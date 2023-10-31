ISW: Росіяни змінили командувача на Херсонському напрямку, бо не певні, чи витримають контрнаступ ЗСУ

Було б великою помилкою США відокремлювати голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, вважає впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи намір нового спікера Палати представників винести на голосування допомогу Ізраїлю окремо, без України.

Про це він повідомив у коментарі Голосу Америки на полях слухань у Конгресі США щодо пакету додаткової допомоги обом країнам.

"Я вважаю, що нам потрібно зібрати все разом, у одному пакеті і профінансувати", - сказав Грем про кошти для України, Ізраїлю та посилення охорони кордонів США.

Розділяти ці загрози - наївно, сказав Грем, оскільки вони схожі між собою.

"Я думаю, що Путін не зупиниться в Україні. Якщо українці не зупинять його, то це призведе до війни між Росією та НАТО", - додав Грем.

Президент США Джо Байден пропонує Конгресові затвердити допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті, але проти цього виступили законодавці від Республіканської партії в Палаті представників США, на чолі з новопризначеним спікером Майком Джонсоном.

Окремо під час слухань в Сенаті Грем також наголосив, що у разі зменшення допомоги Росія зможе досягти успіху у своїй війні проти України, а це “підбадьорить” ХАМАС як дружню до президента Путіна організацію. Наслідком цього може бути і вторгнення Китаю на Тайвань.

“Іран стоїть за всім, що стосується нападів у Сирії та Іраку на американські сили. І ця війна, на мій погляд, почалася тому, що Іран використав ХАМАС, щоб зупинити примирення між Саудівською Аравією та Ізраїлем”, – вважає Грем. Раніше з Іраном Пентагон пов'язав низку нападів на сили США в Сирії та Іраку.

"ХАМАС - сучасна версія нацистів”

Під час слухань Грем назвав ХАМАС “сучасною версією релігійних нацистів”, оскільки вони намагаються вбити євреїв. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін у відповідь провели паралелі між ХАМАСом та ІДІЛ.

Грем також відповів на критику однопартійців, які вимагають більшої підзвітності американської допомоги, що надається Україні.

Українці ефективно використали надану їм зброю... Я думаю, що вони добре виконують свою роботу"

Щодо ефективності допомоги, наданої Сполученими Штатами Україні, сенатор Грем додав: “Число вбитих росіян, ймовірно, перевищує 100 тисяч. Українці ефективно використали надану їм зброю, щоб повернути 50% землі, яку вони втратили під час вторгнення. Тож найкращим доказом того, як вони використовують нашу зброю, є російський солдат. Я думаю, що вони добре виконують свою роботу”.

“Серед деяких республіканців може бути непопулярно підтримувати фінансування Україні. Я не знаю чому. Адже саме Путін поганий хлопець, а не українці”, – додав Грем.

Він також наголосив на важливості України для стабільності у Європі та на ролі Ізраїля у забезпеченні стабільності на Близькому Сході.

"Жахливо неадекватний пакет без допомоги Україні"

Лідер більшості в Сенаті, сенатор-демократ Чак Шумер своєю чергою також наголосив на необхідності двопартійних дій щодо ухвалення додаткового запиту президента Джо Байдена і жорстко розкритикував пакет поданий республіканцями в Палаті представників Конгресу США.

“Правильний шлях для Конгресу очевидний. Ми повинні підтримувати наших союзників в Ізраїлі. Ми повинні надіслати гуманітарну допомогу невинним цивільним особам у Газі. Ми повинні надати допомогу Україні і тримати лінію проти Володимира Путіна. І ми повинні дати відсіч агресії Комуністичної партії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – заявив Шумер.

Він також висловив занепокоєння тим, що республіканці Палати представників оприлюднили “жахливо неадекватний пакет без допомоги Україні, без гуманітарної допомоги для Гази, без фінансування для Індо-Тихоокеанського регіону”.

Цей законопроєкт Шумер назвав “вкрай неадекватним” і таким, що ускладнює передачу допомоги Ізраїлю.

“Сподіваюся, новий спікер усвідомить, що це серйозна помилка, і швидко змінить курс”, – сказав Шумер.