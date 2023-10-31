Європейські політики планують турне по США, щоб посилити підтримку України на тлі закликів деяких республіканських політиків скоротити віськову та фінансову допомогу Україні.

«Нам потрібно знайти способи достукатися до [громадськості] по обидва боки Атлантики — не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином, — цитує Politico міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса. - Ми плануємо поїхати в окремі штати, зустрічатися, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, яке фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, насправді були витрачені в США», - додав він.

Ландсбергіс зазначив, що зустрічі, під час яких країни Балтії та інші країни, які мають тісні зв’язки з Україною, висловлюватимуться на користь подальшої підтримки Києва, «можуть спрацювати досить добре, якщо їх проведуть не лише американські політики, а й ті, хто залежить від цієї допомоги та від цього напрямку зовнішньої політики».

Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть взяти участь у цьому турне, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала POLITICO, що її офіційні особи вже спілкуються з пересічними американцями. «Міністр закордонних справ моєї країни був в Арканзасі, спілкувався з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо це постійно», — сказала вона.

Своєю чергою американські сенатори від обох партій кажуть, що інформаційна робота європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед виборців.

«Я вважаю, що важливо показати, що це стосується не тільки України та Росії, що це впливає на інші країни Європи, що це впливає на всіх нас, корисно, щоб цей месседж був посилений лідерами інших країн», – сказав сенатор-демократ Бен Кардін, який очолює Комітет із закордонних справ Сенату.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також вважає цей напрямок роботи корисним. Разом з тим, він упевнений, що підтримка Києва залишається міцною: «Громадська думка важлива, але ніяким чином припинення допомоги Україні не допоможе нам в довгій перспективі».

Скотт Куллінан, директор із зв’язків з урядом у Razom, яка нещодавно організувала саміт із допомоги Україні із законодавцями в Конгресі, каже, що важливо показати американцям, що вони не несуть самі увесь тягар допомоги Україні.

«Серед деяких членів Республіканської партії є відчуття, що США несуть тягар самі, і це зовсім не так. Згідно з різними показниками, європейські союзники роблять стільки ж, а то й більше, ніж ми, зокрема у забезпеченні військовою технікою та несенні витрат на запровадження санкцій».

Він каже, особисте звернення європейських політиків до американських колег допоможе роз’яснити справжню ситуацію.

«Ця інформація не завжди доходить до США, законодавці не завжди повністю розуміють масштаби того, що робиться в ЄС і Великій Британії тому обмін даними з Конгресом допомагає зміцнити та збільшити підтримку допомоги Україні», — каже він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, пересічні американці й надалі значною мірою підтримують надання зброї та фінансової допомоги Україні. Втім, як свідчать свіжі соціологічні опитування, рівень підтримки знижується. Серед причин аналітики називають економічні проблеми у США, інформаційну втому від затяжної війни та гучні заяви окремих американських політиків.

Бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне, втім знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні - 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.

Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4 млрд доларів допомоги Україні та 14,3 млрд дол. допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.

Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.