США ввели нові санкції проти "тіньового флоту", що перевозить російську нафту

США ввели санкції проти трьох кораблів за перевезення російської нафти з контрактною ціною вище обмеження, встановленого міжнародною коаліцією.

Міністерство фінансів США заблокувало Kazan, Ligovsky Prospect та NS Century, власники яких зареєстровані в ОАЕ. Компанії-власники цих кораблів потрапили під американські санкції за обслуговування російських морських перевезень.

"Ми віддані підтримці ринкової стабільності, незважаючи на російську війну проти України, і водночас зменшуватимемо прибутки Кремля, які він спрямовує на фінансування своєї незаконної війни та ми непохитні в переслідуванні тих, хто допомагає обходити ціновий ліміт", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

В уряді США переконані: обмеження ціни на нафту, яке країни "Групи семи", ЄС та Австралія встановили майже рік тому, працює. Як запевнила союзників міністерка фінансів США Дженет Єллен у своєму зверненні на засіданні МВФ та Світового банку в Марокко минулого місяця, обмеження "значно зменшило нафтові надходження Росії за минулі десять місяців, одночасно просуваючи стабільність енергоринків". За оцінками уряду США, за вісім місяців дії цінового обмеження виручка РФ від нафтоторгівлі скоротилась на 45%, порівняно з цим періодом минулого року.

Цінове обмеження не дозволяє західним страховим компаніям та перевізникам надавати послуги з постачань російської нафти, якщо її ціна перевищує ліміт в 60 доларів за барель.