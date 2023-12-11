ЄС має намір надати Україні прибутки від замороження російських активів у Європі

Європейський Союз запропонує використовувати заморожені російські активи для фінансування потреб України. Про це повідомили видання Financial Times та Sky News, а також Голосу Америки підтвердили у Єврокомісії.

“Ми працюємо над тим, щоб мобілізовані російські активи також могли бути використані на користь України”, – повідомила у коментарі Голосу Америки речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

За інформацією видання Financial Times, ЄС має намір використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Росії у Європі (загальною вартістю близько 300 мільярдів доларів), для фінансування допомоги Україні.

Така схема, пише FT, має на меті зібрати до 15 мільярдів євро.

“Важливо подивитися, як ми можемо використати російські знерухомлені активи та доходи від цих знерухомлених активів для підтримки України”, — сказав газеті виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Для того, щоб план спрацював і гроші потрапили до Києва, потрібна одноголосна підтримка країн-членів ЄС.

Як повідомляв Голос Америки, на саміті 14-15 грудня у Брюсселі країни-члени ЄС вирішуватимуть подальшу долю євроінтеграційного процесу для України, а також її фінансової підтримки.

У разі позитивного для України рішення, прибуток від російських активів буде перераховано до спільного бюджету ЄС для подальшої підтримки України.

Раніше, як йшлося у публікації Голосу Америки, комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що ЄС активно працює над виробленням юридичних механізмів, аби змусити Росію платити за злочини проти людей, руйнування та іншу шкоду внаслідок загарбницької російської війни проти України.

Він зокрема вказав, що європейці тримають під увагою російські активи заморожені в межах санкцій запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

А видання Politico інформувало, що "країни ЄС облили холодною водою план використання доходів, отриманих від російських активів, заморожених після початку вторгнення Москви в Україну, для підтримки відновлення зруйнованої війною країни".

Так, декілька послів ЄС стверджували, що ідея, розроблена Іспанією, котра керує головує в ЄС, "не дасть економіці України термінового поштовху, якого вона потребує", і натомість ризикує підірвати зобов’язання ЄС надати підтримку Києву.

План викликає скептицизм з боку деяких урядів, пише Politico, зокрема Франції та Німеччини, а також Європейського центрального банку, який побоюється, що це може спричинити нестабільність євро.

Речниця Єврокомісії Ана Пізонеро зауважує, що для ЄС є очевидною потреба Україну у продовженні фінансової прідтримки.

Тому Єврокомісія розробила новий інструмент для України – пропонується виділити майже 50 мільярдів євро для підтримки короткотермінових державних потреб, а також подальшого відновлення і модернізації країни. “Цей інструмент також дозволить бути абсолютно адаптивними для реагування на мінливі обставини й виклики. Очевидно, нам потрібно, щоб законодавці погодили до кінця року цей інструмент, щоб Україна могла й надалі отримувати підтримку у 2024 році”, – каже Пізонеро.