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- Голос Америки
ISW: Росіяни змінили командувача на Херсонському напрямку, бо не певні, чи витримають контрнаступ ЗСУ
Призначення російського генерал-полковника Михайла Теплинського командувачем угруповання військ РФ, яке відповідає за херсонський напрямок в Україні, може свідчити про невпевненість найвищого російського військового командування у здатності колишнього командувача генерал-полковника Олега Макаревича стримати наступ українських військ на східному березі Дніпра у цьому районі. Такий висновок зробив американський Інститут дослідження війни (Institute for the Study of War або ISW англійською) на основі аналізу повідомлень російських ЗМІ та блогерських каналів.
Британське Міністерство оборони у своєму поточному аналізі розвідданих висловило подібну думку, зазначивши, що усунення Макаревича і призначення на його місце Теплинського означає “майже напевно, що відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні. Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район”.
Про заміну Макаревича на Теплинського стало відомо через повідомлення російських ЗМІ та блоги російських військкорів 29 жовтня. За словами ISW, Міністерство оборони Росії офіційно не підтвердило цю інформацію на той момент, “враховуючи його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування”.
ISW послався на твердження російських блогерів, зазначивши, що генерал-полковника Олега Макаревича відправив у відставку президент Росії Володимир Путін під час візиту до штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону 19 жовтня. Звільнення Макаревича “давно назріло” через його неспроможність організувати адекватний опір українським атакам на херсонському напрямі, зазначив ISW з посиланням на російські джерела.
За аналізом Міністерства оборони Великої Британії, бої на херсонському напрямі активізувалися останніми тижнями у зв’язку з більш інтенсивними атаками українських сил на російські позиції на східному березі Дніпра.
“Ймовірно, Теплинський користується високою повагою в російському Генштабі та має досвід командування операціями в цьому районі: він був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне відведення [військ] Росії із заходу Дніпра в листопаді 2022 року”, - додало британське військове відомство у своєму повідомленні в мережі Х.
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Сенатори закликали не розділяти голосування за допомогу Україні та Ізраїлю
Було б великою помилкою США відокремлювати голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, вважає впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи намір нового спікера Палати представників винести на голосування допомогу Ізраїлю окремо, без України.
Про це він повідомив у коментарі Голосу Америки на полях слухань у Конгресі США щодо пакету додаткової допомоги обом країнам.
"Я вважаю, що нам потрібно зібрати все разом, у одному пакеті і профінансувати", - сказав Грем про кошти для України, Ізраїлю та посилення охорони кордонів США.
Розділяти ці загрози - наївно, сказав Грем, оскільки вони схожі між собою.
"Я думаю, що Путін не зупиниться в Україні. Якщо українці не зупинять його, то це призведе до війни між Росією та НАТО", - додав Грем.
Президент США Джо Байден пропонує Конгресові затвердити допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті, але проти цього виступили законодавці від Республіканської партії в Палаті представників США, на чолі з новопризначеним спікером Майком Джонсоном.
Окремо під час слухань в Сенаті Грем також наголосив, що у разі зменшення допомоги Росія зможе досягти успіху у своїй війні проти України, а це “підбадьорить” ХАМАС як дружню до президента Путіна організацію. Наслідком цього може бути і вторгнення Китаю на Тайвань.
“Іран стоїть за всім, що стосується нападів у Сирії та Іраку на американські сили. І ця війна, на мій погляд, почалася тому, що Іран використав ХАМАС, щоб зупинити примирення між Саудівською Аравією та Ізраїлем”, – вважає Грем. Раніше з Іраном Пентагон пов'язав низку нападів на сили США в Сирії та Іраку.
"ХАМАС - сучасна версія нацистів”
Під час слухань Грем назвав ХАМАС “сучасною версією релігійних нацистів”, оскільки вони намагаються вбити євреїв. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін у відповідь провели паралелі між ХАМАСом та ІДІЛ.
Грем також відповів на критику однопартійців, які вимагають більшої підзвітності американської допомоги, що надається Україні.
