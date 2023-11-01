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Макрон в Казахстані й Узбекистані, де Європа бачить альтернативу енергоносіям Росії
Французький президент Еммануель Макрон, відвідуючи Казахстан і Узбекистан, наголошує на важливості співпраці Європи з тими країнами, що набирають ваги як альтернативні до Росії джерела енергоносіїв та корисних копалин.
Європейський Союз та інші західні країни у відповідь на російську війну проти України заявили про наміри відмовитися від російської нафти й газу та намагаються зменшити закупівлю інших російських сировинних товарів.
Москва і далі має значний вплив у Середній Азії, але Казахстан, найбільша за площею країна регіону, а також Узбекистан - країна з найбільшим населенням, не підтримали вторгнення Росії в Україну і з осудом дивляться на російські намагання змінити кордони визнані після розвалу Радянського Союзу.
На переговорах в Астані 1 листопада Еммануель Макрон наголосив на пошані принципів незалежності й суверенітету держав на тлі глобальної нестабільності.
«Ми поважаємо наших друзів. І ми тут, коли ми їм потрібні. Ми поважаємо їхню незалежність. В світі, в якому великі держави хочуть стати гегемонами, і де регіональні потуги стають непередбачуваними, важливо мати друзів, які поділяють цю філософію», - цитує Макрона агенція Reuters.
Казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв назвав візит французького керівника історичним.
Для Франції особливо важливе значення має співпраця з Казахстаном в галузі атомної енергетики, де французькі компанії пропонують технології, а Казахстан має поклади урану для атомних реакторів.
Уран з Казахстану вже зараз забезпечує 40% потреб Франції, де атомні електростанції генерують приблизно 70% електроенергії.
Казахстан тепер розглядає можливість спорудження власної першої атомної електростанції, і серед вагомих претендентів на контракт називають французьку компанію EDF.
Інша французька компанія Orano має спільне підприємство для видобування урану з державною компанією Казатомпром.
Кілька президентів Франції раніше відвідували Казахстан, але візит Макрона до Узбекистану буде першим з часу розвалу СРСР.
Європейські ЗМІ, повідомляючи про візит Макрона, зауважують, що обидвом тим центральноазійським країнам закидають авторитаризм і критикують за жорстокі придушення виявів незгоди з владою.
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"Сучасний погром на півдні Росії". Лідер республіканців у Сенаті США про напад в аеропорту в Дагестані
Американські політики і посадовці продовжують реагувати на напад натовпу на аеропорт в Дагестані, де у неділю сотні розлючених чоловіків намагалися знайти євреїв, чи ізраїльтян, на літаку, що прилетів з Тель-Авіва.
Виступаючи у Конгресі США у вівторок, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл назвав ці події «сучасним погромом на півдні Росії».
«Володимир Путін зазвичай швидко звинувачує інші країни в уявних звірствах. Але він не засудив ХАМАС за справжню жорстокість, яку той заподіяв невинним ізраїльтянам», – заявив сенатор Макконнелл.
Коментуючи антисемітський погром у Махачкалі, де сотні молодих чоловіків громили все на своєму шляху у пошуках євреїв, чи ізраїльтян, він додав, що «коли цей останній мерзенний епізод антисемітизму розгортався на російській землі, режим Путіна вітав делегацію терористів ХАМАСу у Кремлі».
Він поклав на Росію відповідальність за сприяння зміцненню антиізраїльських сил на Близькому Сході і пов’язав цю політику з війною Росії проти України.
«Жодна велика держава не зробила більше для активізації терористичної мережі Ірану на Близькому Сході, ніж путінська Росія. Втручання Кремля в Сирію дозволило Тегерану створити величезний коридор ресурсів для терористичних проксі, таких як Хезболла і ХАМАС, – сказав Макконнелл. – Тож нікого не повинно дивувати, що Іран із задоволенням надав Росії безпілотники-камікадзе для обстрілу українських міст».
Напередодні речник президента Джо Байдена з питань Національної Безпеки Джон Кірбі назвав погром у Дагестані проявом «ненависті, фанатизму, залякування».
«Я думаю, що ви всі бачили те, що вчора сталося в російському Дагестані, це можна описати лише як жахливу демонстрацію ненависті, фанатизму, залякування», – сказав Кірбі на брифінгу для журналістів у Білому домі у понеділок.
Росія звинуватила Захід і Україну
Росія тим часом намагалася покласти відповідальність за погром в Дагестані на Захід та Україну. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в понеділок, що заворушення були результатом «провокації», організованої з-за меж Росії. За її словами, Україна відіграла «безпосередню і ключову роль».
Прессекретар президента Путіна, Дмитро Пєсков також заявив, що заворушення були «результатом зовнішнього втручання, включаючи зовнішній інформаційний вплив».
«Ні Захарова, ні Пєсков не надали доказів на підтвердження своїх заяв про зовнішнє втручання», – наголошує британська газета Guardian.
«Спроба звинуватити Україну є абсурдною» – представник ГУР
Речник Головного управління розвідки (ГУР) України Юрій Юсов у коментарі для Голосу Америки нагадав, що державний антисемітизм у Росії є давньою традицією.
«Цей антисемітизм від часів «чорносотенців» і по сьогоднішній день є абсолютно керований державою і державними спецслужбами», – сказав Юсов, додавши, що в республіках Кавказу контроль держави над суспільством є набагато більший і сотні людей не можуть несанкціоновано збиратися без того, щоб їм протистояла поліція, і тим більше ЗМІ не можуть вести висвітлення таких подій практично в прямому ефірі.
