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- Голос Америки
Ексконгресмен США: виборці-республіканці чують божевільні речі про Україну
У США є цілеспрямована кампанія у соцмережах, через яку деякі республіканці у Конгресі побоюються публічно озвучити власні щирі переконання у необхідності підтримувати Україну, вважає ексконгресмен США Том Маліновські.
На загрозі дезінформаційного впливу на виборців наголосили учасники дискусії у вашингтонському центрі “Атлантична рада”, де йшлося про ситуацію в Конгресі США та фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Маліновські каже, що причиною проблеми є позиція, за його словами, республіканців та лідера партії, які “не озвучують вдумливої критики”, а просто заохочують людей [протидіяти підтримці України, - ред.].
Соцмережі у США: шквал однотипних коментарів проти Зеленського і України
“У моєму окрузі, який був більше республіканським, ніж демократичним, у перший рік війни майоріло більше прапорів України, ніж прапорів за [Дональда] Трампа. Люди обирали моральний аргумент”, – каже Маліновські.
Натомість зараз, за його словами, підтримка частково падає і це “не тому що бракує промови президента Байдена”, а через позицію “нечисленного, але зростаючого” крила республіканців у Конгресі США, заохочуваних їхнім лідером.
За спостереженнями політика, у соцмережах зросла кількість злісних коментарів до будь-якого проукраїнського контенту. Там лунають суперечливі заяви, наприклад, на адресу президента України Володимира Зеленського – одночасно у тому, що він нацист, комуніст або єврей.
Дилема республіканських політиків: особиста думка та очікування виборців
За його словами, є чимало членів Палати представників, які хочуть підтримати Україну, розуміючи суть війни та стратегічну і моральну доцільність такої підтримки.
“Але вони стурбовані тим, що станеться на їхніх республіканських праймеріз, де майже більшість людей, які голосуватимуть – це ті, хто чують лише ці божевільні речі про Україну”, – сказав Маліновські про аудиторію симпатиків Республіканської партії.
“Політична реальність для цих людей жахлива”, – каже Маліновські про республіканців у Палаті представників. Як приклад, він наводить звільнення з посади спікера Кевіна Маккарті: “Він довів, що ви можете зробити щось двопартійне в Палаті представників, що буде корисним для країни. І ви будете за це звільнені”.
Крім того, за словами політика, навіть якщо президент США Джо Байден “виступить з блискучою, красномовною промовою та викладе стратегічну аргументацію на користь підтримки України”, ці виборці "будуть лише ще більше “проти”, тому що Джо Байден “за”.
Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно.Джонатан Кац
Згоду з озвученими аргументами Тома Маліновські висловив і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.
“Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно”, – свідчить Кац.
Він також помітив ситуацію у соцмережах, про яку говорив Маліновські та висловив занепокоєння, що через такі цілеспрямовані дезінформаційні кампанії під загрозою опиниться і допомога Україні, і Ізраїлю, проти якого також розпочався шквал критичних коментарів.
“Це хвилює мене, і це повинно хвилювати інших”, – каже Кац про дезінформаційні загрози посеред американців і зокрема їх вплив на політику на найвищому рівні.
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Чи вплине корупція в Україні на майбутню допомогу США – експертна думка. Відео
Адміністрація Байдена може бути більше стурбована питанням корупції в Україні ніж публічно це визнає – йдеться у конфіденційному звіті, опублікованим в Politico. Експерти відзначають – занепокоєння рівнем корупції в Україні не нові. І хоч очікується, що військова допомога Білого дому залишиться незмінною у разі схвалення наступного пакета у Конгресі, від виконання певних антикорупційних реформ може залежати подальше отримання Україною деяких видів економічної допомоги.
- Голос Америки
"Прогрес виглядає дуже мізерним". Кірбі про новий наступ росіян на Донбасі
Новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога. Про це під час аудіобрифінгу 13 жовтня заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", - повідомив Кірбі.
Росія, за його словами не зважає на життя власних солдатів "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей". В той час, як Україна "ефективно та розумно воює".
"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри, - додав американський посадовець. - І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним".
Утім Кірбі нагадує, що подібна атака росіян показує, що США мають продовжувати підтримувати Україну.
"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", - додав Кірбі.
Кірбі запевнив, що США продовжують підтримкувати Україну.
- Голос Америки
Іран має відповісти за передачу дронів Росії - США продемонстрували уламки іранських дронів в ООН
Представники більше 40 країн відвідали подію, де США представили уламки іранських дронів, виявлених в Україні, повідомило представництво США при ООН.
Посадовці військової розвідки США (DIA) вказали, що уламки належали дронам Shahed 101, Shahed 131 та Shahed 136.
Ці докази, як заявили в Пентагоні, свідчать про поглиблення зв'язків між Іраном та Росією.
"Це не репліка. Це справжнє. Це воєнна зброя, яку Іран передав зловмиснику", - заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, під час виставки в четвер.
"Іран має відповісти за розповсюдження [зброї масового знищення]", - додала вона в соцмедійному дописі в п'ятницю.
Подія мала на меті дозволити міжнародній спільноті "побачити докази передачі атакувальних дронів Іраном Росії та іншим зловмисникам", пояснила посадовиця.
Іран заперечував звинувачення у постачанні БПЛА Росії.
Британія також взяла участь в події і представила уламки іранських ракет, які, за свідченням Лондона, були вилучені під час поставок до Ємену.
В статті використано матеріал AFP
- Голос Америки
Білий дім: Північна Корея перекинула до Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів
Північна Корея постачала Росії зброю для використання в Україні. Про це під час аудіобрифінгу 13 жовтня заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
"За нашою інформацією, за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів", - заявив представник Білого дому.
Разом із тим Кірбі оприлюднив графіку, яка за його словами показує як саме КНДР перекидала зброю. Спершу обладнання перекинули у російський порт Дунай на березі Японського моря. А далі залізницею вантаж переправили на склад біля міста Тіхорецьк, Краснодарського краю за 290 кілометрів від України. Загалом зброя йшла майже місяць - з 7 вересня по 1 жовтня цього року. На такі дані вказує зображення надане Білим домом.
Джон Кірбі засудив подібну співпрацю КНДР та Росії. За його словами такі постачання "порушують резолюції Радбезу ООН", підривають регіональну стабільність та "глобальний режим нерозповсюдження" зброї масового знищення. У відповідь США разом із союзниками ввели санкції проти відповідальних осіб та організацій, заявив Кірбі.
"Ми накладаємо санкції на юридичні та фізичні особи, пов’язані з переговорами щодо зброї між КНДР та Росією. Ми подбаємо, щоб чинні санкції були належними і запровадимо нові санкції проти тих, хто прагне аби ці угоди з постачання зброї між КНДР у Росії реалізовувались", - підсумував координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США
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