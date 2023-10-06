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Інформаційний простір схожий на територіальний. Коли Росія та Китай втручаються, це слід розглядати як вторгнення - посадовець Держдепу
Я вважаю, що інформаційна цілісність, цілісність інформаційного простору багато в чому схожа на територіальну цілісність. Коли Росія та Китай [...] втручаються та відіграють певну роль за лаштунками, це слід розглядати так само як вторгнення у фізичний світДжеймс Рубін
У Держдепі заявили, що авторитарні уряди Китаю і Росії вже багато років ведуть запеклу неоголошену інформаційну війну проти країн Заходу, використовуючи асиметричні підходи, зокрема, блокуючи доступ до свого інформаційного простору, й вдаючись до маніпуляцій, а часом і відвертої брехні та інших технік нечесної інформаційної конкуренції задля досягнення своїх геополітичних цілей.
Про це під час онлайн-брифінгу для преси 5 жовтня сказав Джеймс Рубін, спеціальний посланець і координатор Глобального центру залучення Державного департаменту США.
“Я думаю, що ми перебуваємо в [стані] неоголошеної інформаційної війни, в якій КНР і Росія намагаються підірвати Сполучені Штати та наших друзів і союзників по всьому світу протягом десятиліття чи більше. І в перші дні ми дійсно не сприймали це так серйозно, як я вважав, що повинні були”, - зазначив Рубін.
В той час як кожна країна має право проводити й популяризувати назовні свою власну політику, це має відбуватись на основі наративів, заснованих на фактах, а не маніпуляцій, якими послуговуються Китай і Росія для викривлення глобального інформаційного поля.
Необхідно пам’ятати про цю засадничу асиметрію між підходами, особливо, коли є спроби встановити фальшиву еквівалентність між тим, що роблять Сполучені Штати, й тим, до чого вдаються ці авторитарні режими. Західним країнам знадобилося немало часу, щоб усвідомити це, зазначив він.
Зокрема, пояснює Рубін, коли Сполучені Штати намагаються здійснювати вплив у міжнародному інформаційному полі, вони підтримують створення вільного інформаційного простору, вкладають ресурси для навчання журналістів і створення інформаційного середовища, в якому ці журналісти можуть притягувати уряд до відповідальності. Це спроба побудувати інформаційний простір, в якому вітаються різні думки.
“Це зовсім інше, ніж спроба домінувати в просторі, придушуючи наративи, які їм [Китаю та Росії] не подобаються, і нагнітаючи, фальшиво, наративи, яким вони віддають перевагу. Отже, це основна різниця, - додав Рубін. - Дивімось правді в очі. Це не така загроза, як тероризм. […] Це відбувається повільно, з повільним наростанням панування, […] й люди навіть не розуміють, що ними маніпулюють. І тому це так небезпечно.”
Коментуючи інформаційне протистояння в умовах війни Росії проти України, Рубін зауважив: “Росія хоче, аби всі повірили, що Америка винна в тому, що Росія вдерлася в Україну, що якимось чином це було частиною американського плану, що наша політика щодо розширення НАТО спричинила це. Річ у тому, що одного ранку без будь-якої причини відбулося неспровоковане вторгнення”.
За словами посадовця, попри намагання КНР якось представити себе нейтральною стороною у війні, факти доводять протилежне – Китай не лише підтримує Росію економічно та дипломатично, але й, зокрема, в інформаційному просторі Росія і Китай повністю узгоджують свої позиції.
Китай повторює аргументи Росії, створюючи своєрідну ехокамеру. Він звинувачує США у розв’язанні війни в України й стверджує, що Америка та її військово-промисловий комплекс заробляє на ній. У деяких випадках Китай повторює твердження російської пропаганди про війну, після чого росіяни використають китайське повторення для створення ефекту ехокамери, нібито це загальновизнана точка зору, пояснює Рубін.
Перше право кожної країни в міжнародній системі – мати можливість захищати себе.Джеймс Рубін, спеціальний посланець і координатор Глобального центру залучення Державного департаменту США
“Тож Росія та Китай однозначно […] чомусь звинувачують Сполучені Штати в тому, що вони допомагають українцям захищатися. Перше право кожної країни в міжнародній системі – мати можливість захищати себе. Допомогти їм захистити себе не означає продовжити війну; це допомагає українцям захищати своїх близьких і свою країну”, - додає Рубін. Однак, у випадку посягання на суверенітет України, Китай, для якого концепція суверенітету завжди була ключовою, не вважає це важливим.
Водночас Китай і Росія ретельно захищають свій внутрішній інформаційний простір від зовнішнього впливу чи втручання. “Пам’ятайте, що існує суцільна китайська стіна, яка блокує надходження інформації з решти світу до Китаю, і після [початку] війни в Україні, кремлівська стіна фактично зростає, хоч вона ще не така висока як китайська стіна, однак наближається до неї”, - каже Рубін.
