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“Україна – частина Заходу”. Американський історик про вплив війни в Україні на геополітику. Інтервʼю
Україна тісно співпрацює зі Сполученими Штатами у військовій сфері і активно інтегрується в європейські структури, а українська армія перетворилась на потужну силу, здатну дати відсіч Росії. Про це йдеться у новій книжці американського історика та письменника Майкла Кіммеджа, присвяченій темі впливу війни в Україні на світову геополітику – “Витоки війни в Україні та нова глобальна нестабільність”. Як війна в Україні вплинула на світові геополітичні процеси Кіммедж розповів в інтервʼю Голосу Америки.
Україна – частина Заходу і це найважливіший наслідок війни для України.Майкл Кіммедж
Олексій Коваленко, Голос Америки: У вашій новій книзі ви описуєте, як війна в Україні вплинула на глобальну геополітику та політичні процеси у світі. Можете розказати нашим глядачам, що означає епоха нестабільності, про яку йдеться у книзі?
Майкл Кіммедж, американський історик та письменник: Війна відкрила кілька джерел нестабільності. Це перша велика війна в Європі з 1945 року, і вона створює нестабільність в регіоні, впливає на ціни на зерно та інфляцію в усьому світі. Інша справа – напруга між Росією і США. Звичайно, поле бою знаходиться в Україні, але рівень напруги між Росію і США не можна порівняти з часами Холодної війни. В часи Холодної війни країни були на межі конфлікту. Так відчувається, що зараз вони безпосередньо залучені в конфлікт.
Також є більш тісні відносини між Росією і Північною Кореєю та між Росією і Іраном, який надає нові військові технології. Додаткові джерела прибутку від Росії для Ірану мають наслідки на всьому Близькому Сході. Тож війна привнесла багато джерел нестабільності. Вочевидь, перш за все – для України, для Європи, але також – глобальних.
О.К.: Ви згадали Північну Корею і Іран. Як щодо Китаю, який нещодавно відвідував Владімір Путін? Це була його перша міжнародна поїздка такого рівня з моменту оголошення ордера на арешт проти нього Міжнародного кримінального суду.
Війна привнесла багато джерел нестабільності. Вочевидь, перш за все – для України, для Європи, але також – глобальних.Майкл Кіммедж
М.К.: Цей тренд був помітний ще з 2014 року, коли через анексію Криму і окупацію cходу України проти Росії ввели санкції і поступово між Росією та Заходом розривались відносини. Тож Росія шукала нові відносини та ринки. Китай став очевидним партнером. З 2014 року Росія намагалась поглибити зв’язки з Китаєм. А з 2022 вже можна говорити про гостру залежність Росії від Китаю як ринку для російського газу і нафти. Китай – також джерело своєрідної міжнародної підтримки та легітимності в ООН і на глобальному ринку політичних поглядів. Думаю, що війна не грає на користь Китаю, але вона точно зблизила ці дві країни.
О.К.: В цьому новому глобальному геополітичному мирі, про який ви говорите – де саме ви бачите Україну?
М.К.: Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів, ще не союзником, але близьким військовим партнером. І Україна інтегрується в європейські структури у спосіб, який, я думаю, було важко уявити три-чотири роки тому. Тож ще не член Європейського Союзу, але рухається у правильному шляху. Зараз це реальний процес.
Україна – частина Заходу і це найважливіший наслідок війни для України. Глобально значно більше країн обізнані про Україну ніж було до війни. Це включає багато нових партнерств – наприклад, з Японією, Південною Кореєю, Сінгапуром, Австралією, Канадою.
О.К.: В книзі ви також описуєте, як українська армія перетворилась на суттєву військову силу, здатну дати відсіч агресії Росії. Можете розповісти як ви бачите цю трансформацію?
Зовнішня підтримка важлива, але найважливіше – зміни в самій Україні
М.К.: З 2014 року президент Петро Порошенко суттєво інвестував в армію. Починаючи з 2019 Сполучені Штати надали смертоносну зброю Україні, та звичайно ж – після 2014 відбувалось зближення України з НАТО. Тож в 2022 році, коли почалась війна Україна мала всю цю необхідну інфраструктуру. Багато спостерігачів також відзначають, що воєнні зусилля в Україні – не просто операції які диктуються верховним командуванням, це зусилля всього суспільства, в якому люди займаються волонтерством та роблять свій внесок. Зовнішня підтримка важлива, але найважливіше – зміни в самій Україні.
О.К.: Ви зауважуєте у книзі, що Росія використовує страхи у світі, базуючись на своїй ядерній силі та ядерних інструментах. Чи на вашу думку, така стратегія досі працює?
М.К.: Думаю, певною мірою досі працює. І це більше ніж стратегія. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати можуть ігнорувати той факт, що Росія є ядерною державою. Якби Росія не була ядерною державою, підозрюю, що США були б більш безпосередньо залучені у війну.
Те, що Росія є ядерною державою - перешкода для зовнішньої підтримки України. І Путін зробив дуже багато, щоб вселити страх у населення, думаю, особливо, населення Німеччини, але певною мірою й Сполучених Штатів, наголошуючи що Росія змінила свою ядерну доктрину і більше готова до безрозсудного використання ядерної зброї.
Моя персональна думка – Росія дуже далека від використання ядерної зброї в Україні чи будь-де. Але страх є досить сильною політичною силою. Путін хоче показати світові, що це війна, яка виходить з-під контролю, небезпечна, що вона безглузда, що вона марна, що немає жодних причин для довгострокової підтримки України з боку інших країн.
