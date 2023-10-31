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Європа закликає Балкани не втратити можливість вступу в ЄС і обіцяє €6 млрд на реформи й розвиток
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, відвідуючи балканські країни, які досі ще не вступили в ЄС, закликала їх скористатися «вікном можливостей» і здійснити реформи необхідні для членства.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже тривалий час - деякі з них вже понад десять років мають статус кандидатів на вступ, а влітку 2022 року до того кандидатського списку долучилися також Україна Молдова.
Чільні представники ЄС зараз кажуть, що нова хвиля розширення організації може відбутися до 2030 року.
Урсула фон дер Ляєн оголосила програму інвестицій в країнах Західних Балкан на суму 6 мільярдів євро, щоб сприяти урядовим реформам та економічним перетворенням.
Перебуваючи в Північній Македонії, вона назвала метою «подвоєння економіки впродовж десятиліття», наголосивши на розширенні регіонального ринку і об’єднанні його з ринком ЄС.
«Спочатку ми відкриємо вашим компаніям доступ до ключових частин спільного європейського ринку. Друге: ми просимо вас також відкрити ваш спільний ринок на Західних Балканах для ваших сусідів і конкурувати на цьому регіональному ринку, бо його можливості величезні», - пояснила президентка Єврокомісії.
Щодо головних напрямків реформ, то Урсула фон дер Ляєн вказала на необхідність «ефективного державного управління, удосконалення державних фінансів та покращення умов для підприємництва» і виокремила «реформи задля незалежності судочинства і для боротьби з корупцією».
31 жовтня Урсула фон дер Ляєн перебувала в Чорногорії, де новий прем’єр-міністр Мілойко Спаїч заявив, що пріоритетами його уряду є «повноправне членство в ЄС і достовірне членство в НАТО» (Чорногорія вступила в НАТО 2017 р.)
Європейські лідери сподіваються, що вступ балканських країн до Європейського Союзу сприятиме не лише економічному розвитку, але й безпеці в регіоні, який потерпає від давніх міжетнічних протистоянь.
Особливу стурбованість європейців викликають політичні тертя в Боснії Герцеговині, а також протистояння між Сербією та Косово.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що успішність інтеграції тих країн до ЄС значною мірою буде залежати від нормалізації сербсько-косовських відносин.
Сербія як і деякі інші держави Європи досі не визнали незалежності Косово.
10 держав у черзі на вступ в ЄС
Країни, яким ЄС офіційно надав статус кандидатів:
Албанія
Боснія і Герцеговина
Молдова
Північна Македонія
Сербія
Україна
Чорногорія
Туреччина (ЄС 2018 року заморозив переговори з Туреччиною про вступ, критикуючи турецьку владу за стан з функціонуванням демократичної системи, за брак пошанування засадничих прав і за брак незалежності судочинства.)
Потенційні кандидати:
Грузія
Косово
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"Коли ти думаєш, що робиш це заради України, намагаєшся бігти з усіх сил." Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США
Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу - Марафоні морської піхоти США. У неділю, 29 жовтня, у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах. Вони приєдналися до 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.
На старт марафону у середмісті Вашингтона тисячі учасників почали сходитися неділю ще до сходу сонця. Разом із учасниками зі США та інших країн на Національній алеї в американській столиці до забігу готувалися учасники української команди, які вирішили бігти 10-кілометрову дистанцію спортивного заходу. Ще частина команди вирішила здолати повну марафону дистанцію в 42 км і з рештою учасників стартувала біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні.
Серед учасників української команди - колишній десантник Олександр Швачка. У березні минулого року він втратив ногу під час оборони Київщини в Макарові. Ветеран отримав біговий протез у липні цього року і разом з українською командою вирішив пробігти 10-кілометрів у Вашингтоні.
"Настрій бойовий звичайно. Показати всьому світу, що в нас іде війна, і незважаючи на те, що ворог може забрати в нас життя, або частинку тіла, українці все одно будуть незламними і будуть показувати всьому світу свою силу духу!" - сказав Швачка перед стартом.
Український ветеран Євген Смага поки чекає на свій біговий протез, тож дистанцію у 10 км вирішив долати ходьбою на звичайному протезі.
"Поранення отримав 14 березня минулого року, на протез став десь через 7-8 місяців після поранення, потихеньку-потихеньку і вже сам переміщуюся без допомоги без милиць... До фінішу обов'язково!" - сказав Смага на старті.
