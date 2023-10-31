Актуально
Якщо не допоможемо українцям, солдати зі США воюватимуть у Європі – слухання в Сенаті про додаткове фінансування для України
Без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну, - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань у вівторок, 31 жовтня.
Сенатор Дік Дурбін запитав, чи не перебільшує президент України Володимир Зеленський, коли говорить, що "без фінансової підтримки США і НАТО ми цю війну програємо", глава Пентагону відповів:
"Він не перебільшує. Як ви знаєте, ми надали Україні значні обсяги безпекової допомоги. До того ж, через наше лідерство, наш приклад, близько 50-ти інших країн приєднались, щоб разом працювати в коаліції, щоб також надавати допомогу. Вони виділили близько 35 мільярдів доларів на ці загальні зусилля. Я думаю, що наше лідерство в цих зусиллях дійсно має значення", - зазначив Остін.
Сенатор Дурбін поцікавився, як на Україні позначиться, якщо Конгрес США, за ініціативи спікера Палати представників, фінансуватиме лише підтримку Ізраїлю. "Що б це означало, якби ми відступили й не фінансували підтримку народу України, щоб дати відсіч Путіну в цей момент?", - запитав сенатор Дурбін від штату Іллінойс.
— Гадаю, це завдасть жахливої шкоди нашим цінностям, а також нашим основним інтересам, тому що всі ми об’єднані в бажанні відповісти агресорам", - відповів держсекретар Ентоні Блінкен.
— Як це вплине на НАТО, якщо Сполучені Штати не підтримають їх [українців]? — продовжував сенатор.
Блінкен відповів, що в разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, швидше всього, також зупинять свою підтримку.
"По-перше, те, що ми бачимо зараз — це дивовижне об’єднання НАТО. Альянс, який насправді стає сильнішим і більшим проти агресії Путіна. Альянс, окремі його члени, які істотно активізувались. З точки зору розподілу тягаря, це приклад, коли ми спостерігаємо дуже значний розподіл тягаря, який майже напевно зникне, якщо ми підемо", — зазначив Ентоні Блінкен.
Держсекретар США наголосив: "Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО".
"Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас значно краще підтримати наші зусилля зараз, домагаючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією", — заявив Блінкен.
Щодо застосування статті 5 у статуті НАТО сенатор від штату Род Айленд Джейк Рід поцікавився перспективою, чи США можуть надіслати американських солдатів на війну в Європі?
"Якщо ми не надішлемо ресурси [зараз в Україну], чи збільшиться ймовірність того, що колись нам доведеться відправити молодих американців у Європейський театр війни", - запитав сенатор Рід.
"Абсолютно, сенаторе Рід, — відповів глава Пентагону Ллойд Остін. — Я думаю, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви — країна Балтії, ви думаєте: я - наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці".
Джейк Рід, сенатор: "То ж в певному сенсі це зводиться до вибору між наданням їм [українцям] інструменту для виконання роботи або бачити наших солдатів в бою?
Ллойд Остін, міністр оборони США: "Я згоден з цим, сер".
Ллойд Остін розповів, що у Вашингтоні розуміють стратегію Путіна затягнути цю війну. І запевнив, що США намагаються зробити все можливе, аби підтримати Україну.
"В Україні Путін відчув, що може перечекати. Це частина його стратегії, основна частина його стратегії. Він сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну, і таким чином він скоро досягне свого. Якщо це так, якщо ми не будемо підтримувати Україну, і Путін переможе, він не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, всі це знають. Тому я вважаю, що важливо робити все необхідне, аби підтримати Україну та Ізраїль і допомогти їм захистити свою суверенну територію", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
Глава Пентагону вкотре наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі, впливають на національні інтереси США.
Ллойд Остін: "Важливо нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, та те, що відбувається в Ізраїлі, має значення не лише для України та Ізраїлю, це має значення для нас. Це також впливає на нашу національну безпеку. Ми також повинні нагадати собі, що ці країни воюють щодня, і там щодня гинуть люди. В Україні Путін продовжує атакувати мирне населення та здійснювати огидні воєнні злочини. Тож ці країни терміново потребують ресурсів, щоб вони могли продовжувати захищати свою суверенну територію".