О.К.: Якщо говорити про точки тиску, які Захід може використовувати проти Росії – вже введено санкції, зморожені російські активи, Захід надає підтримку Україні – військову та економічну. Що ще може робити Захід, щоб посилити цей тиск?
М.К.: Думаю, що економічна сторона війни була, мабуть, найскладнішою для Заходу. За цим стоїть стратегія, яка полягає в тому, щоб уповільнити модернізацію російської армії або запобігти їй. І, здається, це спрацювало відносно добре з санкціями, і буде більший успіх в найближчі роки, оскільки Росії важко отримати запчастини, технології, матеріальні блага для своєї військової машини.
Чого санкції не зробили – з їхньою допомогою не вдалось фундаментально змінити розрахунки Росії. Мабуть, занадто очікувати цього від санкцій.
Захід, і це непросто, повинен продемонструвати Москві терпіння та наполегливість. Є такі країни, як Словаччина, які створюють проблеми в Європі. Є Угорщина, в багатьох європейських країнах будуть вибори і це може змінити підтримку України. Важливо відзначити, що підтримка США потужна і зростає.
О.К.: У вашій нещодавній статті для Foreign Affairs ви говорите, що Росія хоче поставити інші країни в залежність від політичних рішень в Москві. Один із прикладів – блокада Чорноморської зернової ініціативи. Яких геополітичних цілей на вашу думку Росія намагається цим досягти?
Росія намагається використати деякі аспекти війни, щоб збільшити власний прибуток
М.К.: Росія намагається використати деякі аспекти війни, щоб збільшити власний прибуток. Саме тут і йдеться про зерно, оскільки Росія може ускладнити транспортування зерна.
Цим вони можуть переключити залежність певних країн Африки та Близького Сходу з українського зерна на російське, а також підняти ціну на російське зерно. Звичайно, це корисно Кремлю для ведення тривалої та дорогої війни. Це стратегія продовження війни. Але я не думаю, що така глобалізація війни в Росії сильно змінила її військову позицію, яка не виглядає успішною.
О.К.: Ви говорили, що чим швидше політики в США та на Заході зрозуміють глобальні аспекти війни в Україні, тим швидше вони зможуть вибудувати шлях до миру, та шлях до того як Росія провалить свої цілі в Україні. З точки зору історика, як може виглядати цей провал Росії?
У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко
М.К.: Думаю, що буде дуже важко досягти повної перемоги над Росією на полі бою. Це можливий сценарій, але його важко досягнути. Росія – велика країна, з великою армією і ядерними потужностями, тому така перемога дуже важка. У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко. Але я не думаю, що це залишає Україну чи українців без варіантів у цьому конфлікті. Я вважаю, що потрібно продемонструвати, що війна для Росії марна – на що б вони не витрачали свої зусилля, вони нічого від цього не отримують.
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Колишній консул України в Ізраїлі: для пошуку миру потрібні авторитетні легітимні лідери, а їх бракує і з одного, і з іншого боку
Конфлікт між Ізраїлем і палестинцями має давню історію – хтось згадує час проголошення єврейської держави у 1948 році, хтось згадує Першу інтифаду, повстання палестинських арабів «проти ізраїльської окупації» територій, які Ізраїль взяв під контроль під час Шестиденної війни 1967 року.
Тодішня «війна каменів», бо на початку палестинці в основному використовували проти ізраїльтян каміння та саморобну зброю, тривала з 1987 до 1991 року і завершилося у вересні 1993 року підписанням Угоди в Осло.
У цей же час Україна та Ізраїль встановили дипломатичні відносини, і першим консулом України в Ізраїлі був Дмитро Чекалкін, дипломат, військовий перекладач з арабської та івриту. У його обов’язки як консула входило відвідувати і Сектор Гази, і Західний берег ріки Йордан у той час, коли навпроголошена Палестинська автономія освоювала ці території, передані їй арабськими країнами, які до того час контролювали Сектор Гази та Західний берег.
Про те, якими він побачив ці території, як виглядало там життя і політика, про початок діяльності ХАМАСу, та про те, як розвивалися його стосунки з Ізраїлем, Дмитро Чекалкін розповів у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
Розмова була скорочена і відредагована для ясності та плинності.
За витівкою долі, ХАМАС завдячує активною популяризацією своєї діяльності саме ізраїльській владі
Дмитро Чекалкін: Умови цієї так званої «контрольованої зони», або, як її називали арабські країни, «ізраїльської окупації» не були комфортними: діяла комендантська година, була обмежена діяльність політичних партій.
Якраз за витівкою долі, ХАМАС завдячує активною популяризацією своєї діяльності саме ізраїльським тогочасним контролюючим органам, оскільки вони вбачали в цій організації альтернативу ФАТХу, (Руху визволення Палестини, – ред.)
ХАМАС, Організація ісламського спротиву, починалася як секція координації соціальних програм.
Якраз майбутній лідер ХАМАСу, такий харизматичний персонаж шейх Ясін створював спочатку саме просвітницькі центри для навчання надання медичної допомоги і завдяки цьому набув популярності. Тому що вони дійсно збирали великі суми для своєї діяльності, і ізраїльська влада вбачала у цьому альтернативу Організації визволення Палестини. І певною мірою вони сприяли розвитку цієї організації, хоча потім, коли розпочалася так звана «революція каменів», інтифада, то тоді вже політика ХАМАСу кардинально змінилися.
Вони перейшли від соціальних програм, від освітніх та медичних проєктів до військового протистояння і стали найзатятішими борцями, разом з аль-Джихад аль-Іслямі, «Палестинський ісламський джихад», який був створений на базі «Братів-мусульман», що стали якраз найрадикальнішими силами в Секторі Гази.
