників, передано було понад 1 мільйон снарядів, чого кажуть аналітики, достатньо для російсько-українського конфлікту протягом двох місяців.
В обмін на зброю, Пхеньян швидше за все отримав від Росії технології, які можуть підвищити ймовірність успішного запуску Північною Кореєю супутника, каже Ю Сан-бом. Північна Корея невдало спробувала запустити супутники в космос у травні та серпні.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Державний департамент США 19 жовтня оприлюднив заяву з осудом ймовірного постачання зброї Північною Кореєю для російської війни в Україні та окреслив наявні та подальші заходи, які США вживатимуть для запобігання незаконній торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю. В Держдепі також повідомили, що уважно слідкуватимуть, чи не поставляє Москва Пхеньяну передові технології.
“Частково через наші санкції та експортні обмеження Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку. Як ми публічно попереджали, однією з таких держав є КНДР”, - йдеться в заяві Держдепу.
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"Як пластир на гангрену". FT пише про спроби Росії обмежити падіння рубля
Росія вводить нові обмеження на рух капіталу, намагаючись стримати падіння курсу рубля, пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.
Компанії, які продають свої активи, мають продавати їх за рублі, а не за тверду валюту, повідомляє видання і припускає, що таким чином Кремль хоче збільшити попит на рублі. Курс рубля до долара впав на 20% з початку року.
FT наводить слова західного банкіра, який назвав дії російської влади неефективними: "Це як пластир на гангрену".
Компанії, які продають свої активи за рублі, потім не можуть обміняти велику кількість рублів на тверду валюту, а також їм складно знайти банк, який би взявся обслуговувати цю трансакцію, каже банкір.
Понад 1100 компаній вийшли з Росії після початку повномасштабного вторгнення, йдеться в базі даних Єльського університету.
Компанії, які вийшли з Росії, зокрема нафтові гіганти, які одними з перших пішли з країни, після вторгнення Росії до України, втратили сім-дев'ять мільярдів доларів, говорив Голосу Америки професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд, але, додає науковець, ці компанії вчинили правильно, мінімізувавши відносини з Росією.
"Я ніколи не бачив, щоб нафтові гіганти, технологічні гіганти, компанії послуг були на передовій соціальної справедливості у світі", - каже Сонненфельд.
Слідом за нафтовими гігантами та компаніями високих технологій з Росії пішли компанії-виробники споживчих товарів та інші. "Перші - шокували, друга хвиля була потужна і масова. Потім була третя хвиля. Тепер – четверта хвиля. Вони надто довго залишались в Росії й тепер шкодують, бо вийти трохи складніше", - зауважує науковець.
На 300$ млрд конфіскованих активів РФ розраховує Україна – заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Відео
Близько 300$ млрд конфіскованих російських активів – саме на таку суму може розраховувати Україна для наповнення компенсаційного фонду для відбудови України. Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра в інтервʼю журналістці Голосу Америки Ірині Соломко.
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Байден заветує допомогу Ізраїлю, якщо там не буде коштів для України. Республіканці у Конгресі висунули 12 умов фінансування Києва
Президент США Джо Байден накладе вето на республіканський законопроєкт Палати представників про надання допомоги лише Ізраїлю, але не Україні, який передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів (IRS), якщо він буде прийнятий обома палатами Конгресу, повідомив Білий дім у вівторок.
"На відміну від президентського пакета для національної безпеки, цей законопроєкт не передбачає жодної допомоги Україні. Це нагальна вимога", – заявили в офісі Білого дому з управління та бюджету.
Позиція уряду США
Адміністрація Байдена намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
Група республіканців Палаті представників Конгресу США, на чолі зі спікером, виступають проти об'єднання допомоги Ізраїлю та Україні. У понеділок консерватори представили свій план допомоги у 14 мільярдів Ізраїлю, а видатки пропонують компенсувати скороченням інших витрат, зокрема зменшенням фінансування податкової адміністрації IRS.
У відповідь прессекретарка Білого дому опублікувала заяву про те, що "політизація інтересів" нацбезпеки "не пройде" й що вимога механізмів компенсації підтримки Ізраїлю та України суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив" на безпеку США.
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі також напередодні наголосив, що питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетені, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США.
А міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань підкреслив, що без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну.
12 умов республіканців
27 жовтня у листі до Байдена вісім конгресменів-республіканців заявили, що надана Сполученими Штатами допомога не зможе надати Києву "вирішальної переваги" в "окопній війні, якої світ не бачив з 1914 року" й що "американські платники податків втомились від фінансування нескінченної патової ситуації в Україні без видимості перемоги".
Вони озвучили 12 умов до Білого дому, без яких вони не погодяться відправити Києву "жодного додаткового долара". Зокрема вони хочуть, щоб президенти Байден і Зеленський надали Конгресу чітку "стратегію перемоги" із оцінками того, "як саме Україна переможе й скільки часу це може забрати", а також стільки це коштуватиме. Від Пентагону й Білого дому конгресмени-республіканці, які підписали лист, хочуть постійного інформування громадськості про ситуацію на фронті в Україні, про майбутній "весняний контрнаступ", а також пояснення, чому ці інвестиції в Україну важливі для США.
Крім того, автори листа вимагають повної звітності перед Конгресом про надану Києву зброю, про американські санкції проти Росії. Окремо вони хочуть пояснення цілей Києва щодо Криму, а також запровадження повної санкційної політики щодо усіх нафти, зерна та рідкісних викопних матеріалів з Росії.
Водночас чимало республіканців у Сенаті закликають не розділяти голосування за допомогу Україні та Ізраїлю. Було б великою помилкою США відокремлювати голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, переконує впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. За його словами у разі зменшення допомоги Києву Росія зможе досягти успіху у своїй війні проти України, а це "підбадьорить" ХАМАС як дружню до президента Путіна організацію, й наслідком цього може бути і вторгнення Китаю на Тайвань.
У статті використано матеріали Reuters
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