Ентоні Блінкен своєю чергою зауважив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни, за його словами, пов'язані між собою.
Сенатор Дік Дурбін запитав Блінкена про візит делегації ХАМАС в Москву напередодні.
— Пане держсекретарю, чи це збіг, що Путін запросив голову терористичної організації ХАМАС до Москви лише через кілька днів після нападу [на Ізраїль] 7 жовтня, жахливої різанини, яку ви досить детально описали. Чи вважаєте ви, що є спільні зусилля між справою Путіна та справою терористів ХАМАС? - спитав сенатор Дурбін.
— Путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, він сподівається, що це відверне нас, нашу увагу від України та від його агресії в Україні. І що це призведе до того, що Сполучені Штати відкликають свої ресурси, припинять свою підтримку. Водночас він об’єднався саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі. Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об’єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним, - пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Обоє посадовців, які доповідали на слуханні у Сенаті - Держсекретар Блінкен та глава Пентагону Остін - зазначили, що фінансова допомога є інвестицією в оборонну промислову базу США і допомагає США поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.
Хоча більшість законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.
У вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін намагаються переконати законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.
Всі новини дня
"Холодний душ" для української влади чи констатація очевидних проблем? Як коментують статтю про Зеленського у журналі Time
Резонансна стаття журналу Time про Україну та президента Володимира Зеленського є "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста", заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
В ефірі Радіо Свобода він заявив, що не вважає, що у Зеленського та його оточення "є якесь розлючення" чи вони вважають західних партнерів "зрадниками". Посадовець визнав, що Києву непросто підтримувати інтерес світової спільноти до російської війни протягом понад 600 днів, й додав, що потрібно "збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні, чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни".
"Втома від війни, готовність домовлятися з авторами повномасштабного вторгнення в Україну, нехтування нормами міжнародного права, схильність до фатальних компромісів, толерантність до масштабних воєнних злочинів, страх перед диктаторами, які готові розв’язувати війни – все це абсолютна пропагандистська вигадка, яку просувають лише авторитарні режими, подібні до російського", - написав Подоляк в мережі Х.
Він додав, що "конфлікти мають закінчуватися лише справедливим вирішенням, що злочинці повинні бути покарані, що військові бюджети повинні бути збільшені, що немає сенсу йти на компроміси, інакше завтра війни та витрати на безпеку будуть набагато більшими; що Росія абсолютно нездатна до домовленостей і є головним спонсором глобальної нестабільності та глобального кровопролиття".
У статті Time журналіст Саймон Шустер написав із посиланням на розмови з радниками Зеленського, що український президент має "ілюзорні" переконання у можливості перемоги України над Росією, що переконувати західних союзників у важливості допомоги Києву все складніше, що ЗСУ не вистачає людей і зброї для просування на лінії фронту, а корупціонери у державі "крадуть так, наче немає завтра".
Матеріал викликав широке обговорення в соцмережах. Інвестиційний банкір і колумніст видання NV Сергій Фурса пише, що стаття насправді може допомогти Києву "усвідомити помилки": "Нам потрібна допомога партнерів. А значить, цей холодний душ має бути корисним. Які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почули?"
"Як на мене, занадто багато приреченості та мороку в останньому TIME із титульною статтею про Україну. Занадто багато уваги до Зеленського, ніби це просто його війна і його рішення. Забагато анонімних цитат різних "помічників" і "порадників". Замало про українського народу. Поставтеся до цього з недовірою", - пише експертка ChathamHouse та CEPA Ольга Токарюк.
Вона додає: "Важливий факт, який побіжно згадується в статті: 80% українців виступають проти будь-яких територіальних поступок Росії. Що б не говорили деякі анонімні радники Зеленського, але не тільки президент, але й більшість українців готові боротися далі. Це екзистенційна загроза".
Журналістка Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Єрмолаєва написала: у Facebook: "Зеленському не вірять на Заході. Уже не вірять. Але мають вірити конкретно в нас - у народ, який не здається. І хоче жити".