Наталка Чурікова, Голос Америки: Інтифада тривала досить довгий час, і ніхто не очікував такого рівня жорстокості під час нападу на Ізраїль.
Д.Ч.: Навпаки, цього якраз можна було цього очікувати, враховуючи рівень тієї депресивної ситуації – економічної та соціальної – у цьому регіоні. Нагадаю, що Смуга Газу – це дійсно смужка – 40 кілометрів завдовжки від 10 до 15 кілометрів завширшки, де сконцентровано 2,5-2,5 млн населення.
Там дуже щільна забудова 5,5 тисяч людей на квадратний кілометр, 500 тисяч безробітних, 100 тисяч безхатченків. Тобто зараз, коли я дивився останній раз кадри з вулиць Гази, вони більш-менш облаштовані, нормальні, заасфальтовані.
Щоб дістатися в штаб-квартири Ясіра Арафата, яка була на відстані 8-9 кілометрів від пункту перетину кордону, їхали хвилин 40 і супроводжуючі нас розстріляли по 2-3 рожки «калашнікових».
А я пам'ятаю наш перший приїзд з тодішнім послом України в Ізраїлі, майбутнім послом України у Сполучених Штатах і Канаді Юрієм Миколайовичем Щербаком, то ми, для того щоб дістатися в штаб-квартири Ясіра Арафата, яка була на відстані 8-9 кілометрів від пункту перетину кордону, їхали хвилин 40 і супроводжуючі нас розстріляли по 2-3 рожки «калашнікових», тому що їм треба було відлякувати людей на возах, запряжених віслюками, прикладами били у скла автомобілів, щоб розчистити дорогу.
Жодного світлофора там не було, в одному потоці рухався і автотранспорт, і тварини, і пішоходи – повний безлад і дуже депресивна картина.
Н.Ч.: У чому була причина такого життя палестинців?
Д.Ч.: Як на мене, одна з причин цього безладу була криза еліт, керівництва. Тому що Палестина, на жаль, була просякнута різними корупційними зв'язками.
Я пам'ятаю, як після однієї моєї зустрічі мене повезли показати страшні умови, у яких жили біженці в цих таборах. А потім на вухо мені пошепки супроводжуючий, один в найближчих діячів до тодішнього лідера Ясіра Арафата каже: «Ну, ви розумієте, що 30-35% відкату на кожній благодійний внесок, який ви зробите в наш благодійний фонд, буде відправлений на будь-який рахунок європейського банку».
Я був просто ошелешений такою зухвалістю.
Н.Ч.: Багато арабських газет і оглядачів намагаються виправдати дії ХАМАСу тим, що вони живуть в дуже важких соціальних умовах, і не мають проблеми з тим, щоб знайти достатню кількість людей, які готові іти на такі відчайдушні і злочинні дії. Наскільки дійсно це можна виправдати такими поясненнями?
Д.Ч.: Це якраз навпаки. Сам ХАМАС створює поживний такий ґрунт для того, щоб залучати цих безхатченків, безпорадних, безробітних мешканців Гази для того, щоб вони здійснювали терористичні акти. Свого часу кожний «шахід», кожний камікадзе, який підривав себе на вулицях ізраїльських міст, він, тобто його родина, отримувала відразу по 10 тисяч доларів, а потім щомісячні виплати, які дозволяли його родині існувати більш-менш пристойно.
А сьогодні, за повідомленням ізраїльських каналів, вони сплачують по 2-2,5 тисячі доларів за кожного заручника, якого захопили під час цього рейду та вивезли на територію Гази. Тобто вони якраз виправдовують своє існування і своєї надходження від Катару та від Ірану тим, що здійснюють такі терористичні акти, і далі рекрутують достатню кількість учасників для своїх нападів. Тобто якраз ця економічна скрута дуже сприяє їхній діяльності.
Н.Ч.: Ізраїль відклав свою наземну операцію, але не скасував її. Чого можна очікувати від цієї наземної операції? Чи вони справді можуть знищити ХАМАС, як говорили про це як про головну мету цієї операції?
Д.Ч.: Як казав Вінстон Черчилль, у військові часи заглядати занадто далеко, недалекоглядно. Ніхто зараз не може зробити якийсь точний прогноз, як воно буде розвиватися, які саме сили будуть задіяні з боку союзників Ізраїлю. Тому що нагадаю, мало того що в цьому регіоні вже два атомних американських авіаносці у Середземному морі, один авіаносець у Перській затоці, там ще Британія та Німеччина підтягнули свої спецзагони, які спеціалізуються на звільненні заручників.
З іншого боку, як будуть реагувати на це ті самі Хезболла та іранські проксі, які знаходяться в Сирії та Лівані. Тут передбачити важко.
Тисячі демонстрантів солідарізуються з палестинцями.
Зрозуміло, що американці намагаються зупинити цю хвилю соціального та громадського невдоволення, які виплескуються на вулиці американських, західноєвропейських міст. Бо тисячі демонстрантів солідарізуються з палестинцями.
Напевно, це зупиняє якісь там такі рішучі наміри. Були повідомлення, що той попередній план, який був узгоджений квінтетом, ізраїльським урядом надзвичайного стану, не був погоджений.
Тут ще такий момент, що ці плани вторгнення в Сектор Гази існували і раніше. Подібні акції неодноразово здійснювалися, але тепер палестинці захопили численних ізраїльських офіцерів у полон. А відповідно до норм ізраїльського законодавства, військового уставу, вони не мають обов'язку приховувати секрети, які вони знають. Навпаки, їм ізраїльський військовий устав дозволяє розповідати про все, що вони знають, бо головне – врятувати своє життя.
