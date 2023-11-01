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- Голос Америки
“Не годувати алігатора”. Білий дім про те чому допомогу Україні на Ізраїлю не можна розділяти
Питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетені, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США. На цьому наголосив під час брифінгу у Білому домі координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами. Але, як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому – і Путін, і ХАМАС мають на меті знищити сусідні демократії. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну, коли диктатори не платять ціну, вони спричиняють лише більше хаосу, смерті та руйнування”, – заявив Джон Кірбі.
Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами. Але, як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому – і Путін, і ХАМАС мають на меті знищити сусідню демократію.Джон Кірбі
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США наголосив, що разом із тим, що Росія і ХАМАС продовжують атаки на демократії, зростають ціна та загрози для самих Сполучених Штатів. “Якщо перефразовувати Вінстона Черчилля, зважаючи на те, що я виріс у Флориді це все одно, що годувати алігатора, сподіваючись, що він з’їсть вас насамкінець. Міністр Остін і секретар Блінкен сьогодні вранці свідчили в Сенаті про те, наскільки важливі запити президента про фінансування для національної безпеки”, – говорить Кірбі.
Кірбі відмовився коментувати питання про те, чи президент Байден заветує будь-яку пропозицію, яка включає фінансування для Ізраїлю, але не включає для України, але виловив стурбованість через позицію республіканців в Палаті представників Конгресу США: “Ми дуже чітко висловились на тему допомоги Україні вчора і заявили, наскільки глибоко ми стурбовані пропозицією республіканців у Палаті представників та наскільки вона не відповідає нашій національній безпеці”. Кірбі також додав, що президент США не робитиме нічого, що не відповідає ключовим потребам національної безпеки США.
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США підкреслив, що обидві партії підтримують надання допомоги Україні разом із Ізраїлем: “Подивіться, що говорив сенатор Макконнелл сьогодні про те, що питання України та Ізраїлю переплетені і обидва серйозні. Це слова лідера меншості в Сенаті. Ми знаємо, що існує двопартійна підтримка, включно із керівництвом партій. Ті, хто намагаються виокремити фінансування для України від гуманітарної допомоги Ізраїлю – вони не представляють більшість у своій групі”.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. "Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" – йдеться у зверненні.
Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
В понеділок республіканці Палати представників представили свій план допомоги Ізраїлю, обсяг якого практично співпадає із запитом поданим Байденом і перевищує 14 мільярдів доларів. Однак, ініціатива законодавців, на відміну від пропозиції Байдена, вимагає компенсувати ці видатки скороченням інших бюджетних статей, щоб не допустити зростання боргу. Зокрема йдеться про скорочення фінансування податкової адміністрації.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наполягає, що вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед".
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- Голос Америки
Столтенберг: Україні потрібно більше зброї. Якісної та у великій кількості
Війна в Газі не повинна призвести до послаблення волі та здатності союзників підтримувати Україну, заявив на засідання Північної ради в Осло 31 жовтня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що немає ознак того, що Росія планує мир, а навпаки планує продовжувати війну.
"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація – це не мир", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що українці воюють з мужністю та рішучістю, але сміливість не зупиняє бомби, і рішучість не перехоплює ракети.
"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - додав він.
Він вкотре назвав вторгнення Росії в Україну стратегічною помилкою Кремля.
"Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка Росії", - зазначив генеральний секретар НАТО і наголосив, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.
Він також зауважив, що усі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, і на саміті у Вільнюсі союзники ухвалили три важливі рішення, щоб це відбулося.
"По-перше, ми видалили один із двох етапів процесу членства. Ми скасували вимогу щодо ПДЧ, і таким чином зробили шлях значно коротшим. По-друге, ми створили абсолютно нову політичну платформу: Раду "Україна-НАТО", де ми зустрічаємося як рівні для консультацій, так і можемо ухвалювати рішення. І по-третє, ми ухвалили комплексний пакет, який забезпечує повну взаємодію сил України та НАТО", - зазначив Генсек.
Єнс Столтенберг наголосив, що інвестиції в безпеку України – це також інвестиції в безпеку союзників.
"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Меседж Путіну та іншим авторитарним лідерам буде таким: якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть", - підсумував Столтенберг.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4 млрд доларів допомоги Україні та 14,3 млрд дол. допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакета допомоги Ізраїлю. Тоді як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл, підтримують надання допомоги США Україні.
Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.
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