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Росія каже, що хоче миру, але без «стратегічної поразки»
Від чільного російського представника вчергове пролунали натяки на бажання Москви домовлятися про припинення війни проти України, але він знову наголосив на загарбницьких намірах Росії.
Міністр оборони Сергій Шойґу у виступі на військовому форумі у Пекіні 30 жовтня скаржився на те, що він назвав намаганнями Заходу домогтися «стратегічної поразки» Росії.
«Але, якби були створені потрібні умови, ми залишаємося готовими до політичних дискусій на реалістичних основах, і щодо постконфліктного врегулювання української кризи і щодо подальшого співіснування з Заходом в цілому», - сказав російський міністр.
Москва наполегливо називає російську окупацію українських територій «новими реаліями» і підкреслює, що не бажає дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенності щодо України.
Тим часом Україна і її міжнародні партнери підкреслюють, що основою для справжнього тривкого миру має бути дотримання принципів статуту Організації об’єднаних націй про пошанування кордонів і незалежності держав.
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію на міжнародних консультаціях 28-29 жовтня на Мальті, заявив, що представники усіх представлених там 66 держав дотримуються «єдиної позиції» стосовно важливості територіальної цілісності України.
Єрмак сказав, що радники керівників держав та урядів на мальтійській зустрічі опрацьовували виконання певних пунктів так званої «Формули миру Зеленського», зокрема питання повернення вивезених Росією українських дітей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки дипломатичним зусиллям українська «формула миру» поступово «стає глобальною».
«Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру. І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали», - сказав Зеленський 28 жовтня.
Київ сподівається вивести свої мирні ініціативи на найвищий рівень і поставити Москву перед фактом міжнародної підтримки миру саме на українських умовах.
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький після переговорів на Мальті сказав в інтерв'ю агенції Reuters, що сподівається на можливість ще до кінця 2023 року скликати так званий «глобальний саміт миру».
«Мета залишається потрібною і можливою», - сказав урядовець і додав, що під час нарад на Мальті була, - «продемонстрована зацікавленість у цьому».
«Формула миру» президента Зеленського
Мирні пропозиції України з виокремленими десятьма головними положеннями були оприлюднені в листопаді 2022 року у промові президента Володимира Зеленського до зібрання керівників країн G20 в Індонезії:
1. Радіаційна та ядерна безпека.
«Радіаційна безпека має бути відновлена... Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків... Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу...»
2. Продовольча безпека
«... Наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі... Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою...»
3. Енергетична безпека
«...Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії...»
4. Звільнення всіх полонених і депортованих
«Тисячі наших людей – військових і цивільних – у російському полоні. Їх піддають жорстоким тортурам – це масове знущання!.. Маємо звільнити всіх цих людей!..»
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
«... Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів...»
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій
«... Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією...»
7. Справедливість
«... Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною...»
8. Потреба негайного захисту природи
«Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу... Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу...»
9. Недопущення ескалації
«...Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки... Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України...»
10. Фіксація закінчення війни
«Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни...»
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"Напруженість у Росії зростає" - НАТО щодо подій в аеропорту Махачкали
Заворушення в аеропорту в Махачкалі «є одним із проявів радикалізації російського суспільства», зазначив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.
«Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні», – сказав Сартс, додавши, що «події в Махачкалі не викликали особливого подиву».
На його думку, такі прояви «не вигідні Кремлю», і будуть спроби їх придушити, причому «єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою».
Напередодні стало відомо, що до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.
Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.
«Кремль ще не відповів на ці події і, схоже, довірив регіональній владі офіційно відреагувати на демонстрації. Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація – під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії – в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну», – йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважили, що російські ультранаціоналісти висловили занепокоєння тим, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії.
«Російські ультранаціоналісти також можуть почати різко критикувати реакцію російської влади на демонстрації в той час, як кілька російських джерел нарікали на те, що вони назвали поки що слабкою офіційною реакцією», – йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважили, що голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються скористатися загостренням етнорелігійної напруги в Росії, щоб повернути прихильність президента Росії Володимира Путіна.
