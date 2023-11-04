ЄС виділить 50 мільярдів євро для відбудови України протягом наступних 4 років.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 листопада під час візиту до Києва, шостого з початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Ми тут, щоб підготувати майбутнє України як процвітаючої сучасної демократії”, – написала посадовиця у соцмережі Х (колишня Twitter).

З достатніми інвестиціями це майбутнє, пише фон дер Ляєн, “може початися вже сьогодні”.

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла також 12-й пакет санкцій: “Ми продовжуватимемо змушувати Росію платити за її агресію”.

У новому санкційному пакеті передбачено нові списки, нові заборони на імпорт та експорт, заходи з обмеження цін на нафту, перешкоджання уникненню санкцій.

“Ми вражені реформами, які Україна провела в розпал війни”, - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляє агентство Reuters, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва в суботу напередодні звіту, який Європейський Союз має представити наступного тижня про прогрес України в її заявці на членство.

Очікується, що оцінка ЄС, яка має відбутися в середу, деталізує, наскільки Україна просунулася у виконанні різних економічних, правових та інших критеріїв, щоб почати переговори про вступ у грудні.

Україна, яка подала заявку на вступ до Європейського Союзу через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, вважає приєднання до торгового блоку одним з пріоритетів зовнішньої політики.

На саміті в грудні 27 членів ЄС мають вирішити, чи дозволити Києву розпочати переговори про вступ, крок, який потребує одностайної підтримки всіх членів блоку.