Білий дім закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні

"Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" - таке звернення до республіканців Палати представників Конгресу США опублікував Білий дім.

Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Думки серед республіканців щодо затвердження нового пакету розділились. В Сенаті лідер республіканців Мітч Макконнелл підтримує пропозицію Байдена щодо об'єднаного розгляду законопроєктів. А от новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за окремий розгляд нових асигнувань Ізраїлю та Україні, і вимагає передбачити механізми компенсації такої допомоги в бюджеті. В Палаті представників, де Республіканська партія контролює більшість, позиція Республіканської партії є визначною для затвердження пакету допомоги.

Республіканці Палати представників Конгресу США також подали до Білого дому 12 запитань щодо цілей США в Україні та підзвітності допомоги, відповіді на які, за заявою Джонсона, визначать і передумови затвердження допомоги.

Вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед"

В понеділок республіканці Палати представників представили свій план допомоги Ізраїлю, обсяг якого практично співпадає із запитом поданим Байденом і перевищує 14 мільярдів доларів. Однак, ініціатива законодавців, на відміну від пропозиції Байдена, вимагає компенсувати ці видатки скороченням інших бюджетних статей, щоб не допустити зростання боргу. Зокрема йдеться про скорочення фінансування податкової адміністрації.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наполягає, що вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед".

В Білому домі звинуватили республіканців в спробі допомогти великим корпораціям "обманювати податкову", що лише збільшить дефіцит бюджету.

На відміну від пропозиції республіканців в Конгресі голосувати допомогу Україні та Ізраїлю окремо, ініціатива президента Байдена об'єднує законопроєкти в один пакет. В Конгресі існує потужна двопартійна підтримка всіх заходів, передбаченим в пакеті, включаючи допомогу Україні, переконані в Білому домі.

"Є потужна двопартійна згода, що в прямих інтересах нашої національної безпеки - допомогти Україні захистити свій суверенітет проти жахливих злочинів, які російські сили коять проти тисяч невинних цивільних - включаючи напади на них з іранською зброєю. Ці звірства включають огидне використання зґвалтувань в якості зброї, викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - заявила Жан-П'єр.

Вона також наголосила - обидві партії підтримують і допомогу Ізраїлю та гуманітарну допомогу невинним мешканцям Смуги Гази та інвестиціям у безпеку кордону.

Переконати законодавців в необхідності затвердити додаткову допомогу намагатимуться держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін, які свідчитимуть на слуханнях Комітету асигнувань Сенату США у вівторок.

