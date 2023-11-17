Джеффрі Паєтт: США планують спрямувати ще 500$ млн на проєкти в енергетиці України

Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 мільйонів доларів допомоги на потреби енергетики. Водночас США також мають 500 мільйонів доларів для проєктів у розробці.

Ці гроші використовують для задоволення як короткострокових потреб України, як-то пошуку й купівлі нових трансформаторів та генераційних потужностей для заміщення зруйнованих Росією, але також і для підтримки бачення українського уряду майбутньої енергетичної системи – дружньої до довкілля, стійкої та цілком інтегрованої з Європою.

Про це у четвер, 16 листопада, заявив помічник державного секретаря США з Бюро енергоресурсів Джеффрі Паєтт на брифінгу, присвяченому огляду поточних пріоритетів глобальної енергетичної політики США.

“Ми зосереджені на тому, як забезпечити стійкість [енергосистеми] протягом цієї зими. Володимир Путін намагався перетворити зиму на зброю і використати зиму як інструмент, щоб зламати волю українського народу. Я знаю, що він зазнає невдачі”, - зазначив Паєтт, відповідаючи на питання журналістів.

Допомога США Україні в енергетичній сфері наразі зосереджена на двох ключових складових, заявив посадовець. Перша – це допомога Україні, щоб забезпечити стійкість енергосистеми, зокрема, цієї зими, з огляду на очікування російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Друга складова передбачає співпрацю з Конгресом США з метою підтримки власного українського бачення майбутньої енергетичної системи, яка буде “повністю інтегрована з Європою та узгоджена з європейськими стандартами, децентралізована, більш стійка, набагато екологічніша”. Зокрема, ухвалення додаткового фінансування для України є вкрай важливим також і для підтримки проєктів в енергетичному секторі.

В Конгресі є підтримка України, переконує посадовець.

Паєтт поділився враженнями від спілкуванням з американськими законодавцями і запевнив - в Конгресі є підтримка України.

“Те, що я почув від республіканців і демократів під час цієї взаємодії, — це постійна відданість Україні та розуміння наших інтересів національної безпеки в успіху України, а також розуміння того, що в контексті цієї війни з Росією енергетика є такою ж важливою частиною російського арсеналу, як і безпілотники, якими Путін закидує українські міста. Тому нам потрібно рухатися вперед у цій сфері”, - зазначив посадовець.

Він також нагадав про зусилля новопризначеної спеціальної представниці президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, яка працює над закладенням фундаменту для відродження приватного сектора, й роль приватних компаній в енергетичному секторі, таких як GE, які прагнуть долучитися до створення “нової європейської енергетичної системи”.

Відповідаючи на питання щодо стелі цін на російську нафту та зусиль Росії обійти ці обмеження, Паєтт заявив, що стеля працює, а російські надходження від продажу нафти й газу у жовтні були на 4 мільярди доларів меншими порівняно з жовтнем минулого року.

Водночас Європа вступає у теперішню зиму у набагато кращому стані порівняно з минулим роком що стосується запасів газу та здатності протистояти зусиллям Росії використати енергоресурси як зброю.

Паєтт також наголосив на тому, що США працюють у тісній координації з іншими партнерами України по всьому світу, включаючи Європейський Союз, Канаду, Японію.

Зокрема, на рівні країн G7 ще в листопаді 2022 року США сприяли створенню координаційної групи для мобілізації ресурсів для України. На рівні Європейського Союзу, активізація процесів інтеграції України до блоку й нещодавнє рішення Єврокомісії рекомендувати країнам-членам розпочати переговори з Україною про вступ є дуже обнадійливим. На додаток, за словами Паєтта, обсяги допомоги енергетичному сектору України з боку Європи перевищили ті, які надали Сполучені Штати, отже “наші європейські союзники несуть свою [частину] навантаження”.

Паєтт схвально відгукнувся про зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економічного розвитку України Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком, які нещодавно відвідали Вашингтон.

Україна “відіграє важливу роль у глобальному енергетичному переході” до відновлюваних джерел енергії

Паєтта глибоко вразила рішучість українського народу "відбудувати все краще, та забезпечити, щоб майбутня енергетична система, у яку інвестує Україна, повністю відповідала очікуванням України стати членом Європейського Союзу”.

Також, на його думку, Україна може стати частиною розв'язання енергетичного питання для Європейського Союзу, зважаючи на те, що Європа наразі намагається заповнити діру у своєму енергетичному балансі, залишену обмеженнями надходжень енергоносіїв з Росії.

Маючи значний потенціал вітрової, сонячної енергетики, а також потужну атомну енергетичну галузь, Україна “відіграє важливу роль у глобальному енергетичному переході” до відновлюваних джерел енергії.