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень і фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков зауважує: "Замість намагань запропонувати варіанти виходу із очевидних стратегічних дилем, з якими стикається Україна (і які вже обговорюються певний час), усе, що вдалось журналісту TIME, це перепакувати відомі проблеми в чергову "викривальну" статтю. Це той рівень журналістики, на який ми заслуговуємо".
Британський журналіст-розслідувач Джон Свіні вказує: "Це чудовий матеріал. Це відображає все, що я чую в Києві. Що Захід забуває про агонію України".
При цьому у мережі Х із посиланням на статтю шириться чимало критики американської та західної допомоги Україні. Зокрема консервативні американські оглядачі висувають основною тезою твердження про корупцію в Україні, закінчуючи словами: "Чому ми за все це платимо?"
Радіо Свобода нагадує, що Саймон Шустер, уродженець Москви, понад 15 років працював у Росії та Україні. Після статті "У Росії – злочин без кари" про збиття малайзійського "Боїнга" в липні 2014 року в Донецькій області Саймону Шустеру заборонили в'їзд до РФ.
У своїх статтях він часто критикував полк "Азов" за причетність до неонацизму. У квітні 2022 року Шустер провів два тижні з президентом України, а за результатами поїздки він став автором статті для Time у номері із фото Зеленського на обкладинці.
При цьому твіттер-канал The Intellectualist згадує деякі з попередніх статей автора про російську агресію, зокрема матеріали під заголовками "Багато українців хочуть, щоб Росія вторглася", або "Насильство в Україні: чи можуть Росія або Захід зупинити його?", що "передбачає, що Росія не розпалює насильство в Україні".
“Україна – частина Заходу”. Американський історик про вплив війни в Україні на геополітику. Інтервʼю
Україна тісно співпрацює зі Сполученими Штатами у військовій сфері і активно інтегрується в європейські структури, а українська армія перетворилась на потужну силу, здатну дати відсіч Росії. Про це йдеться у новій книжці американського історика та письменника Майкла Кіммеджа, присвяченій темі впливу війни в Україні на світову геополітику – “Витоки війни в Україні та нова глобальна нестабільність”. Як війна в Україні вплинула на світові геополітичні процеси Кіммедж розповів в інтервʼю Голосу Америки.
Україна – частина Заходу і це найважливіший наслідок війни для України.Майкл Кіммедж
Олексій Коваленко, Голос Америки: У вашій новій книзі ви описуєте, як війна в Україні вплинула на глобальну геополітику та політичні процеси у світі. Можете розказати нашим глядачам, що означає епоха нестабільності, про яку йдеться у книзі?
Майкл Кіммедж, американський історик та письменник: Війна відкрила кілька джерел нестабільності. Це перша велика війна в Європі з 1945 року, і вона створює нестабільність в регіоні, впливає на ціни на зерно та інфляцію в усьому світі. Інша справа – напруга між Росією і США. Звичайно, поле бою знаходиться в Україні, але рівень напруги між Росію і США не можна порівняти з часами Холодної війни. В часи Холодної війни країни були на межі конфлікту. Так відчувається, що зараз вони безпосередньо залучені в конфлікт.
Також є більш тісні відносини між Росією і Північною Кореєю та між Росією і Іраном, який надає нові військові технології. Додаткові джерела прибутку від Росії для Ірану мають наслідки на всьому Близькому Сході. Тож війна привнесла багато джерел нестабільності. Вочевидь, перш за все – для України, для Європи, але також – глобальних.
О.К.: Ви згадали Північну Корею і Іран. Як щодо Китаю, який нещодавно відвідував Владімір Путін? Це була його перша міжнародна поїздка такого рівня з моменту оголошення ордера на арешт проти нього Міжнародного кримінального суду.
