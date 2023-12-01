В Держдепі очікують - Росія втратить половину нафтогазових надходжень через санкції. В Кремлі відреагували

Надходження Росії від нафти та газу зменшаться вдвічі до 2030 року, а санкції діятимуть ще роками. Такими очікуваннями поділився помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт.

"Ми повинні будемо це забезпечити на наступні роки, поки Путін наполягає на цій війні", - сказав дипломат в інтерв'ю Financial Times.

Він додав: "мета санкцій - змінити поведінку Росії і забезпечити, що Путін не зможе, у випадку досягнення миру ... використати три-чотири роки, щоб переозброїтись і підготувати своє військо до третьої стадії вторгнення до України".

Відповідні прогнози щодо зменшення надходжень Росії від енергоресурсів раніше озвучувала Міжнародна енергетична агенція.

Для того, щоб забезпечити виконання режиму обмежень на торгівлю російської нафти, США почали запроваджувати санкції проти так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для таких поставок в обхід західної системи перевезень та страхування.

В Кремлі відреагували на заяви Паєтта. Речник Кремля Песков заявив, що не сумнівається, що санкції триватимуть багато років і влада Росії виходить з цього, коли формулює стратегію.

Росія часто заявляє, що санкції не мають впливу, на який розраховував Захід. В інтерв'ю Голосу Америки відомий американський економіст Андерс Аслунд зазначив - санкції обмежили зростання економіки Росії на 2-3% і тепер російська економіка перебуває в стагнації.

Через санкції, Росія за свої нафту та газ все більше отримує не долари та євро, а китайські юані та індійські рупії, які не є повністю конвертованими валютами.



Це, вважає Аслунд, один із факторів, чому у Росії практично не залишилось ліквідних валютних резервів. Валютні резерви Росії перед початком повномасштабного вторгнення складали значну суму - 600 мільярдів доларів.

"У Росії не залишилось ліквідних валютних резервів, - каже Аслунд. - Приблизно 300 мільярдів доларів російських резервів заморозив Захід. Ще 70 мільярдів доларів Росія використала. Вони мають 103 мільярди доларів в юанях – це неконвертоване і неліквідне. Також у них великий плюс в розрахунках з Індією – 20 мільярдів доларів в рупіях. Також 130 мільярдів доларів в золоті – це неліквідне і його важко використати. Якщо це відняти від офіційних резервів в 577 мільярдів доларів, то у них взагалі не залишилось ліквідних резервів".

В інтерв'ю FT Паєтт вказав, що варто очікувати на подальші санкції проти тих, хто допомагає Росії перевозити нафту в обхід міжнародної системи.

Раніше Паєтт оголошував, що США продовжать допомогу Україні під час зими. Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 мільйонів доларів допомоги на потреби енергетики. Водночас США також мають 500 мільйонів доларів для проєктів у розробці.

“Ми зосереджені на тому, як забезпечити стійкість [енергосистеми] протягом цієї зими. Володимир Путін намагався перетворити зиму на зброю і використати зиму як інструмент, щоб зламати волю українського народу. Я знаю, що він зазнає невдачі”, - зазначив Паєтт, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу 16 листопада.

Допомога США Україні в енергетичній сфері наразі зосереджена на двох ключових складових, заявив посадовець. Перша – це допомога Україні, щоб забезпечити стійкість енергосистеми, зокрема, цієї зими, з огляду на очікування російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, додав посадовець.