«Тому без сприяння і покровительства російських спецслужб, такі події були б просто неможливими. Тому в даній ситуації спроба звинуватити, чи якимось чином «притягнути за вуха» до антисемітських погромів, які тривають у Російській Федерації, безумовно, є абсурдною», – сказав Юсов у розмові з Голосом Америки.
Антисемітські напади не були поодинокими в Росії, десятки тисяч євреїв виїхали
Антисемітський погром у столиці Дагестану, що стався у неділю, залишається на перших шпальтах західної преси.
«Жорстокі сцени на Північному Кавказі минулих вихідних, коли розлючений натовп увірвався в аеропорт у Дагестані в пошуках ізраїльських пасажирів, нагадували переслідування євреїв за часів царизму», – пише лондонська ділова газета Financial Times. Автори статті вказують на небезпеку розпалювання антисемітських настроїв для Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну та наслідків війни Ізраїлю та ХАМАС.
Газета цитує колишнього головного рабина Москви Пінхаса Гольдшмідта, який каже, що нещодавні події нагадують йому історичні документи «про погроми в Кишиневі та Одесі», де на зламі в 19-го та 20-го століть було вбито сотні євреїв. Рабин Пінхас залишив країну минулого року після вторгнення Путіна в Україну, побоюючись зростання антисемітських настроїв у Росії.
Оглядачі зауважують, що напад на аеропорт у Махачкалі не був поодиноким явищем.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у суботу ввечері натовп також захопив готель у Дагестані, шукаючи ізраїльтян. А у Нальчику, столиці сусідньої російської республіки Кабардино-Балкарії, був підпалений недобудований єврейський центр.
Багато російських євреїв також вирішили не чекати, доки вони самі стануть жертвами антисемітських погромів. За даними посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, який говорив з Голосом Америки, з лютого 2022 року до початку березня 2022 року з Росії до Ізраїлю було репатрійовано понад 50 000 громадян Росії. Через це в Росії намагалися закрити представництво «Сохнут», організації, що допомагає з репатріацією євреїв до Ізраїлю.
- Голос Америки
“Не годувати алігатора”. Білий дім про те, чому допомогу Україні на Ізраїлю не можна розділяти
Питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетені, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США. На цьому наголосив під час брифінгу у Білому домі координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами. Але, як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому – і Путін, і ХАМАС мають на меті знищити сусідні демократії. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну, коли диктатори не платять ціну, вони спричиняють лише більше хаосу, смерті та руйнування”, – заявив Джон Кірбі.
Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами. Але, як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому – і Путін, і ХАМАС мають на меті знищити сусідню демократію.Джон Кірбі
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США наголосив, що разом із тим, що Росія і ХАМАС продовжують атаки на демократії, зростають ціна та загрози для самих Сполучених Штатів. “Якщо перефразовувати Вінстона Черчилля, зважаючи на те, що я виріс у Флориді це все одно, що годувати алігатора, сподіваючись, що він з’їсть вас насамкінець. Міністр Остін і секретар Блінкен сьогодні вранці свідчили в Сенаті про те, наскільки важливі запити президента про фінансування для національної безпеки”, – говорить Кірбі.
Кірбі відмовився коментувати питання про те, чи президент Байден заветує будь-яку пропозицію, яка включає фінансування для Ізраїлю, але не включає для України, але виловив стурбованість через позицію республіканців в Палаті представників Конгресу США: “Ми дуже чітко висловились на тему допомоги Україні вчора і заявили, наскільки глибоко ми стурбовані пропозицією республіканців у Палаті представників та наскільки вона не відповідає нашій національній безпеці”. Кірбі також додав, що президент США не робитиме нічого, що не відповідає ключовим потребам національної безпеки США.
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США підкреслив, що обидві партії підтримують надання допомоги Україні разом із Ізраїлем: “Подивіться, що говорив сенатор Макконнелл сьогодні про те, що питання України та Ізраїлю переплетені і обидва серйозні. Це слова лідера меншості в Сенаті. Ми знаємо, що існує двопартійна підтримка, включно із керівництвом партій. Ті, хто намагаються виокремити фінансування для України від гуманітарної допомоги Ізраїлю – вони не представляють більшість у своій групі”.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. "Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" – йдеться у зверненні.
Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
В понеділок республіканці Палати представників представили свій план допомоги Ізраїлю, обсяг якого практично співпадає із запитом поданим Байденом і перевищує 14 мільярдів доларів. Однак, ініціатива законодавців, на відміну від пропозиції Байдена, вимагає компенсувати ці видатки скороченням інших бюджетних статей, щоб не допустити зростання боргу. Зокрема йдеться про скорочення фінансування податкової адміністрації.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наполягає, що вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед".
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Павло Коваленко врятував свою роту на Донбасі. Але заплатив за це високу ціну. Відео
34-річний Павло Коваленко воює з 2014 року. На захисті Донбасу чоловік втратив обидві ноги. Зараз чоловік вчиться ходити на протезах. «Ноги – це для слабаків», – каже Павло. Чоловік будує плани відновлення заради дружини та дітей.
- Голос Америки
Засідання Ради Безпеки ООН: Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Відео
Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН повідомив директор Управління з координації гуманітарних питань. Країни-члени, зокрема, партнери України, зосередилися на обговоренні гуманітарних проблем та підготовки України до зими. Окрема увага була присвячена і енергетичній інфраструктурі, яка досі оговтується від російських атак минулої зими.
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