І таким чином, ті плани, які були розроблені, і з якими вони обізнані, сьогодні мають бути докорінно перероблені, тому що, можливо, якась інформація вже дісталася до ХАМАСу.
Н.Ч.: Я думаю, для українців було великим здивуванням почути, що люди в Європі вийшли на демонстрації на підтримку ХАМАСу після всього того, що вони дізналися про дії ХАМАСу в Ізраїлі. Як ви можете пояснити цю підтримку?
Багатодітні родини дивляться здебільшого такі канали, як Al Jazeera, де інформація є певною мірою заангажована, і оці страшні кадри (з Ізраїлю, – ред.) не завжди досягають своєї цільової аудиторії, і відповідно, анти-ізраїльська налаштованість збільшується.
Д.Ч.: Здебільшого це вихідці з арабських країн, у тому числі з території Палестини. Оскільки там багатодітні родини, вони мають велику кількість родичів і вони дивляться здебільшого такі канали, як Al Jazeera, де інформація є певною мірою заангажована, і оці страшні кадри (з Ізраїлю, – ред.) не завжди досягають своєї цільової аудиторії, і відповідно, анти-ізраїльська налаштованість збільшується.
Ну і ніде правди діти, насправді Ізраїль сам давав привід для цього, і напевно деякі діячі. Нагадаю, що сьогодні посаду міністра внутрішньої безпеки обіймає така одіозна фігура, як Ітамар Бен-Ґвір.
Свого часу ця людина за декілька тижнів до вбивства Іцхака Рабіна, – я якраз тоді супроводжував його під час візиту до України, – а він тоді викрав емблему «ролс-ройса», на якому тодішній прем'єр-міністр пересувався Ізраїлем, показав її на камери ізраїльських телеканалів, і сказав: «Ми дісталися твого автомобіля, ми дістанемося і тебе, начувайся».
Ця людина була притягнута до кримінальної відповідальності за екстреміські дії, він не служив в армії, не мав за усталеними традиціями взагалі права обіймати якісь державні посади, а тут його призначив (прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін) Нетаньягу на такий відповідальний пост.
І це все для того, щоб убезпечити більш-менш нормальне існування ізраїльських поселень на Західному березі ріки Йордан. Тому що свого часу під час правління Аріеля Шарона, славетного ізраїльського генерала, ізраїльські поселення були виведені з Сектора Гази. А з Західного берега ріки Йордан було виведено лише 4 поселення, але натомість потім додалося ще 20 поселень до тих 36-ти, які були на час укладання першої угоди в Осло між палестинцями та ізраїльтянами.
Нагадаю, що здебільшого всі прориви у мирних процесах відбувалися якраз коли при владі були досвідчені генерали, які розуміли, чого вартує оцей контроль над чужим народом і чужою територією.
Якщо подивитися на карту, можна побачити, як розпорошені ці поселення на території Західного берега, і для того щоб забезпечити їм більш-менш нормальне існування, потрібна дислокація і концентрація великої кількості ізраїльських військ. Тому два бойових батальйони, які традиційно охороняли кордон з Сектором Гази, за останні місяці були за рішенням якраз цього міністра внутрішньої безпеки переведені на Західний берег, для того, щоб там контролювати ситуацію.
А там живуть якраз ось виборці цього ультратодоксального блоку, до якого входять п’ять релігійних партій. І це не не чувана для Ізраїлю ситуація, коли ті, хто не служать в армії, не сплачують податки, диктують сьогодні умови всьому Ізраїлю, в тому числі і світській частині, яка цього не сприймає.
Нетаньягу робив все для того, щоб убезпечити власну свободу і безпеку. А зрештою це призвело до того, що пожертвували безпекою самого Ізраїлю.
З-поміж головних гасел світської ліберальної частини ізраїльського суспільства за останні роки були два: «Вийти з усіх окупованих територій» і «Головне, щоб не було Бібі». Тобто різні політичні сили якраз об’єднувало їхнє протистояння і невдоволення політикою Нетаньягу, який робив все для того, щоб убезпечити власну свободу і безпеку. А зрештою це призвело до того, що пожертвували безпекою самого Ізраїлю.
Так от оцей Бен-Ґвір сумнозвісний, про якого я згадав, він роками сидів в своєму кабінеті під портретами таких одіозних персонажів, як Барух Ґольштейн, це ультраортодокс екстреміст, який в 1994-му році розстріляв натовп мусульман, котрі молилися у Печері Патріархів, в Хевроні. Печера пророків, чи патріахів – це така історична місцина, де, за легендою, поховані на патріархи Авраам, Сара, Яків. І це – святиня і для мусульман, і для іудеїв. Так він там розстріляв близько 30 людей, 150 було поранено. А Бен-Ґвір сидів роками під портретом цієї людини.
І, на жаль, такі факти були поширені активно арабськими засобами масової інформації, які показували, що ось дивіться, які люди приходять до влади в Ізраїлі. І вони сповідують такі людожерські принципи.
Другим персонажем, під портретом якого він сидів, був Меїр Кагане, також екстреміст, чия партія була заборонена і у США, і в самому Ізраїлі, бо він закликав до насильства над арабським населенням.
Відповідно ці факти не додають симпатії арабам по відношенню до ізраїльтян, коли їм повідомляють: «От, дивіться, які сили приходять до влади і обіймають такі посади в Ізраїлі». Тобто, що можна від них очікувати? На жаль, це було використано для розпалювання ворожнечі та ненависті, яка розділяє ці два братніх народи.