Війна привнесла багато джерел нестабільності. Вочевидь, перш за все – для України, для Європи, але також – глобальних.Майкл Кіммедж
М.К.: Цей тренд був помітний ще з 2014 року, коли через анексію Криму і окупацію cходу України проти Росії ввели санкції і поступово між Росією та Заходом розривались відносини. Тож Росія шукала нові відносини та ринки. Китай став очевидним партнером. З 2014 року Росія намагалась поглибити зв’язки з Китаєм. А з 2022 вже можна говорити про гостру залежність Росії від Китаю як ринку для російського газу і нафти. Китай – також джерело своєрідної міжнародної підтримки та легітимності в ООН і на глобальному ринку політичних поглядів. Думаю, що війна не грає на користь Китаю, але вона точно зблизила ці дві країни.
О.К.: В цьому новому глобальному геополітичному мирі, про який ви говорите – де саме ви бачите Україну?
М.К.: Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів, ще не союзником, але близьким військовим партнером. І Україна інтегрується в європейські структури у спосіб, який, я думаю, було важко уявити три-чотири роки тому. Тож ще не член Європейського Союзу, але рухається у правильному шляху. Зараз це реальний процес.
Україна – частина Заходу і це найважливіший наслідок війни для України. Глобально значно більше країн обізнані про Україну ніж було до війни. Це включає багато нових партнерств – наприклад, з Японією, Південною Кореєю, Сінгапуром, Австралією, Канадою.
О.К.: В книзі ви також описуєте, як українська армія перетворилась на суттєву військову силу, здатну дати відсіч агресії Росії. Можете розповісти як ви бачите цю трансформацію?
Зовнішня підтримка важлива, але найважливіше – зміни в самій Україні
М.К.: З 2014 року президент Петро Порошенко суттєво інвестував в армію. Починаючи з 2019 Сполучені Штати надали смертоносну зброю Україні, та звичайно ж – після 2014 відбувалось зближення України з НАТО. Тож в 2022 році, коли почалась війна Україна мала всю цю необхідну інфраструктуру. Багато спостерігачів також відзначають, що воєнні зусилля в Україні – не просто операції які диктуються верховним командуванням, це зусилля всього суспільства, в якому люди займаються волонтерством та роблять свій внесок. Зовнішня підтримка важлива, але найважливіше – зміни в самій Україні.
О.К.: Ви зауважуєте у книзі, що Росія використовує страхи у світі, базуючись на своїй ядерній силі та ядерних інструментах. Чи на вашу думку, така стратегія досі працює?
М.К.: Думаю, певною мірою досі працює. І це більше ніж стратегія. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати можуть ігнорувати той факт, що Росія є ядерною державою. Якби Росія не була ядерною державою, підозрюю, що США були б більш безпосередньо залучені у війну.
Те, що Росія є ядерною державою - перешкода для зовнішньої підтримки України. І Путін зробив дуже багато, щоб вселити страх у населення, думаю, особливо, населення Німеччини, але певною мірою й Сполучених Штатів, наголошуючи що Росія змінила свою ядерну доктрину і більше готова до безрозсудного використання ядерної зброї.
Моя персональна думка – Росія дуже далека від використання ядерної зброї в Україні чи будь-де. Але страх є досить сильною політичною силою. Путін хоче показати світові, що це війна, яка виходить з-під контролю, небезпечна, що вона безглузда, що вона марна, що немає жодних причин для довгострокової підтримки України з боку інших країн.
О.К.: Якщо говорити про точки тиску, які Захід може використовувати проти Росії – вже введено санкції, зморожені російські активи, Захід надає підтримку Україні – військову та економічну. Що ще може робити Захід, щоб посилити цей тиск?
М.К.: Думаю, що економічна сторона війни була, мабуть, найскладнішою для Заходу. За цим стоїть стратегія, яка полягає в тому, щоб уповільнити модернізацію російської армії або запобігти їй. І, здається, це спрацювало відносно добре з санкціями, і буде більший успіх в найближчі роки, оскільки Росії важко отримати запчастини, технології, матеріальні блага для своєї військової машини.
Чого санкції не зробили – з їхньою допомогою не вдалось фундаментально змінити розрахунки Росії. Мабуть, занадто очікувати цього від санкцій.
Захід, і це непросто, повинен продемонструвати Москві терпіння та наполегливість. Є такі країни, як Словаччина, які створюють проблеми в Європі. Є Угорщина, в багатьох європейських країнах будуть вибори і це може змінити підтримку України. Важливо відзначити, що підтримка США потужна і зростає.
