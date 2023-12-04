Заморожені російські активи - «гарантія», що Москва буде відшкодовувати Україні, каже комісар ЄС

Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що ЄС активно працює над виробленням юридичних механізмів, аби змусити Росію платити за злочини проти людей, руйнування та іншу шкоду внаслідок загарбницької російської війни проти України.

Починаючи нараду міністрів юстиції двадцяти семи держав Євросоюзу в Брюсселі 4 грудня він зокрема вказав, що європейці тримають під увагою російські активи заморожені в межах санкцій запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

За його словами йдеться про 28 мільярдів євро приватних активів росіян, а також понад 200 мільярдів державних російських активів.

Дідьє Рейндерс сказав, що зараз одним з напрямків роботи є вивчення можливостей конфіскації приватних активів як покарання за порушення законів, наприклад за порушення санкційного режиму.

Комісар повідомив, що такий механізм розробляють у співпраці Єврокомісії - виконавчого органу ЄС і з законодавцями у Європейському парламенті.

Першим прикладом використання державних російських активів він назвав рішення Бельгії відправляти на допомогу Україні кошти з оподаткування прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.

«Я хочу підтвердити, що, заморозивши 28 мільярдів приватних активів і знерухомивши понад 200 мільярдів державних активів, ми маємо в руках справжню гарантію, що одного дня Росія буде зобов'язана заплатити», - сказав Дідьє Рейндерс журналістам.

Рейндерс також заявив, що європейські установи й держави залучені до використання міжнародних судових механізмів для притягнення Росії до відповідальності за злочини війни в Україні і зокрема за злочин агресії.