Українці ефективно використали надану їм зброю... Я думаю, що вони добре виконують свою роботу"Ліндсі Грем
Щодо ефективності допомоги, наданої Сполученими Штатами Україні, сенатор Грем додав: “Число вбитих росіян, ймовірно, перевищує 100 тисяч. Українці ефективно використали надану їм зброю, щоб повернути 50% землі, яку вони втратили під час вторгнення. Тож найкращим доказом того, як вони використовують нашу зброю, є російський солдат. Я думаю, що вони добре виконують свою роботу”.
“Серед деяких республіканців може бути непопулярно підтримувати фінансування Україні. Я не знаю чому. Адже саме Путін поганий хлопець, а не українці”, – додав Грем.
Він також наголосив на важливості України для стабільності у Європі та на ролі Ізраїля у забезпеченні стабільності на Близькому Сході.
"Жахливо неадекватний пакет без допомоги Україні"
Лідер більшості в Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер своєю чергою також наголосив на необхідності двопартійних дій щодо ухвалення додаткового запиту президента Джо Байдена і жорстко розкритикував пакет поданий республіканцями в Палаті представників Конгресу США.
“Правильний шлях для Конгресу очевидний. Ми повинні підтримувати наших союзників в Ізраїлі. Ми повинні надіслати гуманітарну допомогу невинним цивільним особам у Газі. Ми повинні надати допомогу Україні і тримати лінію проти Володимира Путіна. І ми повинні дати відсіч агресії Комуністичної партії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – заявив Шумер.
Він також висловив занепокоєння тим, що республіканці Палати представників оприлюднили “жахливо неадекватний пакет без допомоги Україні, без гуманітарної допомоги для Гази, без фінансування для Індо-Тихоокеанського регіону”.
Цей законопроєкт Шумер назвав “вкрай неадекватним” і таким, що ускладнює передачу допомоги Ізраїлю.
“Сподіваюся, новий спікер усвідомить, що це серйозна помилка, і швидко змінить курс”, – сказав Шумер.
- Голос Америки
США та Норвегія обговорили енергетичну допомогу Україні та європейську енергетичну безпеку на двосторонньому форумі
Сполучені Штати та Норвегія зустрілися 30 жовтня 2023 року на американо-норвезькому форумі з питань енергетики та клімату, щоб обговорити ключові двосторонні пріоритети та спільні інтереси, зокрема енергетичну допомогу Україні, європейську енергетичну безпеку, перехід до чистої енергії, йдеться у спільній заяві урядів США та Норвегії.
У форумі взяли участь низка високопосадовців профільних міністерств.
Учасники форуму обмінялись думками щодо пріоритетів енергетичної політики, включаючи забезпечення надійних поставок нафти та газу відповідно до їхніх зобов’язань за Паризькою угодою. Посадовці також адресували питання посилення підтримки України, впливу російської війни на постачання енергоносіїв, сприяння розробці технологій відновлюваної енергетики та декарбонізації.
У спільній заяві учасники форуму наголосили, що Норвегія є провідним постачальником природного газу в країни Європи, випередивши Росію в 2022 році. Норвегія також є важливим постачальником нафти в Європу. Минулого року майже 70 відсотків експорту зрідженого газу із США досягло європейських ринків. Завдяки поставкам зі США та Норвегії, наголошується в заяві, Європі у 2022 році вдалось уникнути відключень електроенергії та навіть підвищення цін на енергію.
«Сполучені Штати та Норвегія є провідними донорами України в енергетичному секторі та спільно зробили значний внесок після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Наразі Норвегія надала приблизно 350 мільйонів доларів США фінансування через Європейський банк реконструкції та розвитку на ремонт інфраструктури та закупівлю природного газу та постачає Україні електрообладнання та генератори. Норвегія також надала приблизно 300 мільйонів доларів США на підтримку інфраструктури через Світовий банк, значна частина яких приносить користь енергетичному сектору, і близько 28 мільйонів доларів на ядерну безпеку», - йдеться у заяві сторін.
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