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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Дебати республіканців: які позиції кандидатів по Україні?

Брифінг. Дебати республіканців: які позиції кандидатів по Україні?
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Брифінг. Дебати республіканців: які позиції кандидатів по Україні?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Перші дебати республіканців у Мілуокі. З якими позиціями щодо підтримки України ідуть на них претенденти на президентську номінацію? Включення із Вісконсину. День прапора у Вашингтоні. Як американці, які живуть поблизу російського посольства, українізували район. Третій саміт Кримської платформи - як змінилося головне завдання форуму? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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