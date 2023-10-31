"Україна не буде підкорена Росією. Воля народу України ніколи не буде зламана", - посол США в ООН

18 мільйонів українців, а це більше ніж 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги. Про це у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого гуманітарній ситуації в Україні, повідомив директор Управління ООН з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасінгхам. Він також додав, що з початку повномасштабного вторгнення було вбито 9 тисяч цивільних, і якщо перерахувати, то щодня в Україні гине по 16 цивільних.

Засідання ще два тижні тому ініціювали Франція та Еквадор. Країни-члени, зокрема, партнери України, зосередилися на обговоренні гуманітарних проблем та підготовки України до зими. Окрему увагу присвятили енергетичній інфраструктурі, яка досі оговтується від російських атак минулої зими

За словами Раджасінгхама, значні пошкодження та руйнування критичної інфраструктури України продовжують серйозно впливати на доступ цивільного населення до електроенергії, опалення, води та телекомунікацій. "Це викликає особливе занепокоєння, коли швидко наближається зима, і температура починає опускатися до мінус 20 градусів за Цельсієм", - додав представник ООН.

Також він повідомив, що з початку вторгнення Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила понад 1300 атак на медичні заклади. Це понад 55% усіх атак на заклади охорони здоров’я у світі за той самий період. У результаті в Україні загинуло 111 медичних працівників і пацієнтів. "У деяких частинах сходу та півдня доступ до медичних послуг практично відсутній, оскільки не працює половина лікарень чи клінік", - зазначив він.

Водночас гуманітарні працівники продовжують зіштовхуватися з труднощами, виконуючи свою роботу. Якщо у 2022-му загинуло чотири працівники, то у 2023-му вже 14. Наразі гуманітарним організаціям (у цілому в полі працює понад 500 організацій) вдалося доставити першочергову допомогу дев'яти мільйонам українців. Проте вони досі не мають доступу до тих, хто потребує допомоги на тимчасово окупованих територіях. Під час засідання низка доповідачів закликали Росію нарешті надати доступ до цих територій та людей, особливо зараз, коли наближається холодна погода.

Раджасінгхам також додав, що представники гуманітарної спільноти зараз працюють над планом реагування взимку. Він, зокрема, буде зосереджений на підтримці прифронтових громад, у важкодоступних районах, зокрема, проведення ремонтних робіт та забезпечення функціонування систем водо- та теплопостачання.

Своєю чергою, Робер Вуд, заступник постійного представника США при ООН, повідомив, що від липня, коли Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, своїми обстрілами вона знищила 300 тис. метричних тон українського збіжжя. Він також додав, що українці продемонстрували надзвичайну стійкість перед зусиллям Кремля знищити енергомережу України та використовувати зиму як зброю. Водночас з лютого 2022 року Сполучені Штати надали майже 2 мільярди вісімсот мільйонів доларів гуманітарної допомоги як в Україні, так і в регіоні.

"Наша допомога й надалі зосереджуватиметься на підготовці до зими. Однак гуманітарні потреби України продовжують зростати, включаючи потреби в додатковому житлі, ремонті, ізоляції, зимовому одязі та продовольстві. Захисті систем водопостачання та водовідведення від замерзання. А також захисті вразливих груп населення, особливо біля лінії фронту", - додав дипломат.

За його словами, оновлений план ООН з підготовки до зимового періоду передбачає виділення 435 мільйонів доларів, щоб допомогти утримувати понад 1,7 млн цивільних у зимовий сезон.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту забезпечити заклики ООН щодо фінансування. Як сказав президент Байден, прихильність Сполучених Штатів Україні залишатиметься сильною. Путін може вірити, що зможе протриматися довше, ніж Україна, але він помиляється. Україна не буде підкорена Росією. Воля народу України ніколи не буде зламана", - заявив він.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також взяв участь у засіданні, повідомив, що, за даними розвідки, Росія накопичує ракети та безпілотники, щоб відновити масові удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, як тільки температура опуститься нижче нуля. "Росія не демонструє намірів позбутися своїх терористичних практик проти мільйонів українських мирних жителів, що робить обов’язковим отримання додаткових систем ППО для захисту цих критичних об'єктів взимку", - додав посол.

У своєму виступі він також згадав і зустріч на Мальті, де обговорювали формулу миру. За його словами, спільні зусилля та структура, розроблена через ці зустрічі, може слугувати універсальним рішенням для миру і правосуддя, що виходить далеко за межі України. "Завершення цієї руйнівної російської війни матиме позитивний вплив на вирішення конфліктів у всьому світі, посилаючи потужне повідомлення про те, що мир є досяжним, і міжнародне право перемагає. Україна залишається відданою роботі над всеосяжним, справедливим і тривалим миром не лише для свого народу, а й для всього світу", - повідомив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.