О.К.: У вашій нещодавній статті для Foreign Affairs ви говорите, що Росія хоче поставити інші країни в залежність від політичних рішень в Москві. Один із прикладів – блокада Чорноморської зернової ініціативи. Яких геополітичних цілей на вашу думку Росія намагається цим досягти?
Росія намагається використати деякі аспекти війни, щоб збільшити власний прибуток
М.К.: Росія намагається використати деякі аспекти війни, щоб збільшити власний прибуток. Саме тут і йдеться про зерно, оскільки Росія може ускладнити транспортування зерна.
Цим вони можуть переключити залежність певних країн Африки та Близького Сходу з українського зерна на російське, а також підняти ціну на російське зерно. Звичайно, це корисно Кремлю для ведення тривалої та дорогої війни. Це стратегія продовження війни. Але я не думаю, що така глобалізація війни в Росії сильно змінила її військову позицію, яка не виглядає успішною.
О.К.: Ви говорили, що чим швидше політики в США та на Заході зрозуміють глобальні аспекти війни в Україні, тим швидше вони зможуть вибудувати шлях до миру, та шлях до того як Росія провалить свої цілі в Україні. З точки зору історика, як може виглядати цей провал Росії?
У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко
М.К.: Думаю, що буде дуже важко досягти повної перемоги над Росією на полі бою. Це можливий сценарій, але його важко досягнути. Росія – велика країна, з великою армією і ядерними потужностями, тому така перемога дуже важка. У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко. Але я не думаю, що це залишає Україну чи українців без варіантів у цьому конфлікті. Я вважаю, що потрібно продемонструвати, що війна для Росії марна – на що б вони не витрачали свої зусилля, вони нічого від цього не отримують.
Дивіться також: Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США. Відео
Читання та несподівані костюми сімʼї держсекретаря Блінкена – як у Білому домі святкували Гелловін. Відео
Читання та несподівані костюми сімʼї держсекретаря Блінкена – як у Білому домі святкували Гелловін дивіться у відео.
- Голос Америки
ISW: Росіяни змінили командувача на Херсонському напрямку, бо не певні, чи витримають контрнаступ ЗСУ
Призначення російського генерал-полковника Михайла Теплинського командувачем угруповання військ РФ, яке відповідає за херсонський напрямок в Україні, може свідчити про невпевненість найвищого російського військового командування у здатності колишнього командувача генерал-полковника Олега Макаревича стримати наступ українських військ на східному березі Дніпра у цьому районі. Такий висновок зробив американський Інститут дослідження війни (Institute for the Study of War або ISW англійською) на основі аналізу повідомлень російських ЗМІ та блогерських каналів.
Британське Міністерство оборони у своєму поточному аналізі розвідданих висловило подібну думку, зазначивши, що усунення Макаревича і призначення на його місце Теплинського означає “майже напевно, що відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні. Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район”.
Про заміну Макаревича на Теплинського стало відомо через повідомлення російських ЗМІ та блоги російських військкорів 29 жовтня. За словами ISW, Міністерство оборони Росії офіційно не підтвердило цю інформацію на той момент, “враховуючи його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування”.
ISW послався на твердження російських блогерів, зазначивши, що генерал-полковника Олега Макаревича відправив у відставку президент Росії Володимир Путін під час візиту до штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону 19 жовтня. Звільнення Макаревича “давно назріло” через його неспроможність організувати адекватний опір українським атакам на херсонському напрямі, зазначив ISW з посиланням на російські джерела.
За аналізом Міністерства оборони Великої Британії, бої на херсонському напрямі активізувалися останніми тижнями у зв’язку з більш інтенсивними атаками українських сил на російські позиції на східному березі Дніпра.
“Ймовірно, Теплинський користується високою повагою в російському Генштабі та має досвід командування операціями в цьому районі: він був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне відведення [військ] Росії із заходу Дніпра в листопаді 2022 року”, - додало британське військове відомство у своєму повідомленні в мережі Х.
Форум