США наклали санкції на 42 китайські компанії за постачання Росії мікроелектроніки для систем наведення в ракетах і БПЛА

"Я був єдиним демократом, який проголосував проти резолюції про короткострокове фінансування уряду, бо я вважав, що це наш останній найкращий шанс для фінансування України".

Демократ від штату Іллінойс Майк Квіглі був єдиним демократом який не підтримав двопартійну резолюцію про короткострокове фінансування уряду США, яка виключала допомогу Україні. Ця резолюція уможливила безперебійну роботу уряду ще на 45 днів, до середини листопада, але призвела до політичної кризи з відставкою спікера Палати представників.

Нині в у інтерв’ю для української служби Голосу Америки він говорить, що одним із ризиків продовження допомоги для України є можливі угоди крайньоправих з кандидатами на посаду спікера.

Противники допомоги Україні вимагатимуть зупинити фінансування Києва в обмін на їхні голоси.

Спілкуючись з конгресовою кореспонденткою Голосу Америки Катериною Лісуновою, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі розповів, чому демократи підтримали відставку спікера Кевіна Маккарті, як нинішні вибори голови Палати представників можуть вплинути на допомогу Україні та яку роль у цьому може відіграти колишній президент США Дональд Трамп.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Чому демократи проголосували за відставку спікера? І чи вважаєте ви це правильним рішенням?

Зі спікером Маккарті є проблема довіри

Майк Квіглі, конгресмен-демократ від 5-го округу штату Іллінойсу: Ми бачили це, як громадянську війну всередині Республіканської партії, і не нам у це втручатися.

Також, зі спікером Маккарті є проблема довіри. Я був у Конгресі під час штурму 6-го січня. На наступний день спікер Маккарті справедливо звинуватив президента Трампа. Але згодом змінив свою позицію та навіть намагався дискредитувати розслідування Комісії. Це зашкодило його відносинам з демократами.

Потім у червні ми уклали угоду, яка мала б профінансувати Україну, це була угода про ліміт державного боргу, і вона заздалегідь встановлювала усі базові цифри нашого бюджету. Але через тиждень він знову відмовився від свого слова та став на бік крайньоправих.

Отже, ми вирішили що республіканці мають самостійно розбиратися зі своєю партією. Важко сказати, що буде далі, але очевидно, що це погано для нашої демократії.

К.Л.: Яка подальша процедура? Скільки часу може зайняти призначення наступного спікера?

М.К.: Це голосування членів Палати представників, але оскільки демократи в меншості, республіканцям доведеться робити це самостійно. Потрібно набрати 218 «за» або більшість від присутніх. Наразі, нас усіх відправили додому, у цей час республіканці проводять зустрічі, щоб якось розібратись. Як тільки ми повернемося до роботи, наступного вівторка, у нас буде організаційна зустріч. А вже у середу республіканці, ми так думаємо, призначать голосування за спікера.

Проблема полягає в тому, як утримати когось на посаді? Тому що будь-який новий спікер працюватиме за тими ж правилами, які мав Маккарті. Вони дозволяють одному єдиному законодавцю, який одного дня може бути не в настрої, запропонувати звільнити спікера. Таким чином, це може зробити жменька людей.

Занепокоєння решти світу, полягає в тому, що ми схиляємося до крайньоправого вектора. У Палаті представників 435-ть законодавців, із них жменька людей має непропорційну владу над усіма та схиляє інших у свій бік. Окрім того, ці люди не є проукраїнськими. Будь-хто, кому не байдужа ця війна, має звернути увагу на голосування в Палаті представників минулого четверга.

Доктрина Рейгана провалилась всередині Республіканської партії. Ми бачимо нову групу республіканців, які підштовхують до ізоляціоністського напрямку

Ми голосували за 300 мільйонів доларів прямої допомоги Україні. Я не можу пригадати жодного голосування, яке б більше ілюструвало те, що ми називаємо доктриною Рейгана. «Ми завжди будемо невпинно підтримувати наших союзників у протистоянні російській агресії», - це доктрина Рейгана (Республіканського президента часів Холодної війни з СРСР, – ред.).

Під час цього голосування усі демократи виступили «за», 117 республіканців проголосували «проти», і лише 101 республіканець голосував «за». Це невелика перевага, яка показує, що доктрина Рейгана провалилась всередині Республіканської партії. Ми бачимо нову групу республіканців, які підштовхують до ізоляціоністського напрямку.