Н.Ч.: Минулого тижня президент Байден збирався поїхати на Близький Схід, відвідати і Ізраїль, і саміт Арабських країн, але через повідомлення про те, що нібито Ізраїль збомбардував лікарню у Секторі Газа, цей саміт було скасовано. Чи існує якийсь спосіб знайти мирне вирішення для нинішньої ситуації?
Д.Ч.: Треба шукати. Але для цього потрібні авторитетні легітимні лідери, а сьогодні таких бракує із одного, і із іншого боку. Угода, яка була підписана у Кемп-Девіді у 1979 році, що завершила 30-річний стан війни між Ізраїлем і Єгиптом, була підписана президентом Єгипту Анваром Садатом та прем’єр-міністром Ізраїлю Менахемом Беґіном з іншого боку. Моше Даян був тоді головним переговорником з ізраїльського боку, він тоді обіймав пост уже не міністра оборони, а міністра закордонних справ.
Потім уже згадана угода, яку уклали з палестинцями в 1993-му році, і якраз тоді був прем’єром Іцхак Рабін, авторитетний фаховий військовий, дипломат, політик.
У палестинському середовищі повний розкол.
А сьогодні під великим знаком питання легітимність самого Нетаньягу і з одного боку, а з іншого – в палестинському середовищі повний розкол.
З одного боку ХАМАС, який контролює Сектор Гази, але немає легітимності, бо в Секторі Гази і на Західному березі – різна влада. ХАМАС переміг на виборах до національних зборів, палестинського парламенту, але вибори там не проводилися вже багато років.
А на Західному березі Махмуд Аббас, який не проводить президентських виборів теж, якщо я не помиляюсь, з 2013-го року.
Вони знаходили різні приводи для того, щоб не проводити вибори, наприклад, під приводом того, що ізраїльтяни не давали проголосувати на цих виборах мешканцям східного Єрусалима. Це питання було принциповим для Махмуда Аббаса, тому що якраз там є його більш поміркований електорат.
Але Ізраїль всіх цих мешканців визнає постійними мешканцями держави Ізраїль, бо для нього весь Єрусалим є повністю об'єднаний і є столицею держави Ізраїлю. Вони не давали можливість цим громадянам проголосувати, а Махмуд Аббас розумів, що це якраз його ядерний електорат, без якого він може отримати негативний результат. Тому і вибори не відбувалися.
ХАМАС повністю контролює ситуацію в Секторі Гази і придушує всі рухи, які можуть кинути йому виклик.
Але ХАМАС повністю контролює ситуацію в Секторі Гази і придушує всі рухи, які можуть кинути виклик ХАМАСу. Тобто люди, які тільки починають критикувати хамасівців, піддаються нападам, і на жаль, є численні випадки, коли людей просто знищують. І це ж тримає в ситуації залякування все населення Сектора Гази.
Н.Ч.: У своїй промові президент Байден об'єднав Україну та Ізраїль, і сказав про те, що цей дві країни борються з подібним злом. Чи довгостроковий конфлікт в Ізраїлі вплине на підтримку України на Заході?
Д.Ч.: Насправді в ізраїльтян є крім традиційного каналу фінансування – два з половиною мільярди доларів, які вони отримують від американського федерального бюджету, є благодійні єврейські організації по всьому світу, які неодноразово вже рятували Ізраїль.
Я читав і автобіографію, і біографію Ґолди Меїр, прем’єр-міністерки Ізраїлю, написану відомою ізраїльською журналісткою, то вона була абсолютним чемпіоном по кількості залучених благодійних коштів. І сьогодні подібні діячі могли б зібрати достатні суми для того, щоб покрити витрати Ізраїлю. Тому, я думаю, це не вплине принципово на допомогу Україні.
Головне, щоб зараз був двопартійний консенсус у Конгресі, який дозволить виділити ті кошти, яких вимагає президент Байден на допомогу Україні.
“Ми перші в світі будуємо інженерний захист від ракет та дронів на енергообʼєктах”, – голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький
Минулого року Росія пошкодила половину української енергоінфраструктури, згідно з оцінками ООН. Кожна тепло- та гідроелектростанція зазнали руйнувань. Ремонтні роботи з відновлення тривають і досі, кажуть в "Укренерго".
Цієї зими, згідно з оцінками британського Міноборони, Росія може поновити удари по енергооб'єктах і вже накопичує ракети. США повідомляють, що надсилають Україні допомогу задля підготовки до зимового періоду, а ООН звернулась до донорів із запитом про 268$ млн нової допомоги Україні на зимовий період.
Українські енергетики запевняють: вже зробили максимум для того, щоб Україна прожила цю зиму без тривалих відключень світла та блекаутів.
Про особливості відновлення енергетичної інфраструктури, додатковий захист об'єктів та унікальний досвід українських енергетиків, яким тепер цікавляться міжнародні експерти галузі, Голос Америки поговорив із головою правління НЕК “Укренерго” Володимиром Кудрицьким.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Леся Бакалець, Голос Америки: Пане Володимире, наскільки українська енергосистема готова до зими і потенційних російських обстрілів?
Володимир Кудрицький, голова правління НЕК “Укренерго”: Цього року насамперед у нас більш щільне ППО, ніж на початку тогорічної російської ракетної кампанії (10 жовтня 2022 відбулась перша масована ракетна атака РФ на енергетичну інфраструктуру– ГА).
Якщо ми говоримо про магістральну мережу, якою оперує “Укренерго”, ми зробили (ті ремонтні роботи – ГА), які ми планували зробити до зими. Але для того, щоб повернутися на рівень міцності, який був до вторгнення, або до початку тої ракетної кампанії, все одно треба продовжувати відновлювати енергосистему навіть під час зими.
