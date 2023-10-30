Росія каже, що хоче миру, але без «стратегічної поразки»

Від чільного російського представника вчергове пролунали натяки на бажання Москви домовлятися про припинення війни проти України, але він знову наголосив на загарбницьких намірах Росії.

Міністр оборони Сергій Шойґу у виступі на військовому форумі у Пекіні 30 жовтня скаржився на те, що він назвав намаганнями Заходу домогтися «стратегічної поразки» Росії.

«Але, якби були створені потрібні умови, ми залишаємося готовими до політичних дискусій на реалістичних основах, і щодо постконфліктного врегулювання української кризи і щодо подальшого співіснування з Заходом в цілому», - сказав російський міністр.

Москва наполегливо називає російську окупацію українських територій «новими реаліями» і підкреслює, що не бажає дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенності щодо України.

Тим часом Україна і її міжнародні партнери підкреслюють, що основою для справжнього тривкого миру має бути дотримання принципів статуту Організації об’єднаних націй про пошанування кордонів і незалежності держав.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію на міжнародних консультаціях 28-29 жовтня на Мальті, заявив, що представники усіх представлених там 66 держав дотримуються «єдиної позиції» стосовно важливості територіальної цілісності України.

Єрмак сказав, що радники керівників держав та урядів на мальтійській зустрічі опрацьовували виконання певних пунктів так званої «Формули миру Зеленського», зокрема питання повернення вивезених Росією українських дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки дипломатичним зусиллям українська «формула миру» поступово «стає глобальною».

«Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру. І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали», - сказав Зеленський 28 жовтня.

Київ сподівається вивести свої мирні ініціативи на найвищий рівень і поставити Москву перед фактом міжнародної підтримки миру саме на українських умовах.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький після переговорів на Мальті сказав в інтерв'ю агенції Reuters, що сподівається на можливість ще до кінця 2023 року скликати так званий «глобальний саміт миру».

«Мета залишається потрібною і можливою», - сказав урядовець і додав, що під час нарад на Мальті була, - «продемонстрована зацікавленість у цьому».

«Формула миру» президента Зеленського

Мирні пропозиції України з виокремленими десятьма головними положеннями були оприлюднені в листопаді 2022 року у промові президента Володимира Зеленського до зібрання керівників країн G20 в Індонезії:



1. Радіаційна та ядерна безпека.

«Радіаційна безпека має бути відновлена... Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків... Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу...»



2. Продовольча безпека

«... Наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі... Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою...»



3. Енергетична безпека

«...Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії...»

4. Звільнення всіх полонених і депортованих

«Тисячі наших людей – військових і цивільних – у російському полоні. Їх піддають жорстоким тортурам – це масове знущання!.. Маємо звільнити всіх цих людей!..»

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

«... Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів...»



6. Виведення російських військ і припинення бойових дій

«... Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією...»

7. Справедливість

«... Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною...»

8. Потреба негайного захисту природи

«Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу... Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу...»

9. Недопущення ескалації

«...Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки... Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України...»

10. Фіксація закінчення війни

«Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни...»

