“Не годувати алігатора”. Білий дім про те чому допомогу Україні на Ізраїлю не можна розділяти

Питання допомоги Україні та Ізраїлю переплетені, а розділення фінансування для двох країн не відповідає інтересам національної безпеки США. На цьому наголосив під час брифінгу у Білому домі координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами. Але, як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому – і Путін, і ХАМАС мають на меті знищити сусідні демократії. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну, коли диктатори не платять ціну, вони спричиняють лише більше хаосу, смерті та руйнування”, – заявив Джон Кірбі.

Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами. Але, як сказав президент у своєму виступі приблизно тиждень тому – і Путін, і ХАМАС мають на меті знищити сусідню демократію.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США наголосив, що разом із тим, що Росія і ХАМАС продовжують атаки на демократії, зростають ціна та загрози для самих Сполучених Штатів. “Якщо перефразовувати Вінстона Черчилля, зважаючи на те, що я виріс у Флориді це все одно, що годувати алігатора, сподіваючись, що він з’їсть вас насамкінець. Міністр Остін і секретар Блінкен сьогодні вранці свідчили в Сенаті про те, наскільки важливі запити президента про фінансування для національної безпеки”, – говорить Кірбі.

Кірбі відмовився коментувати питання про те, чи президент Байден заветує будь-яку пропозицію, яка включає фінансування для Ізраїлю, але не включає для України, але виловив стурбованість через позицію республіканців в Палаті представників Конгресу США: “Ми дуже чітко висловились на тему допомоги Україні вчора і заявили, наскільки глибоко ми стурбовані пропозицією республіканців у Палаті представників та наскільки вона не відповідає нашій національній безпеці”. Кірбі також додав, що президент США не робитиме нічого, що не відповідає ключовим потребам національної безпеки США.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США підкреслив, що обидві партії підтримують надання допомоги Україні разом із Ізраїлем: “Подивіться, що говорив сенатор Макконнелл сьогодні про те, що питання України та Ізраїлю переплетені і обидва серйозні. Це слова лідера меншості в Сенаті. Ми знаємо, що існує двопартійна підтримка, включно із керівництвом партій. Ті, хто намагаються виокремити фінансування для України від гуманітарної допомоги Ізраїлю – вони не представляють більшість у своій групі”.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. "Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" – йдеться у зверненні.

Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

В понеділок республіканці Палати представників представили свій план допомоги Ізраїлю, обсяг якого практично співпадає із запитом поданим Байденом і перевищує 14 мільярдів доларів. Однак, ініціатива законодавців, на відміну від пропозиції Байдена, вимагає компенсувати ці видатки скороченням інших бюджетних статей, щоб не допустити зростання боргу. Зокрема йдеться про скорочення фінансування податкової адміністрації.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр наполягає, що вимога механізмів компенсації таких видатків, як "підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму" є неприпустимою, суперечить "нормальному двопартійному процесу і може мати спустошливий вплив на нашу безпеку та союзи на роки наперед".

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