Зараз нам потрібно використати час, що залишився, щоб наростити перш за все спроможності електростанцій виробляти електричну енергію, щоб покрити споживання, яке буде збільшуватись під час холодів.
Л.Б.: Експерти кажуть, на деякі ремонтні роботи енергообʼєктів іноді потрібно до року часу. Чому?
Деякі одиниці обладнання виробляються десять місяців і ще три-чотири місяці доїжджають до України
В.К.: Насправді, деякі одиниці обладнання виробляються десять місяців і ще три-чотири місяці доїжджають до України. Якщо просто надіслати запит на завод, щоб виробити автотрансформатор, або якусь потужну турбіну, або генератор на великий енергоблок, ти ще встанеш в чергу на рік-два, тому що це дуже дефіцитні ресурси на світовому ринку.
Такі об'єкти, як електростанція, або велика магістральна підстанція, будуються декілька років. А енергосистема країни в цілому – 30-40 років. Ясно, що відновити всі пошкодження за 7-8 місяців на 100% неможливо. Але тим не менше те, що можна було зробити, зроблено.
Л. Б.: Які країни допомагали зі фінансуванням ремонтних робіт і скільки коштів надали?
В. К.: Десятки країн. Ми залучили більше мільярда доларів зовнішнього фінансування.
І ми єдина компанія електроенергетичного сектору, яка залучила такий масштаб підтримки. Частина цих коштів була грантовою, тобто безплатною, її не треба повертати. І це суттєва частина, близько 35%. І кошти пішли частково на те, щоб закупити обладнання і відремонтувати пошкоджені об'єкти. А ще частину ми використали на погашення боргів перед різними учасниками ринку.
Л. Б.: Скільки всього українських енергетичних об'єктів пошкодила Росія за минулі осінь-зиму?
Загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень
В. К.: Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70-ти. Це якщо великих. Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, в прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі. Але загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень. Це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень.
Л. Б.: Чи правда, що через російські обстріли зазнали руйнувань усі гідро-, теплоелектростанції в Україні?
В. К.: Всі до одної. Каховську ГЕС ми тут навіть не рахували, бо вона була, на жаль, в окупації досить давно. Але ті, що заходяться на контрольованій території, всі, так чи інакше, зазнали серйозних ушкоджень. Ми не говоримо про ушкодження формату “дірка в паркані”. Ми говоримо про те, що прилетіло в машинний зал блоку електростанції, пошкодило якийсь енергоблок чи пошкодило електричну частину, яка видає потужність і розподіляє в мережу.
Кожна велика електростанція, теплова і гідро, в цій країні була пошкоджена
Тобто це серйозні, масштабні руйнування. Ми говоримо про ракетні прильоти, про атаки дронів, такого роду речі. Кожна велика електростанція, теплова і гідро, в цій країні була пошкоджена.
Л. Б.: І це ж безпрецедентна ситуація для світу в цілому?
В. К.: Жодна країна світу не стикалася з такого типу атаками, з такого типу загрозами.Тому і рішень готових ні в кого не було. Ці рішення ми знаходили вже по ходу п'єси, як то кажуть.
В другій половині лютого ми вже припинили обмеження електропостачання, всім включили світло. І це був, напевно, один з найсильніших моментів в моєму житті, коли я побачив з одного з київських пагорбів, лівий берег Києва, який світиться, просто купається в вогнях. Дуже сильне відчуття.
Л. Б.: Я читала, що міжнародні делегації часто питали наших енергетиків “як ви це робите?”, коли бачили, що енергосистема тримається попри обстріли.
В. К.: Так, всі ці питання задавали. У нас протягом минулої зими було безліч міжнародних делегацій. Всі урядовці, які приїжджали з візитами в Україну, обов'язково цікавилися станом нашої енергосистеми. І майже всі запитували, як нам це вдається.
Всі очікували, що наша енергосистема не витримає після другої, третьої атаки, і має повністю відключитись ... Цього не сталося
Всі очікували, що так само як Україна мала за три дні чи за два тижні впасти після початку повномасштабного вторгнення, всі очікували, що наша енергосистема не витримає після другої, третьої атаки, і має повністю відключитись, і у нас має настати кам'яний вік. Цього не сталося, хоча проблеми були.
Л. Б.: Цього року, окрім ППО, передбачений якийсь локальний захист енергообʼєктів?
В. К.: Деякі елементи можна прикрити інженерним захистом. Без зайвих деталей, скажу, що ми це робимо. Знову ж таки, вперше в світі. Таких рішень захисту від ракет та дронів типу “Шахед-136” в світі просто немає, їх треба було вигадати. От цього літа були сформовані технічні рішення, які дозволять захищати наші енергооб'єкти від такого типу загроз.
Зараз іде будівництво відповідних інженерних споруд. І я вам хочу сказати, що підстанції “Укренерго” стануть першими об'єктами, на яких такі рішення просунутого захисту проти дронів будуть втілені.
Л. Б.: Який прогноз на цю зиму: чи будуть відключення світла, блекаути?
В. К.: Це дуже залежить від обстрілів. Якщо будуть якісь масштабні обстріли і будуть пошкоджені знову великі енергооб'єкти, можуть бути такі ризики. Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то я розумію, яким чином покривати споживання взимку, але ми не обійдемось без імпорту електричної енергії з Європи. Тому що українським електростанціям все одно потрібна підстраховка і підтримка.
Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі
Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти.
