Європа закликає Балкани не втратити можливість вступу в ЄС і обіцяє €6 млрд на реформи й розвиток

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, відвідуючи балканські країни, які досі ще не вступили в ЄС, закликала їх скористатися «вікном можливостей» і здійснити реформи необхідні для членства.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже тривалий час - деякі з них вже понад десять років мають статус кандидатів на вступ, а влітку 2022 року до того кандидатського списку долучилися також Україна Молдова.

Чільні представники ЄС зараз кажуть, що нова хвиля розширення організації може відбутися до 2030 року.

Урсула фон дер Ляєн оголосила програму інвестицій в країнах Західних Балкан на суму 6 мільярдів євро, щоб сприяти урядовим реформам та економічним перетворенням.

Перебуваючи в Північній Македонії, вона назвала метою «подвоєння економіки впродовж десятиліття», наголосивши на розширенні регіонального ринку і об’єднанні його з ринком ЄС.

«Спочатку ми відкриємо вашим компаніям доступ до ключових частин спільного європейського ринку. Друге: ми просимо вас також відкрити ваш спільний ринок на Західних Балканах для ваших сусідів і конкурувати на цьому регіональному ринку, бо його можливості величезні», - пояснила президентка Єврокомісії.

Щодо головних напрямків реформ, то Урсула фон дер Ляєн вказала на необхідність «ефективного державного управління, удосконалення державних фінансів та покращення умов для підприємництва» і виокремила «реформи задля незалежності судочинства і для боротьби з корупцією».

31 жовтня Урсула фон дер Ляєн перебувала в Чорногорії, де новий прем’єр-міністр Мілойко Спаїч заявив, що пріоритетами його уряду є «повноправне членство в ЄС і достовірне членство в НАТО» (Чорногорія вступила в НАТО 2017 р.)

Європейські лідери сподіваються, що вступ балканських країн до Європейського Союзу сприятиме не лише економічному розвитку, але й безпеці в регіоні, який потерпає від давніх міжетнічних протистоянь.

Особливу стурбованість європейців викликають політичні тертя в Боснії Герцеговині, а також протистояння між Сербією та Косово.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що успішність інтеграції тих країн до ЄС значною мірою буде залежати від нормалізації сербсько-косовських відносин.

Сербія як і деякі інші держави Європи досі не визнали незалежності Косово.

10 держав у черзі на вступ в ЄС

Країни, яким ЄС офіційно надав статус кандидатів:

Албанія

Боснія і Герцеговина

Молдова

Північна Македонія

Сербія

Україна

Чорногорія

Туреччина (ЄС 2018 року заморозив переговори з Туреччиною про вступ, критикуючи турецьку владу за стан з функціонуванням демократичної системи, за брак пошанування засадничих прав і за брак незалежності судочинства.)

Потенційні кандидати:

Грузія

Косово