Як американці протистоять посольству РФ у США та підтримують українців. Репортаж із жовто-блакитної вулиці у Вашингтоні

Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні на жовто-блакитну. Від початку повномасштабної війни в Україні сусіди-американці ведуть свою маленьку боротьбу з представниками держави-агресора. Вони пофарбували паркан у колір прапора України, прикрасили жовто-блакитними стягами будинки, засіяли вулицю біля посольства Росії соняхами, а вечорами підсвічують його стіни українською символікою. Попри різні спроби їм завадити сусіди продовжують щодня підтримувати Україну. Українська служба Голосу Америки поспілкувалася з американцями, відданими підтримці України. За високим парканом на Вісконсин авеню у Вашингтоні розташована будівля посольства Росії у США. Там піднятий російський прапор і видно герб iз двоголовим орлом. Втім вся вулиця по сусідству майорить зовсім іншими символами: американці, які живуть поруч, чітко демонструють свою підтримку Україні. Американець адвокат Ендрю Купер живе навпроти російського посольства. Після початку повномасштабної війни в Україні він пофарбував свій паркан у жовто-блакитний колір. Спочатку Ендрю планував вивісити на будинку прапор України, як і його сусіди. Втім в інтернет-магазинах тоді була черга за українськими стягами. "Так багато американців замовляли прапори України, що довелося б чекати тижні, аби придбати прапор. Тож я подумав: "Хлопці, пройде три або чотири тижні, поки у нас з'явиться прапор. І тут наш друг сказав: "Навіщо тобі прапор? Просто пофарбуй цей темно-зелений паркан в українські кольори!" І я відповів: "Це чудова ідея!" - розповідає Ендрю Купер.

У магазині не знайшлося вдалих відтінків фарби для українського прапора, тож Ендрю проявив винахідливість. "Я пішов до господарського магазину, щоб вони змішали кольори, звірив в Інтернеті, знайшов кольори прапора, переконався, що це правильні кольори. Я хочу, щоб це було правильно. Вони змішали їх у потрібній кількості", - пригадує Ендрю Купер. Він розповів, що коли фарбував паркан, бачив позитивну реакцію від пересічних американців: "У неділю я був тут із молодшим сином, і ми вдвох пофарбували весь паркан. І люди зупинялися та казали: "Це так прекрасно!" "Це так чудово!" "Подивіться на це!" "Мені це подобається!" "Це надзвичайно!"

Ендрю Купер ніколи не був в Україні і не має українського коріння. Пофарбувати паркан в кольори прапора України він вважав своїм обов'язком з огляду на сусідство з посольством Росії. "Коли я сиджу у дворику свого будинку, я бачу російський прапор звідти. Тож якщо я маю дивитися на їхній прапор, нехай вони дивляться на прапор у 10 разів більший за їхній. Я хочу, щоб вони знали, що американський народ разом з українцями. Я хочу, щоб вони бачили це щодня. Я хочу, щоб вони знали, що всі американці підтримують українців. І вони повинні бачити це. Щодня", - каже Ендрю. Американець каже, що з появою жовто-блакитного паркану працівники посольства РФ почали рідше зʼявлятися на вулиці і поводяться тихіше: "Вони виходили з посольства, росіяни, ходили туди-сюди по вулиці. І було чути, як вони розмовляють російською. Їх більше не чути". Зараз на паркані Ендрю експонуються картини українського художника Нікіти Тітова, який створює роботи на теми війни. Із дозволу власника паркану картини розмістили американські активісти. Ендрю каже, що до цього на паркані кілька разів з'являлися російські символи війни проти України.

Ендрю Купер упевнений, що паркан не могли зіпсувати американці, які досі часто фотографуються біля нього. "Малювали чорні "Z". Малювали інші речі. Там, де малювали "Z", я написав "Zelensky". А потім вони зробили більше. Тоді я просто зафарбував. А потім спробували знову. І я знову його зафарбував. А потім, я думаю, вони здалися, бо ви знаєте, що вони боягузи. Xто це може бути, як ви думаєте? Ми не знаємо! Але хто, як ви вважаєте? Я не думаю, що серед американців є такі думки. Це - вони!" - каже Ендрю, показуючи в бік посольства РФ. ​