Я вважаю, що вірогідність загальнонаціонального блекауту чисто умовна, бо ми, зокрема, навчилися протидіяти і таким загрозам в новому сезоні.
Л. Б.: Тобто попередньо – ця зима буде кращою за минулу? Чи це занадто оптимістичний висновок?
В. К.: Я взагалі великий оптиміст, і завжди схильний шукати шляхи, як зробити так, щоб було краще. Я ці шляхи бачу. Але потрібно буде максимально концентрувати зусилля і приділити велику увагу проходженню опалювального сезону. Як з боку енергетиків, так і з боку сил оборони, і з боку споживачів теж.
Тому що підприємства можуть подбати про себе, забезпечивши виробництво автономними джерелами живлення. Об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, лікарні, також мають бути обладнані генераторами.
Домогосподарства також можуть на побутовому рівні підготуватись до якихось складних сценаріїв, якщо будуть атаки. Всі вже знають, як це робиться, що треба робити. Бажано утеплити оселю. Бажано, якщо є генератор чи екофло, чи якийсь такий пристрій, ще раз перевірити його працездатність, перевірити, що він працює. Запаси води – тобто такі прості побутові речі. І обовʼязково перевірити адресу найближчого пункту незламності.
Л. Б.: Ваші працівники готові до чергового сезону роботи під обстрілами? Я читала, минулого року енергетикам видавали бронежилети, шоломи для роботи на обʼєктах.
Всі працівники “Укренерго”, абсолютно всі ..., на жаль, несуть персональний ризик
В. К.: У прифронтових територіях це поширена практика. Але ні шоломи, ні бронежилети не рятують від загроз типу прильоту "калібра" чи "шахеда". Безумовно, протоколи безпеки дуже посилені. Восени минулого року предметом атаки "шахедів" став і наш головний офіс. Сюди декілька, на жаль, "шахедів" долетіло. І я це бачив на власні очі - стояв на вулиці, метрів 50 від будинку.
Тому всі працівники “Укренерго”, абсолютно всі: адміністративний персонал, ті, хто працюють на підстанціях, лінійних дільницях, вони всі, на жаль, несуть персональний ризик.
Австралія підтримує Україну з початку війни, – український посол. Відео
Австралія системно надає допомогу Україні з початку повномасштабної агресії Росії, а броньовані машини Bushmaster стали одним із символів австралійської підтримки.
"Напад ХАМАСу нагадав мені те, що я бачив у Бучі". Розповідь ізраїльського добровольця, який воює за Україну
Його звати Ар’є Бен Єгуда, він ізраїльтянин, йому 58 років, і його нічого не пов’язувало з Україною.
«До війни», – поправляє мене колишній ізраїльський поліцейський, який воює за Україну вже понад півтора року.
Чим ближче до лінії фронту, тим більше українці цінують те, що ти робиш для них
«Побачивши кадри війни в Україні та почувши заклик президента [України Володимира] Зеленського до іноземних бійців приїхати на допомогу Україні, я подумав – я маю знання та досвід, я маю піти і допомогти», – каже Ар’є Бен Єгуда в інтерв’ю з Голосом Америки.
Досвід служби в ЦАХАЛ, Армії оборони Ізраїлю, і понад 22 роки роботи поліцейським – це було те, що потрібно, підтвердили йому в Українському посольстві в Тель-Авіві, і через кілька днів він уже був в Україні, а невдовзі – на передовій.
«Нічого, крім любові, я не зустрічав»
«Ірпінь, Буча, Миколаїв, Херсон, Авдіївка», – називає він місця, де йому довелося воювати пліч-о-пліч з українцями, спочатку у складі Інтернаціонального легіону, а згодом у звичайній українській бригаді.
За його словами, українці зустріли його «з відкритими обіймами – нічого, крім любові, я не зустрічав».
«Чим ближче до лінії фронту, тим більше українці цінують те, що ти робиш для них. Ставлення тих, кого ми звільняли, неможливо порівняти зі ставленням людей у Києві, чи Львові, яких також часом бомбардують, але вони не є під загрозою окупації», – каже ізраїльський доброволець.
«Коли ми звільнили Бучу в 2022 році, старенькі люди приносили нам їжу, щоб хоч якось нам віддячити. Це була їхня остання їжа. Ми це розуміли, і звичайно, відмовлялися, але це було дуже зворушливо, бо вони добре розуміли, що ми прийшли звільнити їх від російської тиранії. Їм було байдуже, якого ти кольору, чи ти християнин, чи мусульманин, чи єврей, чи ти з Англії, чи з Ізраїлю, вони цінували кожну допомогу», – каже Ар’є Бен Єгуда, який народився в Англії, а переїхав до Ізраїлю уже у дорослому віці, навернувшись на юдаїзм.
В Україні він тричі був поранений, в Ірпені шрапнель потрапила в ногу, минулого вересня його Humvee підірвався на міні й потрібна була операція на коліні, а влітку ледь не втратив око, коли уламок шрапнелі вразив обличчя.
За свій внесок в українську боротьбу ізраїльський доброволець був нагороджений кількома українськими бойовими нагородами – «Золотим хрестом» від Командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та орденом «За мужність» ІІІ ступеня від президента Зеленського.
Про українських військових він каже, що вони дуже люблять свою країну, і дуже швидко вчаться усього, що допомагає її захищати. За словами Бен Єгуди, українські вояки у його підрозділі не були професійними військовими, тож будь-який військовий досвід, який він міг їм передати, був корисний для них – маневри, поводження зі зброєю, координація в бою – все це було новим для них, але їм доводилося швидко вчитися.
