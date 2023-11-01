Байден заветує допомогу Ізраїлю, якщо там не буде коштів для України. Республіканці у Конгресі висунули 12 умов фінансування Києва

Президент США Джо Байден накладе вето на республіканський законопроєкт Палати представників про надання допомоги лише Ізраїлю, але не Україні, який передбачає скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів (IRS), якщо він буде прийнятий обома палатами Конгресу, повідомив Білий дім у вівторок.

"На відміну від президентського пакета для національної безпеки, цей законопроєкт не передбачає жодної допомоги Україні. Це нагальна вимога", – заявили в офісі Білого дому з управління та бюджету.

Позиція уряду США

Адміністрація Байдена намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Група республіканців Палаті представників Конгресу США, на чолі зі спікером, виступають проти об'єднання допомоги Ізраїлю та Україні. У понеділок консерватори представили свій план допомоги у 14 мільярдів Ізраїлю, а видатки пропонують компенсувати скороченням інших витрат, зокрема зменшенням фінансування податкової адміністрації IRS.

У відповідь прессекретарка Білого дому опублікувала заяву про те, що "політизація інтересів" нацбезпеки "не пройде" й що вимога механізмів компенсації підтримки Ізраїлю та України суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив" на безпеку США.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі також напередодні наголосив, що питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетені, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США.

А міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань підкреслив, що без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну.

12 умов республіканців

27 жовтня у листі до Байдена вісім конгресменів-республіканців заявили, що надана Сполученими Штатами допомога не зможе надати Києву "вирішальної переваги" в "окопній війні, якої світ не бачив з 1914 року" й що "американські платники податків втомились від фінансування нескінченної патової ситуації в Україні без видимості перемоги".

Вони озвучили 12 умов до Білого дому, без яких вони не погодяться відправити Києву "жодного додаткового долара". Зокрема вони хочуть, щоб президенти Байден і Зеленський надали Конгресу чітку "стратегію перемоги" із оцінками того, "як саме Україна переможе й скільки часу це може забрати", а також стільки це коштуватиме. Від Пентагону й Білого дому конгресмени-республіканці, які підписали лист, хочуть постійного інформування громадськості про ситуацію на фронті в Україні, про майбутній "весняний контрнаступ", а також пояснення, чому ці інвестиції в Україну важливі для США.

Крім того, автори листа вимагають повної звітності перед Конгресом про надану Києву зброю, про американські санкції проти Росії. Окремо вони хочуть пояснення цілей Києва щодо Криму, а також запровадження повної санкційної політики щодо усіх нафти, зерна та рідкісних викопних матеріалів з Росії.

Водночас чимало республіканців у Сенаті закликають не розділяти голосування за допомогу Україні та Ізраїлю. Було б великою помилкою США відокремлювати голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, переконує впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. За його словами у разі зменшення допомоги Києву Росія зможе досягти успіху у своїй війні проти України, а це "підбадьорить" ХАМАС як дружню до президента Путіна організацію, й наслідком цього може бути і вторгнення Китаю на Тайвань.

У статті використано матеріали Reuters