Сусід Ендрю Купера, американець Коннор О’Браєн, теж прикрасив своє подвір'я жовто-блакитною символікою і зустрічає гостей словами "Слава Україні!" Таблички в жовто-блакитних кольорах та з QR-кодами для збору коштів на підтримку України Коннору довелося встановлювати кілька разів, адже вони загадковим чином зникали з подвірʼя. "У мене була ще пара табличок, які одного дня просто зникли. На одній був зображений борсук, який схопив курку. А на курці була велика літера Z. Борсук був в українських кольорах. Я не знаю, можливо, здуло вітром, але воно дуже міцне, важко здути", - розповів Коннор. Він дбає не лише про українську символіку на своєму подвір'ї, а й кожні два дні поливає соняхи, які квітнуть прямо навпроти входу в посольство Росії. Їх минулого року разом із українськими активістами посадили сусіди-американці, а тепер разом про них піклуються. "Один із моїх сусідів сказав: "Мій дім набагато ближче. Ти можеш набирати воду в моєму будинку, щоб не йти до свого." І це - величезна допомога. Тож усі дуже заохочують та підтримують. Я вирішив, що більшість американців не знають, чому соняхи важливі в цьому контексті, поруч із посольством РФ. Тому я вирішив дати саду ім'я", - каже Коннор. Соняхову плантацію навпроти посольства Росії Коннор О’Браєн назвав "Полонне" на честь українського містечка на Хмельниччині, в якому колись викладав англійську у складі Корпусу миру. "Це чудове маленьке містечко. Я там викладав у школі. Я був учителем англійської. Я навчав українців, і мені це дуже, дуже подобалося. У мене була маленька квартирка. Щосереди я ходив на базар. Я ходив пішки на роботу. Я пам’ятаю, як міг їсти піцу і суші одночасно. Це те, що завжди змушує мене усміхатися, говорячи про Україну. У вас, друзі, є піцо-суші ресторани, такого немає в Америці", - пригадав Коннор.

Також американець створив Instagram-сторінку соняхів. Він каже, що багато людей обговорюють їх в інтернеті, а перехожі активно фотографуються з символами України. Коннор переконаний, що його сусіди-американці люблять ці соняхи. Але хтось тричі зрізав їх минулого року. Американці щоразу висаджували нові квіти і встановили камери. Цьогоріч зникають лише поодинокі квіти. "Тут був справді гарний сонях. Але близько чотирьох чи п’яти днів тому я прийшов поливати і помітив, що його нема. І схоже, що його або зрізали, або зірвали. Можливо, це був олень? Не знаю, але виглядає цікаво", - каже Коннор.

Коли заходить сонце, до соняхів на цю ж вулицю біля російського посольства приїжджає ще один американець - Бенджамін Віттес - який живе неподалік. Удень він працює старшим науковим співробітником Брукінського інституту. Вечорами вже понад рік влаштовує на посольстві РФ проєкції із символами України. Бенджамін каже, що працівники посольства РФ дуже не люблять, коли він проєктує карту всієї України: "Вони ненавидять, справді ненавидять символи, які не відображають ставлення до них як до законних гравців. Вони хочуть, щоб їх сприймали як нормальну країну, яка просто поводиться як інші нормальні великі держави".

Американець каже, що після першої ж його акції у березні минулого року в посольстві купили кілька проєкторів із символами Z та V. Тепер щоразу, коли Бенджамін засвічує свої проєкції, з-за воріт посольства у відповідь проєктують символи, які Росія використовує у війні проти України. Проте Віттес швидко навчитися пересувати українські прапори, тризуби та інші зображення так, щоб їх не вдалося зіпсувати ворожою символікою. Бенджамін приходить із проєкторами до посольства Росії та будинку російського посла двічі-тричі на місяць у різну погоду. Він змінив уже не один набір обладнання. Каже, що росіяни періодично скаржаться на нього у спецслужби. А якось українські зображення з проєктора намагався закрити незнайомий чоловік із парасолькою. "Йому дуже хотілося фізично заблокувати проєкцію своїм тілом. Він "змагався" з нами 45 хвилин. А потім пішов через вулицю в той будинок, де живе багато співробітників посольства. Тож чи я впевнений, що він із посольства? Ні! Але чи я знаю, що він із посольства? Звичайно!" - каже Бенджамін.