«Кремль, як правило, повільно реагує на події, що підкреслюють етнорелігійну напруженість,... часто ненавмисно розпалюючи цикл, що включає гнів російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, що ще більше посилює етнорелігійну напругу. Бортніков і Бастрикін можуть прагнути представити себе в російському інформаційному просторі як здатних розірвати це коло», – йдеться в повідомленні.
- Голос Америки
Спікер Джонсон: Палата представників отримає на розгляд окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня
Новий спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.
«Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт», – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News «Sunday Morning Futures».
«Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, потребує уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу-ред. ГА) і пройти через це», - сказав Джонсон.
Як повідомляв раніше Голос Америки, новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в четвер виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Джонсон, однак, засвідчив свою прихильність політиці США з допомоги Україні.
"Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти, бо, я вважаю, він там не зупиниться і це можливо заохотить Китай рухатись в Тайвані", - сказав Джонсон в інтерв'ю Fox News в четвер. "Ми їх не полишимо", - додав Джонсон про українців.
Перед інтерв'ю Джонсон провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі в Білому домі, законодавець передав раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану 12 питань щодо допомоги Україні, вказав він.
В недільному інтерв’ю Джонсон сказав, що він вірить, що окремий пакет допомоги Ізраїлю матиме підтримку обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті.
«Я не маю наміру використовувати це для будь-яких партійних політичних ігор. Це дуже серйозна справа». – сказав він.
Голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол у неділю також припустив, що цього тижня може бути розглянуто окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, тоді як допомога іншим країнам, які перебувають у конфлікті, надаватиметься окремо.
«Ми матимемо це як окремий законопроєкт в залі Палати представників цього тижня. Але ми не можемо забувати про інших супротивників, пов’язаних з Іраном, які спричиняють проблеми в Ізраїлі, а також про Росію, Україну та Європу, а також загрозу Китаю для Тихого океану», - сказав МакКол в інтерв’ю Fox News «Fox News Sunday».
Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо. Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна Ізраїлю. Інший сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловлювався за затвердження об'єднаного пакету, зокрема через сумніви в тому, що демократи, яким належить більшість в Сенаті, погодяться відокремити пакети.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
- Голос Америки
Через Чорноморський гуманітарний коридор пройшло вже 53 судна з українським зерном
Через Чорноморський гуманітарний коридор уже пройшло 53 судна, які доставили у світ понад 2 мільйони тонн сільськогосподарської продукції та інших вантажів. Про це у мережі Х повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Нині міністри торгівлі країн G7 під час зустрічі в Осаці засудили знищення інфраструктури для експорту українського зерна, а також рішення Москви "в односторонньому порядку" залишити переговори щодо Чорноморської зернової угоди.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна призупинила використання свого нового чорноморського експортного коридору для експорту зерна через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.
Україна в серпні відкрила «гуманітарний коридор» для кораблів, що прямують на ринки Африки та Азії, щоб спробувати обійти фактичну блокаду Чорного моря після того, як Росія вийшла з угоди, яка гарантувала Києву морський експорт під час війни.
Як Українській службі Голосу Америки розповіли представники аграрного бізнесу в Україні, що через бомбардування Росією портів та зерносховищ, викрадання продукції виробників, перешкоджання експорту вже у Чорному морі українські аграрії зазнають колосальних збитків.
До повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна відвантажувала зі своїх чорноморських портів до шести мільйонів тонн зерна на місяць.
Днями сенатор-республіканець Піт Рікеттс під час слухань у підкомітеті Конгресу США з питань Європи та регіональної безпеки заявив, що Чорне море стає "гравітаційним центром майбутнього Європи" і відіграє важливу роль у суперництві між Росією, США та Китаєм, а план України "виштовхнути Росію з Криму" повинен здійснитися за непохитної американської підтримки.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Салліван: війна між Ізраїлем і ХАМАСом ризикує перерости в регіональний конфлікт
Ризик того, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може перерости у ширший регіональний конфлікт є "реальним", заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салліван сказав: "Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення".
"Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, але ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними", - сказав Салліван.
Днями американські винищувачі F-16 завдали ударів по двох об'єктах зі сховищами зброї та боєприпасів у східній Сирії, які використовували Іран та підтримувані ним сили, після спроб нападів на американські війська в регіоні, нагадує The Hill. Міністр оборони Ллойд Остін заявив минулого тижня, що ці удари є відповіддю на серію здебільшого невдалих атак проіранських груп на американський персонал в Іраку та Сирії.
Звільнення заручників ХАМАСу
В ефірі ABC Салліван також заявив, що звільнення американських, ізраїльських та інших заручників у Газі все ще є пріоритетом для Білого дому на тлі розширення наземних операцій Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, яку США визнали терористичною організацією.
"Ми готові підтримувати гуманітарні паузи, щоб заручники могли безпечно вийти. І ми продовжуватимемо працювати над цим щодня, тому що президент не має більшого пріоритету, ніж безпечне повернення американських громадян, і хоче підтримати повернення громадян інших країн, а також ізраїльтян", – сказав Салліван.
Вважається, що ХАМАС тримає в полоні 230 осіб, заявив представник ізраїльських військових окремо журналістам у неділю. Наразі угруповання звільнило чотирьох заручників, нагадує ABC.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, у Газі загинуло понад 8000 людей і ще 21 400 отримали поранення, причому 70% жертв становлять діти, жінки та люди похилого віку.
При цьому ізраїльські офіційні особи повідомляють, що внаслідок атак ХАМАСу в Ізраїлі 7 жовтня загинуло понад 1400 людей. У неділю Салліван повторив, що адміністрація Байдена підтримує право Ізраїлю на самооборону проти ХАМАСу, хоча це має бути узгоджено із зобов'язаннями Ізраїлю захищати цивільне населення в Газі.
"Сполучені Штати продовжують дотримуватися низки основних принципів. Ізраїль має право і справді зобов'язаний захищатися від терористів. Ізраїль також зобов'язаний розрізняти терористів і звичайних цивільних осіб. І Сполучені Штати зобов'язані зробимо все можливе, щоб гуманітарна допомога, яка рятує життя, дісталася людям, які постраждали від цього конфлікту. І ми працюємо над цим щодня", – сказав Салліван.
Американський високопосадовець додав: "ХАМАС, ця жорстока терористична організація, яка здійснила напад, ховається за цивільним населенням [у Газі], що накладає додатковий тягар на Ізраїль, щоб розрізняти терористів і невинних цивільних, але це не зменшує їхню відповідальність за міжнародним гуманітарним правом і законами війни робити все від них залежне для захисту цивільного населення".
Ситуація в Газі
Тим часом ООН попереджає, що гуманітарна ситуація у Газі й далі погіршується після тижнів облоги та бомбардувань, й люди змушені вриватись на склади, щоб діставати речі першої потреби для виживання. "Люди налякані, розчаровані та зневірені", - цитує CNN представника ООН. Журналісти каналу, що працюють у регіоні, повідомляють про постійні вибухи у Газі.
Папа Римський Франциск у неділю закликав до припинення вогню та знову закликав звільнити всіх заручників. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон висловили свою стурбованість надходженням допомоги в Газу під час телефонної розмови в неділю, повідомили в офісі Сунака.
Із тим, як Ізраїль розширює наземні операції в Секторі Газа, ізраїльські винищувачі вразили ще півтисячі цілей ХАМАСу, включаючи оперативні командні центри, спостережні пункти та пункти запуску протитанкових ракет, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це другою фазою тритижневої війни, повідомляє Reuters. До початку конфлікту у жовтні у Секторі Гази мешкало понад 2 мільйони людей.
У статті використано матеріали Reuters
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