Саме тому, я був єдиним демократом, який проголосував проти резолюції про короткострокове фінансування уряду, бо я вважав, що це наш останній найкращий шанс для фінансування України. Ми все ще можемо це зробити, але є великий ризик, тому що ми бачимо зсув у підтримці. І зараз, посеред цього хаосу, я не впевнений, чи вдасться нам щось погодити поки спливе 45-денний термін. А нам потрібно погодити щось для України якомога швидше.

К.Л.: Як ви думаєте, хто може бути наступним спікером?

М.К.: Імена, які ми зараз чуємо найчастіше, це Стів Скаліс та Джим Джордан. Але ситуація може обернутись неочікувано. Ми вже мали людей, яких ніхто не передбачав, але вони стали спікерами. Я не присутній на переговорах республіканців, вони вирішують це самотужки. Тут, я такий самий глядач, як і ви. Подивимось, чи зможуть вони з цим розібратись.

На мою думку, в Палаті представників близько 100-та республіканців, які більш раціональні, вдумливі, розуміють необхідність компромісу та хочуть рухатись вперед. Мене турбують інші - група від 2-х до 20-ти людей, які є екстремістами, а також група, на яку активно впливає Трамп, щоб ті були умиротворювачами Путіна. Нам буде важко отримати підтримку останніх, коли це буде потрібно.

К.Л.: Як, на вашу думку, відставка спікера може вплинути на допомогу Україні?

Мене хвилює, що зараз апологети Путіна мають непропорційний контроль над тим, чи законопроєкт про допомогу Україні потрапить на розгляд

М.К.: Головною загрозою є час. Ми зараз не займаємося законодавством. І важко сказати, коли ми повернемося до нормальної роботи. Допомога може затриматись саме через це. Іншими словами, мене хвилює, що зараз апологети Путіна мають непропорційний контроль над тим, чи законопроєкт про допомогу Україні потрапить на розгляд.

К..Л: Як ви думаєте, чи винесе Палата представників якісь законопроєкти щодо України протягом цих вже менше ніж 45-ти днів?

М.К.: По-перше, потрібно проголосувати за спікера. По-друге, я думаю, що будь-яка угода щодо України, ймовірно, буде частиною більшого пакета фінансування, або чергової короткострокової резолюції, або сподіваюся, повноцінного бюджету на рік. Тому що короткострокові резолюції, насправді не дуже добре працюють.

Хто б не став наступним спікером, йому потрібні голоси усіх республіканців. Тож, крайньоправі можуть висунути радикальні вимоги

Окрім того, перед тим як піти, спікер Маккарті сказав, що «пріоритетом є фінансування кордону США». Ну, це може тривати цілу вічність. Це одна з причин, чому демократи не були зацікавлені у тому, щоб Маккарті залишався на посаді, він не був дуже помічним у будь-якому разі.

Тож, це важко передбачити. Подивимось, що буде наступного тижня зі спікером. Сподіваюся, кандидати не підуть на якусь жахливу угоду, яка зашкодить Україні, щоб отримати цю позицію. Ми маємо крайньоправих республіканців, а для того, щоб зірвати призначення вистачить кількох людей. Хто б не став наступним спікером, йому потрібні голоси усіх республіканців. Тож, крайньоправі можуть висунути радикальні вимоги. І я стурбований, що одна з них може стосуватися України.

К.Л.: Однією з найбільших загроз для допомоги Україні є час. Бо, схоже, що призначення нового спікера затягнеться. Як ви думаєте, скільки часу це може тривати?

М.К.: Сенат збирається погодити допомогу Україні, я переконаний у цьому, і жодні законопроєкти не будуть прийняті як компроміс без допомоги України. Мене хвилює не це, мене хвилює безвихідь і нездатність рухатися вперед в будь-яких питаннях, те, що ми застрягнемо тут. Знову ж таки, саме тому я проголосував «ні» за короткострокову резолюцію. Тому версія Сенату включала допомогу Україні. І в Палаті представників були аналогічні пропозиції і ми навіть частково ухвалили допомогу Україні минулого четверга. Отже, я думаю, що Маккарті нас підвів, і тепер ми воюємо з браком часу.

Як повідомляв Голос Америки, несподіване усунення з посади спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті викликало побоювання в Україні й серед союзників щодо подальшої допомоги США для українського захисту від російської агресії. Однак, американські експерти, з якими спілкувався Голос Америки, вважають, що підтримка України в обох партіях залишається сильною.

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