"Питання ціни впливає на їхню думку". Соціологи розповіли, чому серед американців знижується рівень підтримки надання допомоги Україні

Пересічні американці й надалі значною мірою підтримують надання зброї та фінансової допомоги Україні. Втім, як свідчать свіжі соціологічні опитування, рівень підтримки знижується. Серед причин аналітики називають економічні проблеми у США, інформаційну втому від затяжної війни та гучні заяви окремих американських політиків.

"Я за те, щоб фінансувати Україну у війні стільки, скільки потрібно. Ми точно не хочемо, щоб Росія, Китай захопили ту частину світу. Ми не витрачаємо багато грошей, ми фактично даємо їм спорядження, танки та інше. Тож я не дуже хвилююся через гроші. Крім того, ми дуже багата країна", - відповів на запитання Голосу Америки щодо ставлення до підтримки України Девід Неве зі штату Мічиган, який приїхав на кілька днів до американської столиці.

Натомість інша гостя Вашингтона - Сінді Фолман із Флориди - акцентувала увагу на необхідності саме гуманітарної допомоги і наголосила на великих витратах США: "Я б надсилала на гуманітарні потреби. Це дуже сумно, що відбувається з людьми там і думаю, ми повинні їм допомогти. Це дорого, і в нашій країні зараз є свої проблеми. Тож багато людей хотіли б, щоб кошти йшли на інші напрямки. Але я просто відчуваю, оскільки США справді допомогли багатьом людям у різних країнах у скрутний час, що це один із таких."

"Вони, ймовірно, не думали, що ми витратимо на це стільки грошей"

Бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне, втім знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні - 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.

"Ґрунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною Найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне, аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54% американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції, з них - 40% демократів і 66% республіканців. Раніше такого не було", - так прокоментував Українській службі Голосу Америки дані нещодавніх опитувань Марк Поляк, президент відділу аналітики компанії Ipsos. Проте значна кількість американців досі підтримує надання допомоги Україні, свідчить опитування Chicago Council on Global Affairs, проведене на початку вересня. За його даними, шість із десяти громадян США виступають за надання Україні зброї та грошей. Втім, за рік підтримка теж знизилася - на 5% щодо фінансової допомоги і на 2% щодо зброї. Аналітики Chicago Council on Global Affairs падіння підтримки називають неістотним з огляду на тривалість війни, хоча теж наголошують на економічному факторі. "Підтримка залишається досить значною, якщо задуматися над тим, як довго триває війна, наскільки довше, ніж, ймовірно, американці прогнозували спочатку, і скільки грошей у вигляді економічної та військової допомоги було надано Україні, розповіла в інтервʼю Українській службі Голосу Америки аналітикиня Chicago Council on Global Affairs Діна Смельц. Вона додала, що американці не очікували, що війна триватиме так довго, а будь-який затяжний конфлікт закономірно починає втрачати підтримку. "Інший фактор - що вони (громадяни США, - ред.), ймовірно, не думали, що ми витратимо на це стільки грошей. Це складно усвідомити, але вартість видається ще одним фактором. З огляду на питання про вартість для домогосподарств США, питання ціни впливає на їхню думку", - зазначила Смельц. Україна - в полі зору американців При цьому соціологи наголошують, що попри тривалу війну та економічні виклики, тема України залишається незвично актуальною для пересічних американців, які традиційно більше уваги приділяють внутрішнім справам. Опитування Chicago Council on Global Affairs показують, що в порівнянні з березнем 2022 року, тобто за понад півтора року повномасштабної війни, цікавість до новин із України у США впала на 16%. При цьому, як розповів президент відділу аналітики компанії Ipsos, більше половини американців продовжують вважати, що українські проблеми потребують уваги США. Він наголосив, що попри певну інформаційну втому, показник, із якою тема України тримається на порядку денному у США, дуже високий. "Цьому питанню приділяється надзвичайно велика увага. Зазвичай, американці приділяють трохи менше уваги зовнішнім справам, аніж внутрішнім. Але в цьому випадку це не так. Що цікаво, за нашими цифрами, ми бачимо, що 61% демократів і 51% республіканців чули або мають певну інформацію про український контрнаступ. Тож, знову ж таки, це досить великий показник для того, що вважається питанням зовнішньої політики. Також 62% демократів і 53% республіканців чули, що Конгрес не включив додаткову допомогу Україні у державний бюджет", - сказав Марк Поляк. Заяви політиків впливають на громадян

Водночас останні події у Конгресі також вплинули на думки американців щодо підтримки України, кажуть аналітики Chicago Council on Global Affairs. Вони зазначають: якщо дивитися на цифри загалом, то в останніх опитуваннях підтримка Києва не показує стрімкого падіння, однак серед людей, які асоціюють себе саме з Республіканською партією, воно помітне.

Зокрема, за даними Chicago Council on Global Affairs, підтримка серед прихильників республіканської партії щодо економічної допомоги Україні зменшилася з 75% у березні 2022 року до 47% тепер. На думку Діни Смельц, цьому посприяли дискусії довкола ухвалення бюджету в Конгресі, а також публічні дебати республіканців перед президентськими виборами. "Тож тут сталося найбільше падіння. І це справді велика різниця між республіканцями та демократами. Це віддзеркалює те, що відбувається на політичних дебатах. Хоча більшість республіканців у Конгресі підтримує продовження допомоги, є досить гучна меншість, яка піднімає питання, чи варто Сполученим Штатам допомагати Україні, чи зосередитися на інших питаннях. Це те, що кажуть деякі республіканці в Конгресі. І тому, очевидно, деякі республіканці серед громадськості також ставлять їм це запитання", - розповіла Смельц. Про цей фактор під час дискусії у вашингтонському центрі "Атлантична рада" заявив і ексконгресмен США Том Маліновські. Він зауважив, що деякі республіканці у Конгресі побоюються публічно озвучувати власні щирі переконання у необхідності підтримувати Україну. Маліновські каже, що причиною проблеми є позиція, за його словами, республіканців та лідера партії, які "не озвучують вдумливої критики", а просто заохочують людей [протидіяти підтримці України, - ред.]. "У моєму окрузі, який був більше республіканським, ніж демократичним, у перший рік війни майоріло більше прапорів України, ніж прапорів за [Дональда] Трампа. Люди обирали моральний аргумент", – каже Маліновські. Натомість зараз, за його словами, підтримка частково падає і це "не тому, що бракує промови президента Байдена", а через позицію "нечисленного, але зростаючого" крила республіканців у Конгресі США, заохочуваних їхнім лідером. Соціологи кажуть, що свіжі опитування громадської думки у США можуть спрацювати зі зворотнім ефектом і теж можуть впливати на політиків.

"Раніше я працювала в Держдепартаменті, проводила там опитування громадської думки, і можу сказати, що опитування – це частина інформації, яку вони використовують для ухвалення рішень. Але зазвичай це створює певну перешкоду для політиків. Наприклад, якщо є більшість, яка не підтримує певну ініціативу, політикам доведеться звернути на це увагу, або ж вони, ризикуючи популярністю, спробують наставляти громадськість і впливати на неї своїми заявами, розмовами з американським народом про те, чому ця ініціатива важлива чи ні", - пояснила Смельц.