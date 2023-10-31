Супротивники спостерігають, чи розуміє Захід як пов’язані війни Росії та ХАМАСу – сенатори США закликали Конгрес надати допомогу

Очільниці Комітету з Асигнувань Сенату США, сенаторки від Республіканської та Демократичної партій, відкриваючи слухання 31 жовтня, закликали колег-законодавців проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що “напад ХАМАСу дасть йому шанс і відверне світ від допомоги Україні проти його жорстокого вторгнення”, заявила сенаторка-демократка Голова Комітету Сенату з Асигнувань Петті Мюррей.

За її словами, за реакцією США уважно спостерігає і Китай. А, коли йдеться про війну Росії проти України та реакцію Ізраїлю на кровопролитні напади бойового угруповання ХАМАС опоненти загалом “уважно стежать, чи здатні ми зрозуміти, як пов’язані ці кризи”.

Тому сенаторка закликала законодавців США об’єднатись у відповіді на обидві війни. “Наші супротивники домагаються дисфункції. Тож давайте натомість продемонструємо їм єдність. Давайте покажемо їм силу демократії, прийнявши потужний двопартійний пакет щодо національної безпеки”, – закликала Мюррей.

За її словами, поданий президентом США Джо Байденом запит передбачає вкрай необхідне додаткове фінансування для підтримки України та Ізраїлю, як і власне національної безпеки Сполучених Штатів.

Мюррей закликала Конгрес об’єднатися, щоб “допомогти Ізраїлю, що переживає жахливий терористичний напад ХАМАСу та Україні, яка продовжує мужній опір кривавому вторгненню Путіна”.

За словами Мюррей, пакет допомоги має на меті надати підтримку українцям, які “перебувають у вирішальному моменті у своїй боротьбі за захисті свого суверенітету від жорстокого вторгнення” Росії.

Мюррей наголосила, що новий пакет дозволить США доставляти важливу гуманітарну допомогу для порятунку життів у місцях, постраждалих від конфліктів – “чи вони в Україні, чи в Ізраїлі, чи в Газі”.

“Дозвольте мені також сказати як людині, яка голосувала проти війни в Іраку, я була рада бачити, як президент закликав наших союзників в Ізраїлі не піддаватися такій кількості помилок, які ми бачили після терористичних атак 911, це важливе повідомлення, щоб президент і наша країна, як друг Ізраїлю, залишалися чіткими та стратегічними у гонитві за справедливістю”, – додала Мюррей.

Наразі атак зазнають не лише Україна та Ізраїль, але й американські війська в Сирії та Іраку, наголосила під час слухань очільниця республіканців в Комітеті, сенаторка-республіканка Сьюзан Коллінс.

Сенаторка зазначила про загрози, з якими стикаються Сполучені Штати “з боку агресивного Ірану та його ставлеників, імперіалістичної Росії та гегемоністського Китаю, а також з боку інших супротивників на Близькому Сході".

Китай, вважає Коллінс, “грає у небезпечну гру, націляючись на американські літаки”, сенаторка додала про “брязкання зброєю щодо Тайваню” та виклики для Філіппін і В’єтнаму в Південнокитайському морі.

“Ми повинні визнати, що наші інтереси національної безпеки піддаються агресивному виклику з боку всіх цих авторитарних гравців у спробі знищити міжнародний порядок, який ми встановили після Другої світової війни”, – сказала Коллінс.

“Іран є спільником Росії в Україні через експорт зброї та безпілотників… Росія прийняла ХАМАС… Китай відмовляється засуджувати вторгнення Росії в Україну… А під час терактів 7 жовтня ХАМАС вбивав батьків на очах у дітей”, – нагадала Коллінс та додала, що “Сполучені Штати рухаються повільніше, ніж багатьом із нас хотілося б”.

За її словами, допомога Україні та Ізраїлю “робить Америку сильнішою, модернізуючи арсенал демократії прямо тут, у нашій країні, і покращуючи готовність американських військових стримувати будь-яких супротивників, які прагнуть завдати шкоди”.

Як повідомляв Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін беруть участь у слуханнях Комітету асигнувань Сенату США у вівторок.