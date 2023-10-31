Столтенберг: Україні потрібно більше зброї. Якісної та у великій кількості

Без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну, - заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань у вівторок, 31 жовтня.

Сенатор Дік Дурбін запитав, чи не перебільшує президент України Володимир Зеленський, коли говорить, що "без фінансової підтримки США і НАТО ми цю війну програємо", глава Пентагону відповів:

"Він не перебільшує. Як ви знаєте, ми надали Україні значні обсяги безпекової допомоги. До того ж, через наше лідерство, наш приклад, близько 50-ти інших країн приєднались, щоб разом працювати в коаліції, щоб також надавати допомогу. Вони виділили близько 35 мільярдів доларів на ці загальні зусилля. Я думаю, що наше лідерство в цих зусиллях дійсно має значення", - зазначив Остін.

Сенатор Дурбін поцікавився, як на Україні позначиться, якщо Конгрес США, за ініціативи спікера Палати представників, фінансуватиме лише підтримку Ізраїлю. "Що б це означало, якби ми відступили й не фінансували підтримку народу України, щоб дати відсіч Путіну в цей момент?", - запитав сенатор Дурбін від штату Іллінойс.

— Гадаю, це завдасть жахливої шкоди нашим цінностям, а також нашим основним інтересам, тому що всі ми об’єднані в бажанні відповісти агресорам", - відповів держсекретар Ентоні Блінкен.

— Як це вплине на НАТО, якщо Сполучені Штати не підтримають їх [українців]? — продовжував сенатор.

Блінкен відповів, що в разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, швидше всього, також зупинять свою підтримку.

"По-перше, те, що ми бачимо зараз — це дивовижне об’єднання НАТО. Альянс, який насправді стає сильнішим і більшим проти агресії Путіна. Альянс, окремі його члени, які істотно активізувались. З точки зору розподілу тягаря, це приклад, коли ми спостерігаємо дуже значний розподіл тягаря, який майже напевно зникне, якщо ми підемо", — зазначив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США наголосив: "Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО".

"Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас значно краще підтримати наші зусилля зараз, домагаючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією", — заявив Блінкен.

Щодо застосування статті 5 у статуті НАТО сенатор від штату Род Айленд Джейк Рід поцікавився перспективою, чи США можуть надіслати американських солдатів на війну в Європі?

"Якщо ми не надішлемо ресурси [зараз в Україну], чи збільшиться ймовірність того, що колись нам доведеться відправити молодих американців у Європейський театр війни", - запитав сенатор Рід.

"Абсолютно, сенаторе Рід, — відповів глава Пентагону Ллойд Остін. — Я думаю, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви — країна Балтії, ви думаєте: я - наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці".

Джейк Рід, сенатор: "То ж в певному сенсі це зводиться до вибору між наданням їм [українцям] інструменту для виконання роботи або бачити наших солдатів в бою?

Ллойд Остін, міністр оборони США: "Я згоден з цим, сер".

Ллойд Остін розповів, що у Вашингтоні розуміють стратегію Путіна затягнути цю війну. І запевнив, що США намагаються зробити все можливе, аби підтримати Україну.

"В Україні Путін відчув, що може перечекати. Це частина його стратегії, основна частина його стратегії. Він сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну, і таким чином він скоро досягне свого. Якщо це так, якщо ми не будемо підтримувати Україну, і Путін переможе, він не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, всі це знають. Тому я вважаю, що важливо робити все необхідне, аби підтримати Україну та Ізраїль і допомогти їм захистити свою суверенну територію", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону вкотре наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі, впливають на національні інтереси США.

Ллойд Остін: "Важливо нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, та те, що відбувається в Ізраїлі, має значення не лише для України та Ізраїлю, це має значення для нас. Це також впливає на нашу національну безпеку. Ми також повинні нагадати собі, що ці країни воюють щодня, і там щодня гинуть люди. В Україні Путін продовжує атакувати мирне населення та здійснювати огидні воєнні злочини. Тож ці країни терміново потребують ресурсів, щоб вони могли продовжувати захищати свою суверенну територію".

Ентоні Блінкен своєю чергою зауважив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни, за його словами, пов'язані між собою.

Сенатор Дік Дурбін запитав Блінкена про візит делегації ХАМАС в Москву напередодні.

— Пане держсекретарю, чи це збіг, що Путін запросив голову терористичної організації ХАМАС до Москви лише через кілька днів після нападу [на Ізраїль] 7 жовтня, жахливої різанини, яку ви досить детально описали. Чи вважаєте ви, що є спільні зусилля між справою Путіна та справою терористів ХАМАС? - спитав сенатор Дурбін.

— Путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, він сподівається, що це відверне нас, нашу увагу від України та від його агресії в Україні. І що це призведе до того, що Сполучені Штати відкликають свої ресурси, припинять свою підтримку. Водночас він об’єднався саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі. Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об’єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним, - пояснив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Обоє посадовців, які доповідали на слуханні у Сенаті - Держсекретар Блінкен та глава Пентагону Остін - зазначили, що фінансова допомога є інвестицією в оборонну промислову базу США і допомагає США поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.

Хоча більшість законодавців підтримують допомогу Україні, існують розбіжності щодо того, як має відбуватись голосування. Спікер Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Майк Джонсон виступає за окреме голосування допомоги Ізраїлю та Україні.

У вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін намагаються переконати законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.