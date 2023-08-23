Брифінг. Дебати республіканців: які позиції кандидатів по Україні?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Перші дебати республіканців у Мілуокі. З якими позиціями щодо підтримки України ідуть на них претенденти на президентську номінацію? Включення із Вісконсину. День прапора у Вашингтоні. Як американці, які живуть поблизу російського посольства, українізували район. Третій саміт Кримської платформи - як змінилося головне завдання форуму? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.