Що ж мають робити країни Заходу, щоби успішно протистояти таким асиметричним інформаційним викликам з боку авторитарних режимів?
Цілісність інформаційного простору схожа на територіальну цілісність. Коли Росія та Китай [...] втручаються , це слід розглядати як вторгнення у фізичний світ.Джеймс Рубін
“Ми повинні знайти способи спілкуватися один з одним і допомагати один одному, щоб запобігти втручанню Росії, Китаю та інших в інформаційний простір країни. Я вважаю, що інформаційна цілісність, цілісність інформаційного простору багато в чому схожа на територіальну цілісність. Коли Росія та Китай [...] втручаються та відіграють певну роль за лаштунками, це слід розглядати так само як вторгнення у фізичний світ. І чим більше країни в усьому світі це розумітимуть, тим більше вони захочуть співпрацювати з нами, щоб захищати себе”, - підсумовує Рубін.
На його думку, треба прагнути до того, щоб у світі було не менше, а більше вільних засобів масової інформації, які могли б доносити різні точки зору. В такому світі наративи авторитарних урядів конкурували б за увагу на основі своїх чеснот, а не через домінування в інформаційному просторі.
“Я вірю, що люди завдяки належній освіті та медіаграмотності можуть відрізнити те, що говорять росіяни, від того, що є фактом. Коли це стверджується як факт без прозорості, без вказання походження, ми маємо справжню проблему”, - додає Рубін.
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«Спікеріада» в Конгресі й майбутнє допомоги Україні. Відео
«Сподіваюся, кандидати не підуть на якусь жахливу угоду, яка зашкодить Україні, щоб отримати позицію спікера», - про це співголова українського конгресового кокусу, демократ Майк Квіглі заявив у інтерв’ю для української служби Голосу Америки.
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"Це розриває серце" - посол США в ОБСЄ про російський удар по селу Гроза
Світові лідери, посадовці й публічні особи в Америці та за її межами 6 жовтня продовжили висловлювати своє засудження чергових ракетних ударів по Україні, зокрема, ударів 5 жовтня по селу Гроза Харківської області, де загинуло 52 жителі, й лікарні у Бериславі.
“Колеги, ми були тут незліченну кількість разів. Це абсолютно нудотно і розриває серце. Війна РФ проти України знову змушує нас спостерігати в наочних деталях смерть і руйнування, які Росія продовжує завдавати цивільному населенню України”, - зазначив посол США при ОБСЄ у Відні Майкл Карпентер.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зауважив, що ракетний удар по селу Гроза “ілюструє варварство Росії”.
“Президент Путін може говорити все, що завгодно. За цю незаконну неспровоковану війну відповідальна одна людина, і це він”, - додав Сунак, якого цитує агентство Reuters.
Своєю чергою, французький письменник Бернар-Анрі Леві написав на своїй сторінці в мережі Х: “Путін п'яний від вагань Заходу. Він використовує нашу нездатність назвати це своїми іменами, побачити те, що жахливо ясно, й діяти відповідно. І щодня він вбиває все більше цивільних. Коли буде досить? Глибоке відштовхування. Глибока огида. Гроза. Харків”.
“Винятково жорстокий день у жорстокій війні. Гроза. Україна”, - зазначила на своїй сторінці в мережі Х Лиз Дусе, ведуча і головна міжнародна кореспондентка британської мережі BBC.
Удар по селу Гроза також засудили в ООН. Як повідомляв Голос Америки, представники Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні вирушили на місце подій для проведення розслідування.
Як відновлюють українські школи, пошкоджені унаслідок війни. Відео
Понад 70% шкіл пошкодили росіяни у Чернігові з початку повномасштабного вторгнення. Через півтора року перерви 20-а школа відновила свою роботу. Це стало можливим завдяки благодійному фонду SavED, який підтримують американські донори.
Зволікання з допомогою Україні послаблює самі Сполучені Штати – колишня співробітниця Пентагона
Зволікання з допомогою Україні послаблює самі Сполучені Штати Америки. На цьому наголосили учасники дискусії вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) щодо майбутньої підтримки України з боку США та її здатності протистояти російській агресії, що відбувалася у Вашингтоні у п'ятницю.
“Ми передали багато зброї та обладнання українцям. А отже, коли у нас є затримка подальшого фінансування, то ми не повертаємо [на власні військові бази США, - ред.] те, що нам потрібно”, – сказала у ході дискусії військова експертка Дара Массікот з Фонду Карнегі за міжнародний мир, старша дослідниця корпорації RAND.
За словами Массікот, яка раніше була старшою аналітикинею з російського військового потенціалу в Міністерстві оборони США, стабільне та надійне фінансування з боку США особливо важливе для українців на полі бою, але не менше – й для самих Штатів.