«Ну, і англійську їм також довелося підтягнути, бо моя українська ще дуже слабенька», – додає Бен Єгуда з посмішкою.
Порівнюючи ізраїльську та українську армії, він каже, що до війни в українській армії були радянські порядки «отримав наказ – виконуй і не став запитань». Але коли Росія напала на Україну, українські військові почали запитувати своїх командирів, «чому ми робимо це, а не це, чому робимо так, а не так», як би робили і в ізраїльській армії, каже Бен Єгуда.
У Jerusalem Post поміняли Зеленського на Пригожина? «Це огидно»
Бен Єгуда каже, що в Ізраїлі на початку війни була велика підтримка України, але згодом медіа почали «забувати» про те, що українці далі б’ються за свою свободу.
«Коли я повернувся зараз, мене питали, друзі: «А що, війна скінчилась?» Вони поняття не мали, що війна триває, бо медіа про те, що відбувається в Україні, не повідомляють», – каже ізраїльський доброволець.
Особливо його обурила позиція газети Jerusalem Post, яка цього року виключила зі списку 50 найбільш впливових євреїв минулорічного лідера – президента України Володимира Зеленського, і ледь не включила туди засновника «Групи Вагнера», Євгена Пригожина, який загинув за нез'ясованих обставин в авіакатастрофі наприкінці серпня після його бунту проти Кремля.
«Російський олігарх Євген Пригожин створив ресторанну імперію та ферму тролів, щоб втрутитися у вибори в США в 2016 році. Але його дії на посаді керівника "Групи Вагнера" закріпили його спадщину», – написала газета 15 вересня.
«Це просто огидно. Цілком упереджено», – вважає ізраїльський боєць, який воював проти «вагнерівців» в Україні і на власні очі бачив їхні злочини.
Інші коментатори також були вражені вибором ізраїльської газети.
«Так Jerusalem Post називає Євгена Пригожина 52-м за впливом [звіряє записи] євреєм у світі. Він єврей?!» – пише у мережі Х (колишня Twitter) американська журналістка Юлія Йоффе.
«Крім того, як це мило назвати його «загиблим» лідером Вагнера», – додає вона.
Голос Америки звернувся за коментарем до видання, але на час публікації ще не отримав відповіді.
«Напад ХАМАСу нагадав мені те, що я бачив у Бучі»
Як каже Бен Єгуда, в Україні навпаки, про Ізраїль говорили весь час після нападу ХАМАСу. Він почув про вбивства ХАМАСу ще перебуваючи в лікарні після чергового поранення.
«В Україні дуже багато повідомляли про те, що сталося в Ізраїлі. Я почув про це вже вранці в суботу, через пів години після, того, як стався напад. Це нагадало мені про те, що я бачив у Бучі. Ці злочини, які я там бачив, це – те саме», – згадує Бен Єгуда.
Він каже, що був вражений тим, як українці сприйняли новини з Ізраїлю як власну біду.
«Я зв’язався зі своїм командиром, сказав, що мені треба їхати, він сказав, що розуміє, і вже першим літаком я відлетів до Ізраїлю», – розповідає Бен Єгуда.
«У зв’язку з поточними подіями, що відбуваються в моїй країні, та особистими втратами, яких я там нещодавно зазнав, я вирішив повернутися до Ізраїлю. Мої думки та молитви все ще з Україною та її народом, але мені пора йти», – написав Бен Єгуда у соцмережах.
Проте, через кілька днів він уже повертався назад в Україну.
«Я з дечим тут допоміг, але мою частину не призивали, тому я можу повернутися і бути корисним в Україні. Бо ми б’ємося з тим самим ворогом», – каже він і додає, що якщо в Ізраїлі його допомога все ж буде потрібна, то український досвід стане у пригоді.
«Боротьба проти дронів. Палестинці використовують подібні дрони до тих, які використовують росіяни в Україні. І я вже понад рік з ними воюю. Палестинці раніше їх так не використовували», – пояснює Бен Єгуда.
Він говорить, що передбачав, що війна проти України, колись зачепить і Ізраїль.
«Я ще тоді, у березні 2022 року казав, що ця війна в Україні колись добереться і до Ізраїлю. Мені ніхто не вірив. Казали, що нічого спільного. Але тепер це стає очевидним. По тому, як воює ХАМАС, я можу сказати, що їх точно тренували росіяни. Вони отримують допомогу зброєю від Ірану, який постачає дрони Росії, тому я думаю, все тут пов’язано», – пояснює ізраїльський доброволець.
«Україні зброя потрібніша»
На його думку, війна в Ізраїлі не триватиме довго, максимально кілька місяців, на відміну від України.
«В Україні вона потриває ще півтора, можливо, два роки. Я дуже сподіваюсь, що війна в Ізраїлі не відверне увагу американців від України. І українці дістануть всю ту зброю, яку їм раніше пообіцяли, бо українцям зброя потрібна набагато більше, ніж Ізраїлю», – каже Бен Єгуда.
Він додає, що важко передбачити, але якщо у війну проти Ізраїлю вступлять Іран, Сирія та інші країни, то ситуація зміниться, але якщо конфлікт обмежиться Газою, зусилля США мають бути спрямовані на допомогу Україні.
«Потрібно чимшвидше надати їм F-16, вони дуже швидко їх опанують. Я бачив, як вони вивчали нові танки, як імпровізували, і в них виходило», – закликає Бен Єгуда союзників України.
На запитання про плани після війни, він відповідає також запитанням: «Якої з них?»
«Велика вечірка в Криму, десь на пляжі, а потім повернутися додому. Сподіваюсь, в Ізраїлі до того часу також уже буде спокій».
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