В українській команді на Марафоні морської піхоти США на різних дистанціях цьогоріч взяли участь 14 осіб, більшість із них - ветерани, п'ятеро з ампутаціями кінцівок. Переліт, проживання та деякі інші видатки української команди цьогоріч оплатила благодійна організація United Help Ukraine.
Серед учасників забігу у США з українською символікою були не лише українці. Учасниця забігу американка Гелен із Нью-Йорка теж прийшла на марафон з українським прапором.
"Я ношу український прапор від початку тогорічного вторгнення. Тому що немає нічого важливішого, ніж захищати західну демократичну націю, в яку вторглися… Я з вами, друзі! Я буду носити цей прапор стільки, скільки буде потрібно!" - сказала Гелен зі сльозами на очах.
Kілька українських ветеранів у Марафоні морської піхоти США беруть участь із 2016 року. Серед них - ветеран Вадим Свириденко з ампутацією чотирьох кінцівок.
"Пам'ятаю, як уперше прийшов на марафон, і це був найвищий клас моїх відчуттів, коли я пробіг цей марафон. І з кожним разом усе посилювалося. Тому що тут люди дійсно ті, які підтримують солдатів, ветеранів, усіх, хто загинув", - розповів Вадим Свириденко.
Цього року Вадим теж здолав дистанцію у 10 км та отримав багато позитивних емоцій, і відчув підтримку від пересічних американців.
"Це найголовніше, що ми бачили велику підтримку. Американці з нашими українськими прапорами, українською символікою долали цю дистанцію. Я не біг за результатом, я фотографувався біля кожної милі. Поки біг, я розмовляв зі звичайними людьми, розповідав їм про війну, тому що вони цікавляться," - розповів Свириденко.
З підтримкою глядачів і під оплески американських морпіхів Олександр Швачка на протезі вперше подолав фінішну пряму.
"Ви знаєте, коли ти думаєш, що це ти робиш заради України, ти намагаєшся бігти з усіх сил!.. Слава всім воїнам, слава ЗСУ, слава Україні, ми переможемо!" - сказав Швачка після фінішу.
Свою підтримку українському ветерану продемонстрували й учасники з інших країн. Зокрема, українця привітала команда на поліцейських із Колумбії.
"Ми захоплюємося їхньою службою. Вони завжди в серцях як колумбійців, так і всього світу", - сказав про українських військових капітан поліції Колумбії Феліпе Ортіс.
Один із учасників української команди - ветеран Роман Кашпур - на протезі здолав усі 42 кілометри марафону.
Після фінішу 10- кілометрівки на звичайному протезі про повну марафонну дистанцію задумався і Євген Смага:
"Я думаю, що на наступний рік буду готуватися, отримаю спортивний протез і подолаю 42-кілометровий марафон. Цей марафон я присвячую захисникам, захисницям, які зараз нас захищають, і тим хлопцям і дівчатам, яких із нами вже немає".
Організатори марафону, морські піхотинці США, кажуть, що фініш забігу у Вашингтоні часто додає впевненості для нових починань.
"Це єдиний марафон, на якому морські піхотинці в уніформі стоять уздовж дистанції. Тисяча морських піхотинців допомагають бігунам дістатися фінішу та одягають медалі на фініші. Тож це унікальний забіг... Це чудова нагода представити різних бігунів. Адже є багато людей, які хочуть подолати дистанцію, і все ще в змозі подолати дистанцію та дійти до фінішу. Неважливо, як дістатися до фінішу. Головне до нього дістатися!" - розповів пресофіцер Корпусу морської піхоти США Майкл Кертіс.
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Кірбі: Путін не засудив демонстрацію ненависті щодо євреїв в Дагестані, це дуже промовисто
“Демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування” назвав представник Білого дому Джон Кірбі антисемітські акції в Махачкалі, де натовп протестувальників проти дій Ізраїлю увірвався в аеропорт з метою виявлення виявлення там ізраїльтян.
“Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили”, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
Кірбі вважає промовистим той факт, що російський президент Володимир Путін не засудив насильство у Махачкалі.
“Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто”, - сказав Джон Кірбі.
Коментуючи заяви Путіна, мовляв, за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це “класична риторика” господаря Кремля.
“Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід”, - зазначив координатор зі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
У понеділок, 30 жовтня, російський президент звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані, зокрема в аеропорту Махачкали. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".
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