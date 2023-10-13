Ексконгресмен США: виборці-республіканці чують божевільні речі про Україну

У США є цілеспрямована кампанія у соцмережах, через яку деякі республіканці у Конгресі побоюються публічно озвучити власні щирі переконання у необхідності підтримувати Україну, вважає ексконгресмен США Том Маліновські.

На загрозі дезінформаційного впливу на виборців наголосили учасники дискусії у вашингтонському центрі “Атлантична рада”, де йшлося про ситуацію в Конгресі США та фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Маліновські каже, що причиною проблеми є позиція, за його словами, республіканців та лідера партії, які “не озвучують вдумливої критики”, а просто заохочують людей [протидіяти підтримці України, - ред.].

Соцмережі у США: шквал однотипних коментарів проти Зеленського і України

“У моєму окрузі, який був більше республіканським, ніж демократичним, у перший рік війни майоріло більше прапорів України, ніж прапорів за [Дональда] Трампа. Люди обирали моральний аргумент”, – каже Маліновські.

Натомість зараз, за його словами, підтримка частково падає і це “не тому що бракує промови президента Байдена”, а через позицію “нечисленного, але зростаючого” крила республіканців у Конгресі США, заохочуваних їхнім лідером.

За спостереженнями політика, у соцмережах зросла кількість злісних коментарів до будь-якого проукраїнського контенту. Там лунають суперечливі заяви, наприклад, на адресу президента України Володимира Зеленського – одночасно у тому, що він нацист, комуніст або єврей.

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За його словами, є чимало членів Палати представників, які хочуть підтримати Україну, розуміючи суть війни та стратегічну і моральну доцільність такої підтримки.

“Але вони стурбовані тим, що станеться на їхніх республіканських праймеріз, де майже більшість людей, які голосуватимуть – це ті, хто чують лише ці божевільні речі про Україну”, – сказав Маліновські про аудиторію симпатиків Республіканської партії.

“Політична реальність для цих людей жахлива”, – каже Маліновські про республіканців у Палаті представників. Як приклад, він наводить звільнення з посади спікера Кевіна Маккарті: “Він довів, що ви можете зробити щось двопартійне в Палаті представників, що буде корисним для країни. І ви будете за це звільнені”.

Крім того, за словами політика, навіть якщо президент США Джо Байден “виступить з блискучою, красномовною промовою та викладе стратегічну аргументацію на користь підтримки України”, ці виборці "будуть лише ще більше “проти”, тому що Джо Байден “за”.

Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно.

Згоду з озвученими аргументами Тома Маліновські висловив і Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.

“Є багато членів Конгресу, хто у приватній розмові озвучує щиру підтримку України, але потім, з політичних міркувань, не може собі дозволити сказати це публічно”, – свідчить Кац.

Він також помітив ситуацію у соцмережах, про яку говорив Маліновські та висловив занепокоєння, що через такі цілеспрямовані дезінформаційні кампанії під загрозою опиниться і допомога Україні, і Ізраїлю, проти якого також розпочався шквал критичних коментарів.

“Це хвилює мене, і це повинно хвилювати інших”, – каже Кац про дезінформаційні загрози посеред американців і зокрема їх вплив на політику на найвищому рівні.