Крім того, додає її колега, поки українці повинні планувати свій захист та контрнаступ з урахуванням дефіциту озброєння, Росія навпаки нарощує потужності оборонної промисловості в обхід західних санкцій. На цьому наголосив під часи дискусії директор європейської програми CSIS Макс Бергманн.
Джо Байден не має “чарівної палички”
Він також зауважив: немає такої “чарівної палички”, якою президент США міг би змахнути, щоб вирішити питання конгресової підтримки України.
Ситуація натомість залежатиме від сміливості наступного спікера Палати представників, від його рішучості працювати над питанням допомоги Україні навіть попри загрозу бути скинутим з посади власною партією, як це сталося із Кевіном Маккарті. Так вважає Карун Демірчян, журналістка видання New York Times, яка раніше працювала у московському бюро газети Washington Post.
Ще одна умова, від якої залежатимуть голоси у Конгресі – настрої американців. Тому надії покладаються на очікуваний виступ президента США Джо Байдена, якого численні політики та експерти вже закликали пояснити американцям, що насправді входить у статті допомоги Україні та які ризики для самих США становлять затримки чи припинення такої допомоги.
Як писав Голос Америки, Адміністрацію президента США звинувачують у недостатньому інформуванні американців про те, на що витрачаються гроші під загальною назвою “допомога Україні” та, зокрема, про те, що значна частина цих асигнувань йде на озброєння самих Штатів та нові робочі місця усередині країни.
Важливість громадської думки пересічних американців
Щодо настроїв громадської думки, то Карун Демірчян зауважила: “Результати опитувань щодо України змінилися. Незважаючи на те, що люди все ще кажуть “так, звичайно, ми вважаємо Путіна поганим хлопцем і не хочемо, щоб росіяни виграли”, вони демонструють стриманість, коли справа доходить до питання “чи варто нам продовжувати виписувати чеки”.
Такі настрої, каже Карун, “підживлюють” табір незгодних з продовженням допомоги Україні та просто лякає частину республіканців, які бояться, щоб не втратити прихильність власних виборців.
Тож особливо гостро постає питання протидії російській пропаганді, кажуть експерти. Як повідомляв Голос Америки, аналітики вважають, що критики американської допомоги Україні допомагають Кремлю досягти його цілей в інформаційному полі.
Учасники дискусії також наголосили, що Україна має сильні перспективи з розвитку власного оборонного комплексу, випереджає інші країни у питаннях виробництва та застосування на полі бою дронів. Але експерти одночасно застерігають, що оборонні потужності всередині країни перебувають під прицілом російських військ, а, наприклад, залізничні шляхи постачання зброї з Європи до України – під загрозою диверсій, планованих за допомогою російської шпигунської мережі.
Так, газета Washington Post зокрема повідомляла про те, як російські спецслужби завербували мережу аматорів з числа українських біженців до Польщі. Їхнім завданням було збирати інформацію, встановлювати камери вздовж залізниць і пристрої відстеження у військових вантажах. Згодом надійшли завдання зіштовхнути з рейок потяги зі зброєю в Україну, а цим шляхом постачається понад 80% військової техніки від союзників.
Зірвана операція становила чи не найсерйознішу російську загрозу на території НАТО з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише видання з посиланням на джерела всередині польського уряду.
Імідж США у Європі та занепокоєння серед союзників
Джон Дені з Військового коледжу армії США зауважив: “Я отримую дуже багато запитань від європейців про те, яка зараз ситуація та відповідальність Конгресу США, якою є наша надійність у майбутньому. Вони також дуже нервують з приводу того, що у 2024 році в Адміністрації президента можуть відбутися зміни та може повернутися Дональд Трамп”.
На думку Дені, для такого “скептицизму” є вагомі причини щодо політичних тенденцій всередині США, але більше у короткостроковій перспективі. Експерт висловив сподівання, що протягом наступних кількох місяців країна відійде від “політичної бурі” або “політичної пожежі, яка розгортається тут, у Вашингтоні” і цей фактор перестане “підривати роль Америки”.
“Я повинен сказати, що сприйняття ролі США зараз не надто вселяє довіру”, – каже Джон Дені та наголошує на необхідності нагадувати світу, що у Сполучених Штатах насправді зберігається двопартійна підтримка України.
Дені нагадав, що Конгрес повинен до 17-го листопада (на час дії так званого тимчасового бюджету) впоратися зі значною кількістю питань.
Як писав Голос Америки, необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12-ти законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік, а також ймовірний розгляд додаткового фінансування для України.
Своєю чергою, Макс Бергманн у свіжому випуску подкасту “Російська рулетка” наголосив, що 80% Палати представників і 90% Сенату США підтримують допомогу Україні. А проблема більше полягає у політичній ситуації: республіканці не хочуть виносити на розгляд закони, які не мають одностайної підтримки всередині власної партії та можуть бути ухваленими лише за підтримки демократів, що сприяє розколу всередині Республіканської партії, але одночасно “додає головного болю” і Демократичній партії.
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