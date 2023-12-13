ЄС наближається до рішення передати Україні заморожені російські активи, кажуть в Єврокомісії. Поки ідеться про відсотки від прибутків

Європейський Союз у вівторок зробив перший крок до передачі Україні частини заморожених російських активів.

Європейська комісія заявила, що погодила пропозицію, згідно з якою можна буде передати Україні відсотки та інші прибутки від активів російського центрального банку, які зберігаються в європейських фінансових установах.

Згідно з планом, в Україну може надходити до 3 мільярдів євро (3,25 мільярда доларів) на рік, або до 15 мільярдів євро з 2023 по 2027 рік, повідомляє газета New York Times з посиланням на чиновника, який бере участь у процесі.

У коментарі для Голосу Америки роботу над тим, щоб "знерухомлені російські активи могли бути використані на користь України", підтвердила речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

Вона уточнила, що це питання розглядається у контексті створення спеціального фонду для України – йдеться про майже 50 мільярдів євро для підтримки короткотермінових державних потреб, а також подальшого відновлення і модернізації країни, про що детальніше лідери ЄС мають говорити на саміті в четвер і п’ятницю.

Замороження суверенних активів ставалося і раніше, але проблема, яку намагаються вирішити політики, законодавці та юристи, полягає у тому, як законно передати ці активи іншій країні, бо таких прецедентів не було, повідомила в коментарі для Голосу Америки Ірина Паліашвілі, голова Групи з правових питань Бізнес-Ради Україна - США.

Як повідомляв Голос Америки, нещодавно низка провідних світових юристів підготувала меморандум, який доходить висновку, що вилучення та передача заморожених російських активів Україні відповідає міжнародному праву.

Про це під час засідання Гельсінської комісії, (Комісії з безпеки та співробітництва в Європі) у стінах американського Сенату повідомив один із авторів меморандуму, Поль Райклер, вашингтонський адвокат, який понад 40 років спеціалізуюся на міжнародному публічному праві і представляє суверенні держави у суперечках з іншими державами в міжнародних судах і трибуналах.

Проте інші аналітики попереджають, що це буде тривалий процес, оскільки уряди ЄС побоюються, що цей крок може підірвати довіру до європейської фінансової системи.

Очікується, що ухвалення механізму, яких мають ухвалити усі 27 країн-членів ЄС, зустріне опір з боку деяких. Як повідомляють ЗМІ, Франція, Німеччина та Італія уже висловили заперечення, а Угорщина блокує окремий механізм фінансування для Києва.

Більшість з близько 300 мільйонів доларів російських державних активів перебувають у країнах Європейського Союзу, левова частка – у Бельгії, в компанії Euroclear, що надає фінансові послуги.

У жовтні міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила, що підтримує використання частини російських доходів, отриманих від знерухомлених російських активів, для допомоги Україні.

Також у Конгресі очікує на розгляд законопроєкт, який підтримали обидві партії. Якщо Законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO) буде схвалений, він уповноважить держсекретаря надавати допомогу Україні з використанням конфіскованих російських активів.